Válogatott meghívót kapott Messi magyar csapattársa

„A floridai klubnál nevelkedő 18 éves Pintér Dániel az MLS téli szünetében írt alá profi szerződést az Inter Miami felnőtt csapatánál, a Charlotte elleni bajnokin kezdőként 80 percet töltött a pályán. Az Inter Miami U15-ös csapatával MLS Next-bajnok lett, az U17-es csapattal megnyerte a Generation Adidas Cup Premier Divizóját. Tavaly az MLS Next Pro tartalékbajnokságban 17 mérkőzésen kilenc gólt lőtt és három gólpasszt adott.”



A Transfermarkt adatai szerint a mindkét szélen, valamint csatárként is bevethető Pintérnek korábban két-két mérkőzése volt a magyar U16-os és U17-es válogatottban. U18-ban már az Egyesült Államokat képviselte, négy meccsen egy gólja volt, míg az U19-es együttesben tavaly októberben egy belgák elleni felkészülési találkozón mutatkozott be, amely úgy végződött 2–2-re, hogy szerezte csapata mindkét találatát.

Pintér Dániel profi szerződést kötött az Inter Miamival, de a magyar válogatottba még nem kapott meghívót

Rossi a magyar válogatottba még nem hívta be