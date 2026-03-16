Kampányhajrá: ezeken a helyszíneken találkozhat Orbán Viktorral

Márciusban is járta az országot a miniszterelnök: 2-án Sopronban, 3-án Pétervásárán, 5-én pedig Pásztón találkozott a választókkal. Arról is beszámoltunk, hogy a Háborúellenes gyűlések, amelyek állomásain Orbán Viktor is színpadra állt, Debrecenben értek véget egy rendhagyó Lázárinfóval egybekötve.

Eddigi nagygyűlések helyszínei:

november 15-én Győrben,

november 29-én Nyíregyházán,

december 6-án Kecskeméten,

december 13-án Mohácson,

december 20-án Szegeden,

január 17-én Miskolcon,

január 24-én Kaposváron,

január 31-én Hatvanban,

február 7-én Szombathelyen,

február 21-én Békéscsabán,

február 28-án Esztergomban találkoztak,

március 7-én pedig Debrecenben zárták.

