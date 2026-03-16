03. 16.
hétfő
Tottenham Arne Slot Igor Tudor Liverpool Szoboszlai Dominik

Kabaréba illő jelenetek Szoboszlai Dominikék meccsén, ezen röhög most a világ (VIDEÓ)

2026. március 16. 10:35

Igor Tudor „szakállas” poénja rosszul sült el. A Tottenham horvát vezetőedzője a Liverpool mesterét, Arne Slotot szerette volna megviccelni, helyette azonban saját kollégáját hozta zavarba a kamerák előtt.

Ahogy arról több cikkben is írtunk már: vasárnap újabb csalódáskeltő eredményt ért el az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) címvédője. Bár a Liverpool már a 18. percben megszerezte a vezetést magyar „jobbhátvédje”, Szoboszlai Dominik révén, egy kései Richarlison-gól miatt mégsem tudta legyőzni a pocsék formában lévő, és immár a kiesés ellen menekülő Európa-liga-győztes Tottenhamet hazai pályán. A Spurs sorozatban hat elveszített mérkőzés után szerzett ismét pontot...

A meccs elsősorban Szoboszlai újabb szabadrúgásgóljáról marad emlékezetes, amellyel a középpályásból lett magyar védő a Pool legeredményesebb játékosává vált a vonatkozó rangsorban – nála többet egy idényen belül (ötöt), csak egy bizonyos David Beckham és a francia Laurent Robert szerzett a PL-ben rögzített szituációból. 

Arne Slot ezúttal nem a Liverpool eredményei vagy teljesítménye miatt került a középpontba / Fotó: Ben Stansall / AFP

A találkozón akadt még egy jelenet, amely hatalmasat megy a közösségi médiában. Történt ugyanis, hogy a vendégek vezetőedzője, Igor Tudor nem ismerte fel saját kollégáját. A horvát menedzser egy „szakállas” poénnal akarta megviccelni a liverpooliak mesterét, csakhogy idő közben rájött: rossz helyen „kopogtat”. 

Tudor egy kopasz férfiről hitte azt, hogy Arne Slot, akinek megérintette a jobb vállát, majd gyorsan átsurrant a másik oldalra, várva a meglepett reakciót. Az nem is maradt el: az illető ugyanis nem más volt, mint Allan Dixon, a Tottenham csapatmenedzsere, aki értetlenül fordult meg.

A pillanat, amikor Igor Tudor rájött, hogy nem Slotot viccelte meg, egyszerre volt kínos és mulatságos – fogalmaz cikkében a Blikk. 

A Spurs szakvezetője ezután rögtön odasétált az ellenfél mesteréhez, akivel inkább nem ismételte meg a mozdulatot.

A vicces jelenetet itt tekintheti meg:

A Liverpool legközelebb szerdán lép pályára: a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében egygólos hátrányt kell ledolgoznia az Anfield Roadon a Sallai Rolandot foglalkoztató török Galatasaray-jal szemben.

Liverpool–Tottenham: nézze vissza Szoboszlai szabadrúgásgólját!

Nyitókép: Paul Ellis / AFP

