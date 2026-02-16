Gary Lineker megnevezte a Liverpool nagy hármasát – Kerkezt tette az első helyre

Gary Lineker szerint Mohamed Szalah, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos vezetésével a Liverpool labdarúgócsapata a következő hetekben huzamosabb időn át jó eredményeket ér majd el, aminek köszönhetően visszakapaszkodhat a Premier League-ben az első négybe (jelenleg a hatodik helyen áll), míg a Bajnokok Ligájában – az előző idénnyel ellentétben – bejuthat a legjobb nyolc közé.

Úgy látom, egy-két játékos jobban beilleszkedett. Kerkez az egyik ilyen. Mo Szalah pedig élesebbnek tűnik. Talán itt az ideje megvenni őt a fantasy-csapatunkba. Az az érzésem, hogy lesz most egy jó gólszériája. És Szoboszlai is nagyszerű formának örvend. Szóval azt hiszem, van okuk egy kicsit vidámabbnak lenniük a Liverpool szurkolóinak, akik nehéz hónapokon mentek keresztül

– mondta a korábbi angol válogatott labdarúgó a The Rest is Football című YouTube-csatornán.