Meglepő kijelentés Szoboszlairól, már a legnagyobb kritikusa is róla áradozik

2026. február 23. 14:53

Jamie Carragher vasárnap részletesen beszélt a jelenlegi Liverpoolról. Szoboszlai Dominiket két poszton is a csapat jelenlegi legjobbjának tartja.

A Liverpool egykori kiváló középhátvédje, a már évek óta a Sky Sport szakértőjeként dolgozó Jamie Carragher sokáig Szoboszlai Dominik első számú kritikusának számított a városban. Mostanra azonban már ő is elismeri a magyar labdarúgó teljesítményét, és a Nottingham Forest elleni vasárnapi Premier League-mérkőzést megelőzően az egekig magasztalta a csapat egyik húzóemberét.

A korábbi angol válogatott játékos a Nottingham elleni találkozót felvezető műsorban azt mondta, 

Szoboszlai a formáját tekintve jelenleg a csapat legjobb középpályása Ryan Gravenberch és Alexis Mac Allister előtt, sőt a legjobb jobbhátvédje is, még akkor is, ha a poszton bevethető futballisták (Jeremie Frimpong, Conor Bradley, Joe Gomez, Endo Vataru) közül mindenki egészséges lenne.

 

A Sky Sports közölt egy grafikont is, amelyből az olvasható le, hogy Szoboszlai az eddigi 2243 játékperce során 834-et (vagyis a játékidejének a 37 százalékát) jobbhátvédként töltötte a pályán a Premier League mostani kiírásában. További érdekesség, hogy a két magyar légiós, 

  • Szoboszlai (513) és Kerkez Milos (457) nevéhez fűződik a legtöbb sprint a PL-ben, 
  • őket Florian Wirtz (419), 
  • Cody Gakpo (295) 
  • és Hugo Ekitike (286) 

követi a sorban.

Szoboszlai játékpercei posztonként lebontva a Premier League mostani idényében (Grafika: Sky Sports)

Szoboszlai a Nottingham elleni győzelemben is fontos szerepet játszott, a hosszabbításban esett győztes gólnál ő ívelte a kapu elé a labdát. A magyar válogatott csapatkapitánya minden sorozatot figyelembe véve már tíz gólt és hét gólpasszt jegyzett a 2025–2026-os idényben, vagyis a kanadai pontok tekintetében már most elérte azt a mennyiséget (17), mint amennyivel az előző évadot befejezte.

Nyitókép: Darren Staples / AFP

A Nottingham–Liverpool (0–1) mérkőzés összefoglalója

 

