Odavannak Kerkezért az angolok – Carragher egy másik magyarral kapcsolatban is hatalmas bakot lőtt

Gary Lineker megnevezte a Liverpool nagy hármasát – Kerkezt tette az első helyre
Őket tekinti a csapat húzóembereinek.
Jamie Carragher sokáig szidta a magyart, aki Szoboszlai Dominikhez hasonlóan már elismerést vívott ki Liverpoolban. Kerkez Milos miatt saját honfitársai estek neki a legendának.
Jamie Carragher „szeret” alaposan mellé lőni, ha a Liverpool magyar játékosairól van szó. Emlékezhetünk rá, hogy eleinte Szoboszlai Dominik volt a célkeresztjében, első időszakában rendre ostorozta a magyar középpályást, aztán ahogy szép lassan a Vörösök legjobb játékosává vált, inkább csendben maradt a teljesítményével kapcsolatban. Persze nem csüggedt el a klubikon: célba vette inkább Kerkez Milost, akinek ez az első idénye a Liverpoolban, és ősszel valóban voltak olyan meccsei, amelyek nem sikerültek neki a legjobban.
De mégiscsak egy topklubba igazolt, fel kellett vennie a ritmust, ami mostanra sikerült neki, a Brighton elleni FA-kupa-találkozón például a mérkőzés egyik legjobbja volt, és nemcsak a parádés gólpassza miatt.
Nem feledkezett meg erről a Mentality Giants névre hallgató portál sem, amely Carragher orra alá dörgölte a korábbi kijelentését.
„Kerkez nem hátrál meg. Amikor szombaton kiállt a Brighton középpályása, Pascal Gross ellen, az jól mutatta azt az energiát, amit ebbe a csapatba hoz. Egyszerűen megállíthatatlan volt az Anfielden, lezárta a védelem bal oldalát és robotolt előre, hogy csatlakozzon a támadásokhoz. A Jonesnak adott zseniális gólpasszát annak köszönhette, hogy egy elveszett labdát üldözött, és a semmiből produkált egy nagyszerű beadást.
Hatalmas utat tett meg a néhány hónappal ezelőtti bizonytalan teljesítménye óta. Mondd, Carra, még mindig úgy gondolod, hogy ő Darwin Nunez balhátvédként?”
Az utolsó, Carraghernek címzett kérdés arra utal, hogy a legenda még január elején úgy nyilatkozott: „Néha, amikor Kerkezt nézzük, olyan, mintha Darwin Nunez lenne a balhátvéd… Csak lehajtja a fejét és rohan.”
Nem túl hízelgő a Darwin Nunezhez való hasonlítás.
Valószínűleg már nem gondolja így, el is kezdődött a Szoboszlai esetében is tapasztalt csönd – dicsérő szavakkal inkább nem illeti honfitársainkat.
Nyitókép: Darren Staples / AFP