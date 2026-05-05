Ukrajnai razziák során milliós visszaélések derültek ki, eközben mentővel szöktették volna ki a hadköteleseket

Az ukrajnai hatóságok több fronton is belefutottak olyan ügyekbe, amelyek finoman szólva sem vetnek jó fényt a rendszer működésére. A sajtó beszámolói szerint egyszerre bukkantak rá brutális vagyonokra és egy szervezett szökési próbálkozásra. A KISZó szerint az ukrán rendőrség országos razziát tartott a katonai toborzóközpontok tisztviselőinél. A művelet 44 házkutatást érintett 16 régióban, gyakorlatilag az egész országot lefedve.

A zsákmány nem volt hétköznapi. Teslák többféle modellben, luxus motorok, készpénz különböző valutákban és gyanús papírok kerültek elő.

„Ajándékozási” szerződések milliós összegekről, valamint egy egymillió hrivnyás (nagyjából hétmillió forint) vissza nem térítendő támogatásról szóló dokumentum is a hatóságok kezébe került.