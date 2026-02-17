Ft
02. 17.
kedd
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
Liverpool Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Odavannak Kerkezért az angolok – Carragher egy másik magyarral kapcsolatban is hatalmas bakot lőtt

2026. február 17. 10:41

Jamie Carragher sokáig szidta a magyart, aki Szoboszlai Dominikhez hasonlóan már elismerést vívott ki Liverpoolban. Kerkez Milos miatt saját honfitársai estek neki a legendának.

2026. február 17. 10:41
null

Jamie Carragher „szeret” alaposan mellé lőni, ha a Liverpool magyar játékosairól van szó. Emlékezhetünk rá, hogy eleinte Szoboszlai Dominik volt a célkeresztjében, első időszakában rendre ostorozta a magyar középpályást, aztán ahogy szép lassan a Vörösök legjobb játékosává vált, inkább csendben maradt a teljesítményével kapcsolatban. Persze nem csüggedt el a klubikon: célba vette inkább Kerkez Milost, akinek ez az első idénye a Liverpoolban, és ősszel valóban voltak olyan meccsei, amelyek nem sikerültek neki a legjobban.

De mégiscsak egy topklubba igazolt, fel kellett vennie a ritmust, ami mostanra sikerült neki, a Brighton elleni FA-kupa-találkozón például a mérkőzés egyik legjobbja volt, és nemcsak a parádés gólpassza miatt.

Kerkez nem hátrál meg

Nem feledkezett meg erről a Mentality Giants névre hallgató portál sem, amely Carragher orra alá dörgölte a korábbi kijelentését.

„Kerkez nem hátrál meg. Amikor szombaton kiállt a Brighton középpályása, Pascal Gross ellen, az jól mutatta azt az energiát, amit ebbe a csapatba hoz. Egyszerűen megállíthatatlan volt az Anfielden, lezárta a védelem bal oldalát és robotolt előre, hogy csatlakozzon a támadásokhoz. A Jonesnak adott zseniális gólpasszát annak köszönhette, hogy egy elveszett labdát üldözött, és a semmiből produkált egy nagyszerű beadást. 

Hatalmas utat tett meg a néhány hónappal ezelőtti bizonytalan teljesítménye óta. Mondd, Carra, még mindig úgy gondolod, hogy ő Darwin Nunez balhátvédként?”

Az utolsó, Carraghernek címzett kérdés arra utal, hogy a legenda még január elején úgy nyilatkozott: „Néha, amikor Kerkezt nézzük, olyan, mintha Darwin Nunez lenne a balhátvéd… Csak lehajtja a fejét és rohan.”

Kerkez
Curtis Jones Kerkez Milostól kapta a gólpasszt. Fotó: Darren Staples / AFP

Valószínűleg már nem gondolja így, el is kezdődött a Szoboszlai esetében is tapasztalt csönd – dicsérő szavakkal inkább nem illeti honfitársainkat.

Nyitókép: Darren Staples / AFP

Összesen 1 komment

Búvár Kund
2026. február 17. 11:51
A Liverpool saját oldalán is van fenn egy kis video Milos sprintjei ről, ha jól emlékszem vmi olyan címmel, hogy a "mi kis magyar balosunk". Azalatt ömlengenek róla a szurkolók, és sokan még elnézést is kérnek, hogy türelmenetlenek voltak vele.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!