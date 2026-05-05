Ukrajnai razziák során milliós visszaélések derültek ki, eközben mentővel szöktették volna ki a hadköteleseket

Országos razziát tartottak a hatóságok a toborzóközpontoknál és több más helyszínen. Az ukrajnai vizsgálatok során luxusautókat, készpénzt és jelentős pénzügyi eltéréseket találtak, miközben egy külön ügyben férfiakat próbáltak szervezetten a határ közelébe juttatni, a kijuttatásért fizetett összeggel együtt.
Az ukrajnai hatóságok több fronton is belefutottak olyan ügyekbe, amelyek finoman szólva sem vetnek jó fényt a rendszer működésére. A sajtó beszámolói szerint egyszerre bukkantak rá brutális vagyonokra és egy szervezett szökési próbálkozásra. A KISZó szerint az ukrán rendőrség országos razziát tartott a katonai toborzóközpontok tisztviselőinél. A művelet 44 házkutatást érintett 16 régióban, gyakorlatilag az egész országot lefedve.
A zsákmány nem volt hétköznapi. Teslák többféle modellben, luxus motorok, készpénz különböző valutákban és gyanús papírok kerültek elő.
„Ajándékozási” szerződések milliós összegekről, valamint egy egymillió hrivnyás (nagyjából hétmillió forint) vissza nem térítendő támogatásról szóló dokumentum is a hatóságok kezébe került.
A nyomozás szerint az eltérések és jogtalan vagyonosodás összege megközelíti a 92 millió hrivnyát (közel 650 millió forint). Egy odesszai vezető több mint 45 millió hrivnyát (mintegy 317,7 millió forintot) halmozott fel, egy helyettesnél 10 millió hrivnyás (kb. 70,6 millió forintos) eltérést találtak, egy volt tisztnél pedig 6,6 millió hrivnyás (nagyjából 46,6 millió forintos) hiányt. Több mint 150 eljárás indult.
Közben egy másik ügyben az országból kiszökni próbálók módszere bukott meg. A KISZó szerint Kárpátalján egy mentőautót használtak arra, hogy hadköteles férfiakat vigyenek a határ közelébe.
Alsóvereckén állították meg a járművet. A mentő papíron egy civil szervezethez tartozott, de a gyanú szerint nem humanitárius célra használták. A volánnál egy 48 éves herszoni férfi ült, az utasok pedig két 23 és 27 éves kijevi férfi voltak.
A hatóságok szerint Kijevben vették fel őket, majd Kárpátaljára vitték volna, ahonnan illegálisan próbáltak volna távozni. Az ellenőrzés során 14 ezer dollárt foglaltak le, amit a nyomozók a kijuttatás árának tartanak.
Nem ez az első ilyen eset. A közlések szerint korábban is próbálkoztak már mentőautóval, „betegszállítás” fedősztorival.
A kép így elég egyszerű: van, aki a rendszerből szed ki pénzt, és van, aki pénzért próbál kijutni belőle.
Nyitókép: Illusztráció/Oleksandr GIMANOV / AFP