02. 23.
hétfő
Musimbe Dávid Dennis jobbhátvéd Liverpool Szoboszlai Dominik

„Ez nyaralás” – Szoboszlai erre a kérdésre még sosem adott ilyen őszinte választ (VIDEÓ)

2026. február 23. 15:23

Megjelent a Red Bull ötrészes interjúsorozatának harmadik része. Szoboszlai Dominik elárulta, milyen érzés középpályásként rendszeresen jobbhátvédet játszani.

2026. február 23. 15:23
null

A Red Bull hétfőn az Instagram-oldalán ötrészes interjúsorozatot publikál Szoboszlai Dominikkel, akivel Musimbe Dávid Dennis magyar humorista beszélgetett a budapesti forgalomban. A 15 órakor megjelent harmadik epizódban a Liverpool magyar futballistája arról beszélt, mi a legnagyobb különbség aközött, ha jobbhátvédet és ha középpályást kell játszania.

A középpályás szerintem a legnehezebb pozíció, mert jönnek elölről, hátulról, jobbról, balról. Ha jobbvédőt játszol, akkor jobb oldalról evidens, hogy nem jönnek, mert ott a nézők vannak. Magad előtt van az egész pálya, onnan mindent látsz. És mivel hozzá vagy szokva ahhoz, hogy folyamatosan nézned kell körbe-körbe a középpályán, hogy mi, merre, hány méter, ezért ha kimész a szélére, úgy érzed, ez nyaralás. Van időd, látsz mindent, látsz mindenkit

– mondta a videóban Szoboszlai, aki ugyanakkor érzékeltette, fordított esetben már egészen más a szituáció, egy klasszikus jobbhátvéd a középpályán sokkal nehezebben boldogulna.

Musimbe ezután megkérdezte a futballistától, élvezi-e azt, hogy gyakran szerepeltetik a védelem jobb oldalán.

A muszáj nagy úr. Odamehetnék az edzőhöz, és mondhatnám azt, hogy nem szeretnék ott játszani, de ez nem kívánságműsor.

Ha a Liverpoolban játszol, és azt mondják, hogy jobbvédőt kell játszanod, akkor jobbvédőt játszol. Az edző is tudja, hogy a középpályán vagyok a legjobb, de ha a csapatnak jobb oldalt van szüksége rám, akkor ott fogok játszani, és ott is ugyanúgy a maximumot fogom nyújtani” – felelte határozottan.

 

Mint az köztudott, Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője ebben az idényben rendszeresen használja a magyar játékost jobbhátvédként, részint kényszerűségből, mert a jobb oldali védők gyakorlatilag folyamatosan sérültek, részint pedig azért, mert ebben a pozícióban is kiváló teljesítményt nyújt. Jamie Carragher, a klub korábbi legendás játékosa épp vasárnap mondta azt, hogy Szoboszlai jelenleg mindkét pozícióban a csapat legjobbja.

A Sky Sports grafikája alapján 

Szoboszlai az eddigi 2243 játékperce során 834-et (vagyis a játékidejének a 37 százalékát) jobbhátvédként töltötte a pályán a Premier League mostani kiírásában.

Szoboszlai játékpercei posztonként lebontva a Premier League mostani idényében (Grafika: Sky Sports)

Musimbe és Szoboszlai teljes beszélgetése hétfőn 20 órakor jelenik meg a humorista Csokibanán című YouTube-csatornáján.

Nyitókép: GLYN KIRK / AFP

