03. 17.
kedd
Szlovénia Marco Rossi magyar válogatott Nemzetek Ligája Sallai Roland Görögország Szoboszlai Dominik

„Lehet, nem értek a focihoz” – Rossi Szoboszlai és Sallai helyzetéről a Mandinernek

2026. március 17. 14:42

A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya lapunk kérdéseire is válaszolt a Telkiben tartott sajtótájékoztatón. Marco Rossi kijelentette, sem Sallai Roland, sem pedig Szoboszlai Dominik nem jobbhátvéd, így nehezen érthető, miért ezen a poszton játszanak a klubcsapataikban.

Nagy Péter

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Marco Rossi 25 fős keretet hirdetett a Szlovénia és Görögország elleni márciusi felkészülési mérkőzésekre. A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya ezúttal három újoncot is meghívott a március 23-án kezdődő összetartásra: Csinger Márkot, a győri ETO FC középhátvédjét, Szűcs Tamást, a DVSC középpályását és a Barcelona kölcsönjátékosaként a spanyol másodosztályú Andorrában szereplő fiatal kapust, Yaakobishvili Áront. A keretnek egy nagy visszatérője is van Schön Szabolcs személyében, miközben az alapemberek közül a törökből a lengyel élvonalba igazoló Szalai Attilára most nem számít a 61 éves szakember.

A Mandiner elsőként Szoboszlai Dominik szavaival szembesítette a kapitányt, aki az egyik interjúban elmondta, tűzbe mennének érte a játékosok.

Nézze, Dominikkel – mint mindegyik játékossal, akikkel együtt dolgozunk – mindig is nagyon lojális és bizalmon alapuló kapcsolatunk volt, de ez igaz a szakmai stáb tagjaira is, kölcsönös az őszinteség közöttünk. Úgy gondolom, hogy a magyar sportolók számára a válogatott mez viselése óriási büszkeséget jelent. Meggyőződésem, hogy a labdarúgók jó szándékkal, odaadással állnak a nemzeti csapathoz és a szövetségi kapitányukhoz. Egyfelől tehát ez egy fontos tényező, másfelől pedig az is igaz, amit Szoboszlai mondott.

Ugyanakkor abban is biztos vagyok, ha nem én ülnék a kispadon, ezek a fiúk akkor is mindent megtennének az edzőjükért, és igyekeznének megfelelni az elvárásoknak. Ha emberileg is kialakul egyfajta kapcsolódás, akkor ez – talán nem is tudatosan – még egy kis pluszt adhat a teljesítményhez.

Tudjuk, hogy az előző, írek elleni mérkőzésen az utolsó percekben nem sikerült a maximumot nyújtanunk, de ahogy az életben, úgy a futballban is megtörténnek ilyenek. Ezeket a csalódásokat fel kell dolgozni, elfogadni, és továbbépítkezni belőlük. A feladat, hogy a tapasztalatokból tanulva közelebb tudjunk lépni a céljaink felé.

A rövid távú tervünk, hogy a barátságos mérkőzéseken – a két márciusi és a két júniusi találkozón – jól teljesítsünk. Ezt követően szeptembertől pedig jönnek a Nemzetek Ligája-meccsek. A szándékunk azonban mindig ugyanaz: a szurkolóinkat és általában a magyar embereket büszkévé tenni

– válaszolta kérdésünkre Rossi.

 

Lapunk arra is kíváncsi volt, a válogatott támadójátékára milyen hatással lehet Sallai Roland helyzete, aki a török Galatasarayban elsősorban jobb oldali szárnyvédőt játszik, s Varga Barnabás bombaformája mennyire határozza meg elöl az eredményességünket.

Jobbvédőként ott van Nego Loic, Bolla Bendegúz, Sallai Roland és Szoboszlai Dominik is akár. Ugyanakkor szerintem Dominik nem jobbhátvéd, és ugyanezt elmondhatjuk Roliról is – persze lehet, nem értek a focihoz. Azért, hogy ezek a játékosok segítsék a csapatukat, alkalmazkodtak bizonyos posztokhoz, és ez csak az erényükre válik. Emiatt mi is jobb futóként fogjuk használni Sallait, nem a bal oldalon, hogy onnan érjen fel a támadásokhoz, amint azt klubcsapatában, a Galatasarayban is teszi

– jelentette ki Rossi. Vargával kapcsolatban elmondta, bár több támadóval is számol, számára továbbra is az AEK Athén csatára az, akiben csukott szemmel is megbízik, és akinek megvannak azok a képességei, amelyeket megpróbálnak nemzetközi szinten is kihasználni.

A magyar válogatott március 28-án Szlovénia, 31-én Görögország, június 5-én Finnország, 9-én pedig Kazahsztán ellen lép pályára felkészülési mérkőzésen.

Ezt üzente a magyar szurkolóknak Rossi

A sajtótájékoztató előtt a drámai magyar–ír, és így a világbajnoki selejtezős búcsú is szóba került.

A szemeink előtt, a gondolatainkban még mindig ott van, ami novemberben történt: sokkoló volt mindenki számára, biztos vagyok benne, hogy soha nem fogom elfelejteni az írek elleni meccset. Ugyanakkor eljött a pillanat, hogy továbblépjünk, nem ragadhatunk le a múltban sokáig. Sajnos nekünk, a stábommal bőven volt időnk átgondolni azt a mérkőzést. Most már előre kell lépnünk, s megpróbálni azt befolyásolni, amit tudunk: a jövőnket! Sokat kell dolgozni mindezért, de négy évvel ezelőtt is ugyanezt a célt tűztük ki magunk elé

– fogalmazott Marco Rossi.

A magyar válogatott 2026-os programja

  • Március 28., 18.00 Magyarország–Szlovénia (felkészülési mérkőzés)
  • Március 31., 19.00 Magyarország–Görögország (felkészülési mérkőzés)
  • Június 5., 19.45 Magyarország–Finnország (felkészülési mérkőzés)
  • Június 9., 14.00 Kazahsztán–Magyarország (felkészülési mérkőzés)
  • Szeptember 25., 20.45 Magyarország–Ukrajna (Nemzetek Ligája)
  • Szeptember 28., 20.45 Észak-Írország–Magyarország (Nemzetek Ligája)
  • Október 2., 20.45 Magyarország–Georgia (Nemzetek Ligája)
  • Október 5., 20.45 Ukrajna–Magyarország (Nemzetek Ligája)
  • November 14., 18.00 Georgia–Magyarország (Nemzetek Ligája)
  • November 17., 20.45 Magyarország–Észak-Írország (Nemzetek Ligája)

Nyitókép: MTI/ Illyés Tibor

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mzsi70
2026. március 17. 15:39
Nem lehet, hanem biztos, hogy nem értesz hozzá... (ez a válogatott már nem a te szinted..., ezért kellett volna már az EB után felállnod)
Töki
2026. március 17. 15:33
De bizony, hogy értessz!!! Ez így van!
