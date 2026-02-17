Odavannak Kerkezért az angolok – Carragher egy másik magyarral kapcsolatban is hatalmas bakot lőtt

Jamie Carragher „szeret” alaposan mellé lőni, ha a Liverpool magyar játékosairól van szó. Emlékezhetünk rá, hogy eleinte Szoboszlai Dominik volt a célkeresztjében, első időszakában rendre ostorozta a magyar középpályást, aztán ahogy szép lassan a Vörösök legjobb játékosává vált, inkább csendben maradt a teljesítményével kapcsolatban. Persze nem csüggedt el a klubikon: célba vette inkább Kerkez Milost, akinek ez az első idénye a Liverpoolban, és ősszel valóban voltak olyan meccsei, amelyek nem sikerültek neki a legjobban.

De mégiscsak egy topklubba igazolt, fel kellett vennie a ritmust, ami mostanra sikerült neki, a Brighton elleni FA-kupa-találkozón például a mérkőzés egyik legjobbja volt, és nemcsak a parádés gólpassza miatt.