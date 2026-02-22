Ft
Szoboszlai fél óráig volt jobbhátvéd, már a középpályán játszik, de nagyon szenved a Liverpool – ÉLŐ

A Liverpool a Nottingham Forest vendége a Premier League 27. fordulójában. A Nottingham Forest–Liverpool kezdőcsapatában ott van Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is. Kövesse a Mandiner élő, szöveges közvetítését a mérkőzésről!

Megszakítaná a sormintát a Liverpool: Arne Slot csapata a Premier League-ben a 27. előtti négy fordulóban felváltva szenvedett vereséget és aratott győzelmet. Ez alapján a Nottingham Forest–Liverpoolon újabb vereség következne a Sunderland elleni 1–0-s siker után. Azon a mérkőzésen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos sem lépett pályára, ugyanakkor előbbi az eltiltásából, utóbbi a pihentetéséből már visszatért a Brighton elleni 3–0-s sikerrel véget ért FA-kupa meccsen, ráadásul a jobbhátvédként játszó középpályás góllal, míg a balhátvéd gólpasszal és pályafutása egyik legjobb liverpooli teljesítményével jelentkezett.

Slot ezúttal is a kezdőcsapatban szavazott bizalmat mindkét magyar játékosának, Szoboszlainak a jelek szerint ismét jobbhátvédként. Komoly téttel bírt a találkozó, ugyanis a Vörösök győzelmükkel beérhették pontszámban a Burnley ellen botló Chelsea-t és az egy mérkőzéssel kevesebbet játszó Manchester Unitedet a tabellán. Az előzetesen meghirdetett kezdőcsapathoz képest Florian Wirtz kikerült, ugyanis megsérült a bemelegítés során, így az utolsó pillanatban Curtis Jones került be a 11-be.

Később sem találta a ritmust a Liverpool, sok labdát eladtak a Vörösök a középpályán, melyekkel a nagyobb tempóban játszó Nottingham azonnal támadásban lendült, jóval veszélyesebben játszva Arne Slot csapatánál.

Nottingham Forest–Liverpool
Nottingham Forest–Liverpool: Kerkez Milos is a kezdőcsapatban. Fotó: Ben STANSALL / AFP

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSÜNK FOLYAMATOSAN FRISSÜL!

Nottingham Forest–Liverpool: ez történt a mérkőzésen

A fehér mezben játszó Liverpool kezdte meg a mérkőzést. A 3. percben majdnem megszerezték a vezetést a hazaiak: Jones labdavesztése után Hudson-Odoi lépett ki egy remek indítással, Alisson vállal tudta hárítani a ziccert. A hazaiak nekiestek a vendégeknek, a liverpooli térfélen zajlott eleinte főleg a játék. A 10. percben Anderson is célba vehette a kaput, lapos lövése nem sokkal ment kívülről a jobb kapufa mellé.

A 13. percben Gakpót rúgták fel bő 20 méterre a kaputól, így szabadrúgáshoz jutottak a vendégek. Szoboszlai és Szalah állt a labda mögé, végül az egyiptomi ívelte be, de nem lett belőle veszélyes lehetőség. A 19. percben már a hazaiak rúghattak szabadot kicsit közelebbről, de Murillo lövése elakadt a sorfalban.

A 30. percben Slot váltott is: Jones és Szoboszlai helyet cserélt, így a magyar folytatta a középpályán.

A 36. percben Szoboszlai remek labdával ugratta ki a jobb szélen Szalah-t, az egyiptomi viszont pontatlanul adott középre, így hiába érkezett Gakpo, nem tudta elfejelni a labdát. A 41. percben megint Alissonnak kellett védenie, amikor Hutchinson majdnem nullszögből vette célba a kapuját. Teljesen beszorult a Liverpool, a következő akciónál Szoboszlainak kellett a 16-oson belül blokkolnia. A szünet előtt Anderson vette célba a hosszú felsőt, nem sokkal tévesztett célt.

A második félidőben is a Nottingham veszélyeztetett először, Milenkovic fejese szállt fölé. Aztán feljebb kapcsolt a Liverpool, és az 54. percben jött az első igazán veszélyes lehetőség a vendég csapattól: Jones közeli lövését Ortega bravúrral hárította. Egy perccel később Szoboszlai indította Szalah-t, aki az érkező Kerkezt kereste középen a labdájával, de pontatlan volt.

Premier League, 27. forduló
Nottingham Forest–Liverpool 0–0
Nottingham: Ortega – Aina, Milenkovic, Murillo, Williams – Anderson, Sangare – Hudson-Odoi, Gibbs-White, Hutchinson – Jesus.
Liverpool: Alisson – Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Szalah, Jones, Gakpo – Ekitike.

Nyitókép: Ben STANSALL / AFP

