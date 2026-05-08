„Köszönöm a támogatást” – ellepték Torontót a magyarok



Télen váltott csapatot a Sporting Kansas City magyar ikonja

Mint a Mandiner is megírta, a négyszeres magyar válogatott labdarúgó, Sallói Dániel hosszú évek után télen a csapatváltás mellett döntött, otthagyta Sporting Kansas Cityt, és a szintén az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságban (MLS) szereplő Toronto FC-be igazolt. A 29 éves támadónak a mostani idényben eddig 11 bajnokin négy gólja és két gólpassza van. Csapata jelenleg három győzelemmel, öt döntetlennel és három győzelemmel áll, viszont a legutóbbi öt bajnokin nem tudott nyerni (négy döntetlen mellett egy vereség).

Érdekességként márciusban megírtuk, hogy az egyik mérkőzés után, amelyen a hajrában győztes gólt szerzett, az AppleTV magyar származású riportere, Jillian Sakovits magyarul köszönt el tőle.