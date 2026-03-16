Kabaréba illő jelenetek Szoboszlai Dominikék meccsén, ezen röhög most a világ (VIDEÓ)

A találkozón akadt még egy jelenet, amely hatalmasat megy a közösségi médiában. Történt ugyanis, hogy a vendégek vezetőedzője, Igor Tudor nem ismerte fel saját kollégáját. A horvát menedzser egy „szakállas” poénnal akarta megviccelni a liverpooliak mesterét, csakhogy idő közben rájött: rossz helyen „kopogtat”.

Tudor egy kopasz férfiről hitte azt, hogy Arne Slot, akinek megérintette a jobb vállát, majd gyorsan átsurrant a másik oldalra, várva a meglepett reakciót. Az nem is maradt el: az illető ugyanis nem más volt, mint Allan Dixon, a Tottenham csapatmenedzsere, aki értetlenül fordult meg.

A pillanat, amikor Igor Tudor rájött, hogy nem Slotot viccelte meg, egyszerre volt kínos és mulatságos – fogalmaz cikkében a Blikk.

A Spurs szakvezetője ezután rögtön odasétált az ellenfél mesteréhez, akivel inkább nem ismételte meg a mozdulatot.

