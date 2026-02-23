Meglepő kijelentés Szoboszlairól, már a legnagyobb kritikusa is róla áradozik

Itt egy újabb közvélemény-kutatás: nyílik az olló Orbán és Magyar között (grafikon)
Jamie Carragher vasárnap részletesen beszélt a jelenlegi Liverpoolról. Szoboszlai Dominiket két poszton is a csapat jelenlegi legjobbjának tartja.
A Liverpool egykori kiváló középhátvédje, a már évek óta a Sky Sport szakértőjeként dolgozó Jamie Carragher sokáig Szoboszlai Dominik első számú kritikusának számított a városban. Mostanra azonban már ő is elismeri a magyar labdarúgó teljesítményét, és a Nottingham Forest elleni vasárnapi Premier League-mérkőzést megelőzően az egekig magasztalta a csapat egyik húzóemberét.
A korábbi angol válogatott játékos a Nottingham elleni találkozót felvezető műsorban azt mondta,
Szoboszlai a formáját tekintve jelenleg a csapat legjobb középpályása Ryan Gravenberch és Alexis Mac Allister előtt, sőt a legjobb jobbhátvédje is, még akkor is, ha a poszton bevethető futballisták (Jeremie Frimpong, Conor Bradley, Joe Gomez, Endo Vataru) közül mindenki egészséges lenne.
A Sky Sports közölt egy grafikont is, amelyből az olvasható le, hogy Szoboszlai az eddigi 2243 játékperce során 834-et (vagyis a játékidejének a 37 százalékát) jobbhátvédként töltötte a pályán a Premier League mostani kiírásában. További érdekesség, hogy a két magyar légiós,
követi a sorban.
Szoboszlai a Nottingham elleni győzelemben is fontos szerepet játszott, a hosszabbításban esett győztes gólnál ő ívelte a kapu elé a labdát. A magyar válogatott csapatkapitánya minden sorozatot figyelembe véve már tíz gólt és hét gólpasszt jegyzett a 2025–2026-os idényben, vagyis a kanadai pontok tekintetében már most elérte azt a mennyiséget (17), mint amennyivel az előző évadot befejezte.
