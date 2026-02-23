Ft
liverpool interjú Szoboszlai Dominik

„Nagyon ideges típus volt, meccsnapon nem evett” – Szoboszlai őszintén vallott a Marco Rossival való kapcsolatáról

2026. február 23. 20:21

Megjelent a Szoboszlai Dominikkal készült teljes Red Bull-interjú, amelyben a liverpooli középpályás az édesapjával való különleges kapcsolatáról és a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányról is vallott. Szoboszlai vs Musimbe a fővárosi utakon.

2026. február 23. 20:21
null

A Red Bull hétfőn az Instagram-oldalán ötrészes interjúsorozatot publikált Szoboszlai Dominikkel, akivel Musimbe Dávid Dennis magyar humorista beszélgetett a budapesti forgalomban. A 20 órakor megjelent teljes videóban a Liverpool magyar futballistája arról is mesélt, milyen előnyei vannak a jobbhátvéd pozíciónak, milyen hatással volt nagyszülei elvesztése az életére, és mit kellett megtanulnia Marco Rossi szövetségi kapitánynak a nemzeti csapat kispadján.

SZOBOSZLAI Dominik
Szoboszlai Dominik exkluzív interjút adott a budapesti utakon
Fotó: MTI/AP/Jon Super

Szoboszlai kapcsolata Marco Rossival

Marco Rossi szövetségi kapitány adott lehetőséget először a felnőttek között Szoboszlai Dominiknak a nemzeti csapatban, tehát regnálása alatt debütált, vált meghatározó játékossá és csapatkapitánnyá, közvetlen közelről kísérte végig a fejlődését.

„Én nagyon szeretem. Idő kellett neki azért.

Ő nagyon ideges típus volt, és így meccsnapon nem evett, csak 12 kávét ivott. Ezt meg kellett tanulnia neki is, hogy mi is a sztori.

De szerintem így nagyon durván segítjük egymást, mi játékosok, meg ő minket. Ő minket, mi őt, és érte mindenki tűzbe menne. Mindenki egytől egyig. És ez nagyon jó, hogy ezt elérte nálunk. Ő nem megmondta, hogy most megjöttem, és ez lesz, hanem érdekelte, mi a mi véleményünk, hogy gondolkodunk, mit szeretnénk, hogy érezzük jól magunkat a nap végén. Ha jól érzed magad, akkor tudsz teljesíteni. Ha be vagy táblázva, akkor kérdezed, hogy hol van az öröm. És ez rohadtul nem így van nála.

És ő is szereti élvezni ezt az egészet. Nincs olyan edzés, hogy ne zokognánk a röhögéstől.

Ha cicázunk egymást közt vagy valami, akkor megy a röhögcsélés, ha munka van és taktika és figyelni kell mindenkinek, akkor mindenki csönd és figyel. Ha megbeszélés van, mindenki csönd és figyel az egész brigád. Volt egy ember, akivel ő dolgozott sportpszichológus, ő szerintem neki nagyon sokat segített neki” – mesélte Szoboszlai Dominik.

Musimbe és Szoboszlai teljes beszélgetése hétfőn 20 órakor jelent meg a humorista Csokibanán című YouTube-csatornáján.

Fotó: képmentés/YouTube

