Válogatott meghívót kapott Messi magyar csapattársa

Beckhamék büszkék az 56-os magyarra, aki Messi csapatársa lett
Mesébe illő történet Pintér Dánielé. Aláírta profi szerződését a magyar támadó, így Lionel Messivel vezetheti sikerre az Inter Miamit.
Pintér Dániel is meghívót kapott. A magyar támadó ismét az amerikai utánpótlás-válogatottban bizonyíthat.
Januárban a Mandiner is megírta, hogy a saját nevelésű Pintér Dániel profi szerződést kapott klubjától, a mások mellett Lionel Messit foglalkoztató Inter Miami labdarúgócsapatánál. Most a 18 éves tehetség ismét válogatott meghívót kapott, de nem a magyaroktól, hanem az U19-es amerikai nemzeti csapattól.
Pintér Dániel a legnagyobb amerikai toptehetségek között!
Gonzalo Segares, az amerikai U19-es válogatott szövetségi edzője közzétette húsz fős keretét a korosztályos válogatott márciusi spanyolországi edzőtáborába, melynek során Wales ellen játszanak majd felkészülési mérkőzést a jenki fiatalok. Ez a meccs vezeti fel a nyári U20-as CONCACAF-bajnokságot, ami a 2027-es U20-as világbajnokság selejtezője lesz” – számolt be a hírről a Jenkifoci Facebook-oldal. A portál hozzátette:
„A floridai klubnál nevelkedő 18 éves Pintér Dániel az MLS téli szünetében írt alá profi szerződést az Inter Miami felnőtt csapatánál, a Charlotte elleni bajnokin kezdőként 80 percet töltött a pályán. Az Inter Miami U15-ös csapatával MLS Next-bajnok lett, az U17-es csapattal megnyerte a Generation Adidas Cup Premier Divizóját. Tavaly az MLS Next Pro tartalékbajnokságban 17 mérkőzésen kilenc gólt lőtt és három gólpasszt adott.”
A Transfermarkt adatai szerint a mindkét szélen, valamint csatárként is bevethető Pintérnek korábban két-két mérkőzése volt a magyar U16-os és U17-es válogatottban. U18-ban már az Egyesült Államokat képviselte, négy meccsen egy gólja volt, míg az U19-es együttesben tavaly októberben egy belgák elleni felkészülési találkozón mutatkozott be, amely úgy végződött 2–2-re, hogy szerezte csapata mindkét találatát.
Az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokságban (MLS) három magyar futballozik, de Pintér mellett Gazdag Dániel (Columbus Crew), valamint a télen klubot váltó, ott az előző két bajnokin két gólt is szerző Sallói Dániel (Toronto FC) sem kapott most meghívót.
Pintér azzal, hogy Miamiban a felnőtt keret tagja lett, akár felkeltheti Rossi érdeklődését is. Ezt arra alapozzuk, hogy a szövetségi kapitány a minap az AZ Alkmaar utánpótlásában kiválóan teljesítő fiatal támadó, Kovács Bendegúz kapcsán így nyilatkozott:
„Amíg Bendegúz nincs ott az első csapatban a klubjában, addig nehéz elgondolni, hogy meghívhassuk.”
Pintér Dániel profi szerződéssel rendelkezik, be is mutatkozott már Messiéknél, így megfelel Marco Rossi válogatási elveinek.
