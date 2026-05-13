Kijött a lista, ennyit keresnek a magyarok Észak-Amerikában

„Köszönöm a támogatást” – ellepték Torontót a magyarok
Posztolt a magyar válogatott játékos.
Nyilvánosságra került Gazdag Dániel, Sallói Dániel és Pintér Dániel fizetése. Az MLS magyar légiósai együttvéve több mint egymilliárd forintot keresnek éves szinten.
Az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokságban (MLS) szereplő játékosok szakszervezete a hagyományoknak megfelelően ismét közzétette a liga futballistáinak fizetési listáját – számolt be róla a Jenkifoci című Facebook-oldal. Ebből kiderül, hogy a három magyar légiós, Gazdag Dániel (Columbus Crew), Sallói Dániel (Toronto FC) és Pintér Dániel (Inter Miami) bére kis mértékben emelkedett.
Gazdag Dániel juttatása alig változott, ő a tavalyi 2,597 millió dollár után idén 2,647-et (körülbelül 583 millió forint) kap a Columbus Crew-tól, amelyet most már több mint egy éve, tavaly április óta erősít. Sallói Dániel az idei szezon előtt váltott klubot, a Sporting Kansas Citytől a kanadai Toronto FC-hez igazolt, de a jövedelme lényegében ugyanannyi, 1,3 millió dollár helyett ettől az évtől 1,343-at (408.6 millió forint) tehet zsebre.
Az amerikai-magyar Pintér Dániel, az Inter Miami 18 éves saját nevelésű játékosa élete első profi MLS-idényét tölti, az ő bére ennek megfelelően csupán évi 88 025 dollár (26.8 millió forint) – ez a garantált éves minimálbér az MLS-ben a jelenleg érvényes kollektív szerződés 2026-os esztendőre vonatkozó fizetési szabályzata alapján. Ezek az összegek a teljes kompenzációt tartalmazzák, ennek része az aláírási pénz lebontva az egyes szerződéses szezonokra, valamint további garantált bónuszok – teszi hozzá a Jenkifoci.
A három magyar közül jelenleg Sallói futballozik a legjobb formának, aki idén az eddigi 12 mérkőzésén négy gólt és három gólpasszt jegyzett. A Toronto pillanatnyilag a 10., a Columbus a 12., míg a Lionel Messit és Luis Suárezt is soraiban tudó Inter Miami a harmadik helyen áll a bajnokság Keleti főcsoportjában.
Nyitókép: Facebook / Toronto FC