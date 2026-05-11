Terjed a hantavírus: pozitív lett egy evakuált amerikai utas tesztje, egy francia utasnál pedig tünetek jelentkeztek

Az MV Hondius evakuálása után több ország is egészségügyi megfigyelés alá helyezi a hazaszállított utasokat.
Megkezdődött a hantavírus-járvány által érintett MV Hondius utasainak hazaszállítása, miután a hajó lehorgonyzott a Kanári-szigetekhez tartozó Tenerifénél. A 17 evakuált amerikai utas egyikénél kimutatták a hantavírust, de tünetei nincsenek. Korábban az öt francia utas egyikénél a hazafelé tartó repülőúton jelentkeztek tünetek, ezért mindannyiukat szigorú elkülönítés alá helyezték, és tesztelést terveztek náluk – írta meg az AP.
A spanyol egészségügyi minisztérium, az Egészségügyi Világszervezet és az Oceanwide Expeditions korábban még azt közölte, hogy a hajón tartózkodó több mint 140 ember egyikénél sem jelentkeztek a vírus tünetei. Az amerikaiakat szállító gépnek hétfő hajnalban kellett megérkeznie a nebraskai Omahába, ahonnan az utasokat először a Nebraskai Egyetem Orvosi Központjába viszik kockázatfelmérésre és megfigyelésre. Az egyik utast érkezése után a Nebraskai Biológiai Elszigetelő Egységbe szállítják, míg a többi utas az Országos Karanténegységbe kerül felmérésre és megfigyelésre.
A Biológiai Elszigetelő Egységbe kerülő utas tesztje pozitív lett a vírusra, de nincsenek tünetei
– közölte Kayla Thomas, a Nebraska Medicine szóvivője.
A hajóról az utasokat teljes testet fedő védőfelszerelést és légzőmaszkot viselő személyzet kísérte partra. A spanyol utasokat Madridba repítették, majd katonai kórházba vitték, a francia utasokat szállító repülőgép pedig Párizsban szállt le, ahol mentőjárművek várták. A Tenerifére érkező repülőgépek több mint húsz ország utasait szállították haza egy olyan kimenekítési műveletben, amely várhatóan hétfőig tartott.
A járvány kezdete óta hárman meghaltak, és öt olyan embernél is kimutatták a hantavírust, akik korábban már elhagyták a hajót. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója ugyanakkor azt hangsúlyozta, hogy a lakosságra jelentett kockázat alacsony. „Sokszor megismételtük már ugyanazt a választ” – mondta. „Ez nem egy újabb Covid. A lakosságra jelentett kockázat alacsony. Ezért nem kell félniük, és nem kell pánikba esniük” – tette hozzá.
A hantavírus rendszerint akkor terjed, amikor az emberek rágcsálók ürülékével szennyezett részecskéket lélegeznek be, és a betegség általában nem terjed könnyen emberről emberre. A hajón azonosított Andes-vírus azonban ritka esetekben képes lehet emberről emberre is terjedni, a tünetek pedig jellemzően a kitettséget követő egy és nyolc hét között jelennek meg. Az MV Hondius utasainak hazaszállítása így nemzetközi egészségügyi megfigyelési műveletté vált, miközben az érintett országok saját szabályaik szerint karantént, kórházi megfigyelést vagy napi egészségügyi ellenőrzést alkalmaznak.
Nyitókép: Antonio Sempere / AFP
