háború hormuzi szoros politico egyesült államok élelmiszer költség

Szörnyű dolgok jönnek: minden magyar megérzi a zsebén az iráni háborút

2026. március 16. 09:15

Az üzemanyag- és műtrágya árak emelkedése előbb-utóbb az élelmiszerárakban is megmutatkozik, ha továbbra is lezárva marad a Hormuzi-szoros.

Az üzemanyagok és a műtrágyák növekvő költségei előbb-utóbb az élelmiszerek árában is megjelennek, ha a Hormuzi-szoros továbbra is blokád alatt marad – írta meg a Politico. A benzinkutaknál tapasztalható áremelkedés így lassan, de biztosan begyűrűzhet a szupermarketekbe is, miközben az Egyesült Államok és Izrael háborúja Iránnal tovább folytatódik. 

A kiskereskedők ugyan hangsúlyozzák, hogy eltökéltek a pluszköltségek tovább hárításának elkerülésében, ám elemzők szerint Teheránnak a szorosra gyakorolt nyomása előbb-utóbb áttöri ezt a gátat.

„Először az energia- és műtrágyaárak emelkednek meg, ami láncreakcióként hat a szállítási és élelmiszerköltségekre, végül pedig a szupermarketek polcain is érezteti a hatását” – figyelmeztetett Carsten Brzeski, az ING németországi vezető közgazdásza. Az olaj- és gázárak továbbra is szárnyalnak, annak ellenére, hogy a globális tartalékok rekordmértékű felszabadítása sem hozott enyhülést. Olaszország, Ausztria és Szlovákia ezért már sürgősen az Európai Bizottság beavatkozását kéri. 

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a Hormuzi-szoros kritikus útvonal mind az üzemanyag-, mind pedig a műtrágya-kereskedelemben – a világ olajellátásának egyötöde, valamint a műtrágyákhoz szükséges ammónia és nitrogén mintegy harmada halad át rajta.

A mezőgazdasági termelők – akik amúgy is szűkös haszonnal dolgoznak és elégedetlenek az EU kereskedelempolitikájával – most attól tartanak, hogy az ársokkot elsőként nekik kell elszenvedniük. „Amikor a termelési költségek nőnek, a gazdák azok, akik először megérzik ezt, ám ezek a költségek szinte soha nem háríthatók át teljes egészében a fogyasztói árakra” – közölte az olasz Coldiretti gazdaszövetség. 

Hogy a vásárlók végül mennyit érzékelnek majd az árnövekedésből, az nagyban függ a konfliktus időtartamától. 

A boltokban látható végső árakat ugyanis az egész élelmiszer-ellátási láncban – a termelőktől a feldolgozókon át a logisztikáig – felmerülő költségek komplex rendszere határozza meg, amelyet az iráni háború mellett az ukrajnai konfliktus és a szélsőséges időjárás is befolyásol.

A kiskereskedők egyelőre próbálják tartani az árakat. 

A Lidl Belgium például jelenleg nem tervez áremelést, ám egy szóvivőjük szerint folyamatosan készenlétben állnak, hogy szükség esetén gyorsan reagáljanak. Spanyolországban sem jelentkeztek még az áremelkedés hatásai, bár a kormány már dolgozik egy segélycsomagon, amely az üzemanyagárak által leginkább sújtott ágazatokat – köztük a mezőgazdaságot – támogatná. A gazdák egyelőre annyiban biztonságban lehetnek, hogy a tavaszi műtrágyázási időszakra sokan már felhalmozták a készleteiket. Ám ha a háború elhúzódik, Európa a 2022-es energiaválsághoz hasonló forgatókönyvre számíthat – figyelmeztetnek a szakértők.

Nyitókép: AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. március 16. 09:42
Még szerencse, hogy Belgium, a libernyákok és az átoperáltak támadták meg az illiberális Iránt! 🤡 🤣🤣🤣🤣🤣
counter-revolution
2026. március 16. 09:32
"A béke neve Donald Trump." - Orbán Viktor miniszterelnok.hu/a-beke-neve-donald-trump/ "Orbánnak nem igaza van, hanem igaza lesz!" - szekta
narancsliget
2026. március 16. 09:22
Béketanács orbánnal a fedélzeten.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!