03. 20.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 20.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
labdarúgás Pintér Dániel Magyarország Inter Miami Egyesült Államok

Válogatott meghívót kapott Messi magyar csapattársa

Pintér Dániel is meghívót kapott. A magyar támadó ismét az amerikai utánpótlás-válogatottban bizonyíthat.

2026. március 20. 11:31
Januárban a Mandiner is megírta, hogy a saját nevelésű Pintér Dániel profi szerződést kapott klubjától, a mások mellett Lionel Messit foglalkoztató Inter Miami labdarúgócsapatánál. Most a 18 éves tehetség ismét válogatott meghívót kapott, de nem a magyaroktól, hanem az U19-es amerikai nemzeti csapattól.

Pintér Dániel a legnagyobb amerikai toptehetségek között!

Gonzalo Segares, az amerikai U19-es válogatott szövetségi edzője közzétette húsz fős keretét a korosztályos válogatott márciusi spanyolországi edzőtáborába, melynek során Wales ellen játszanak majd felkészülési mérkőzést a jenki fiatalok. Ez a meccs vezeti fel a nyári U20-as CONCACAF-bajnokságot, ami a 2027-es U20-as világbajnokság selejtezője lesz” – számolt be a hírről a Jenkifoci Facebook-oldal. A portál hozzátette:

„A floridai klubnál nevelkedő 18 éves Pintér Dániel az MLS téli szünetében írt alá profi szerződést az Inter Miami felnőtt csapatánál, a Charlotte elleni bajnokin kezdőként 80 percet töltött a pályán. Az Inter Miami U15-ös csapatával MLS Next-bajnok lett, az U17-es csapattal megnyerte a Generation Adidas Cup Premier Divizóját. Tavaly az MLS Next Pro tartalékbajnokságban 17 mérkőzésen kilenc gólt lőtt és három gólpasszt adott.”


A Transfermarkt adatai szerint a mindkét szélen, valamint csatárként is bevethető Pintérnek korábban két-két mérkőzése volt a magyar U16-os és U17-es válogatottban. U18-ban már az Egyesült Államokat képviselte, négy meccsen egy gólja volt, míg az U19-es együttesben tavaly októberben egy belgák elleni felkészülési találkozón mutatkozott be, amely úgy végződött 2–2-re, hogy szerezte csapata mindkét találatát.

Pintér Dániel profi szerződést kötött az Inter Miamival, de a magyar válogatottba még nem kapott meghívót / Fotó: Inter Miami CF/Facebook
Pintér Dániel profi szerződést kötött az Inter Miamival, de a magyar válogatottba még nem kapott meghívót / Fotó: Inter Miami CF/Facebook

Rossi a magyar válogatottba még nem hívta be

Az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokságban (MLS) három magyar futballozik, de Pintér mellett Gazdag Dániel (Columbus Crew), valamint a télen klubot váltó, ott az előző két bajnokin két gólt is szerző Sallói Dániel (Toronto FC) sem kapott most meghívót. 

Pintér azzal, hogy Miamiban a felnőtt keret tagja lett, akár felkeltheti Rossi érdeklődését is. Ezt arra alapozzuk, hogy a szövetségi kapitány a minap az AZ Alkmaar utánpótlásában kiválóan teljesítő fiatal támadó, Kovács Bendegúz kapcsán így nyilatkozott:

„Amíg Bendegúz nincs ott az első csapatban a klubjában, addig nehéz elgondolni, hogy meghívhassuk.”

Pintér Dániel profi szerződéssel rendelkezik, be is mutatkozott már Messiéknél, így megfelel Marco Rossi válogatási elveinek.

Nyitókép: Inter Miami CF/Facebook

***

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!