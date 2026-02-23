„Ez nyaralás” – Szoboszlai erre a kérdésre még sosem adott ilyen őszinte választ (VIDEÓ)

A Red Bull hétfőn az Instagram-oldalán ötrészes interjúsorozatot publikál Szoboszlai Dominikkel, akivel Musimbe Dávid Dennis magyar humorista beszélgetett a budapesti forgalomban. A 15 órakor megjelent harmadik epizódban a Liverpool magyar futballistája arról beszélt, mi a legnagyobb különbség aközött, ha jobbhátvédet és ha középpályást kell játszania.

A középpályás szerintem a legnehezebb pozíció, mert jönnek elölről, hátulról, jobbról, balról. Ha jobbvédőt játszol, akkor jobb oldalról evidens, hogy nem jönnek, mert ott a nézők vannak. Magad előtt van az egész pálya, onnan mindent látsz. És mivel hozzá vagy szokva ahhoz, hogy folyamatosan nézned kell körbe-körbe a középpályán, hogy mi, merre, hány méter, ezért ha kimész a szélére, úgy érzed, ez nyaralás. Van időd, látsz mindent, látsz mindenkit

– mondta a videóban Szoboszlai, aki ugyanakkor érzékeltette, fordított esetben már egészen más a szituáció, egy klasszikus jobbhátvéd a középpályán sokkal nehezebben boldogulna.