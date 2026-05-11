Terjed a hantavírus: pozitív lett egy evakuált amerikai utas tesztje, egy francia utasnál pedig tünetek jelentkeztek

Megkezdődött a hantavírus-járvány által érintett MV Hondius utasainak hazaszállítása, miután a hajó lehorgonyzott a Kanári-szigetekhez tartozó Tenerifénél. A 17 evakuált amerikai utas egyikénél kimutatták a hantavírust, de tünetei nincsenek. Korábban az öt francia utas egyikénél a hazafelé tartó repülőúton jelentkeztek tünetek, ezért mindannyiukat szigorú elkülönítés alá helyezték, és tesztelést terveztek náluk – írta meg az AP.

A spanyol egészségügyi minisztérium, az Egészségügyi Világszervezet és az Oceanwide Expeditions korábban még azt közölte, hogy a hajón tartózkodó több mint 140 ember egyikénél sem jelentkeztek a vírus tünetei. Az amerikaiakat szállító gépnek hétfő hajnalban kellett megérkeznie a nebraskai Omahába, ahonnan az utasokat először a Nebraskai Egyetem Orvosi Központjába viszik kockázatfelmérésre és megfigyelésre. Az egyik utast érkezése után a Nebraskai Biológiai Elszigetelő Egységbe szállítják, míg a többi utas az Országos Karanténegységbe kerül felmérésre és megfigyelésre.