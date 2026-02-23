„Nagyon ideges típus volt, meccsnapon nem evett” – Szoboszlai őszintén vallott a Marco Rossival való kapcsolatáról

„Én nagyon szeretem. Idő kellett neki azért.

Ő nagyon ideges típus volt, és így meccsnapon nem evett, csak 12 kávét ivott. Ezt meg kellett tanulnia neki is, hogy mi is a sztori.

De szerintem így nagyon durván segítjük egymást, mi játékosok, meg ő minket. Ő minket, mi őt, és érte mindenki tűzbe menne. Mindenki egytől egyig. És ez nagyon jó, hogy ezt elérte nálunk. Ő nem megmondta, hogy most megjöttem, és ez lesz, hanem érdekelte, mi a mi véleményünk, hogy gondolkodunk, mit szeretnénk, hogy érezzük jól magunkat a nap végén. Ha jól érzed magad, akkor tudsz teljesíteni. Ha be vagy táblázva, akkor kérdezed, hogy hol van az öröm. És ez rohadtul nem így van nála.