Szoboszlai fél óráig volt jobbhátvéd, már a középpályán játszik, de nagyon szenved a Liverpool – ÉLŐ

Nottingham Forest–Liverpool: Kerkez Milos is a kezdőcsapatban. Fotó: Ben STANSALL / AFP

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSÜNK FOLYAMATOSAN FRISSÜL!

Nottingham Forest–Liverpool: ez történt a mérkőzésen

A fehér mezben játszó Liverpool kezdte meg a mérkőzést. A 3. percben majdnem megszerezték a vezetést a hazaiak: Jones labdavesztése után Hudson-Odoi lépett ki egy remek indítással, Alisson vállal tudta hárítani a ziccert. A hazaiak nekiestek a vendégeknek, a liverpooli térfélen zajlott eleinte főleg a játék. A 10. percben Anderson is célba vehette a kaput, lapos lövése nem sokkal ment kívülről a jobb kapufa mellé.

A 13. percben Gakpót rúgták fel bő 20 méterre a kaputól, így szabadrúgáshoz jutottak a vendégek. Szoboszlai és Szalah állt a labda mögé, végül az egyiptomi ívelte be, de nem lett belőle veszélyes lehetőség. A 19. percben már a hazaiak rúghattak szabadot kicsit közelebbről, de Murillo lövése elakadt a sorfalban.