Gary Lineker Liverpool Kerkez Milos Szoboszlai Dominik Mohamed Szalah

Gary Lineker megnevezte a Liverpool nagy hármasát – Kerkezt tette az első helyre

2026. február 16. 19:47

Gary Lineker szerint derűs idők jönnek Liverpoolban. A korábbi angol válogatott labdarúgó Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost is a csapat húzóemberének tekinti.

2026. február 16. 19:47
null

Gary Lineker szerint Mohamed Szalah, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos vezetésével a Liverpool labdarúgócsapata a következő hetekben huzamosabb időn át jó eredményeket ér majd el, aminek köszönhetően visszakapaszkodhat a Premier League-ben az első négybe (jelenleg a hatodik helyen áll), míg a Bajnokok Ligájában – az előző idénnyel ellentétben – bejuthat a legjobb nyolc közé.

Úgy látom, egy-két játékos jobban beilleszkedett. Kerkez az egyik ilyen. Mo Szalah pedig élesebbnek tűnik. Talán itt az ideje megvenni őt a fantasy-csapatunkba. Az az érzésem, hogy lesz most egy jó gólszériája. És Szoboszlai is nagyszerű formának örvend. Szóval azt hiszem, van okuk egy kicsit vidámabbnak lenniük a Liverpool szurkolóinak, akik nehéz hónapokon mentek keresztül

– mondta a korábbi angol válogatott labdarúgó a The Rest is Football című YouTube-csatornán.

A műsorból idéző rousingthekop.com a cikkében Szalahhal kapcsolatban megjegyzi, noha ebben az idényben minden sorozatot figyelembe véve eddig csak 15 gólban vállalt szerepet (7 gól, 8 gólpassz), még így is több kanadai pontot jegyzett, mint a rivális csapatok nagy sztárjai közül 

  • Bukayo Saka (Arsenal), 
  • Cole Palmer (Chelsea), 
  • Jérémy Doku (Manchester City) 
  • és Bryan Mbeumo (Manchester United).

A legutóbbi öt tétmérkőzéséből négyet megnyerő Liverpool a Premier League következő három fordulójában három kiesőjelölttel, a Nottinghammel (17. a tabellán), a West Ham Uniteddel (18.) és a Wolverhamptonnal (20.) találkozik, majd a Bajnokok Ligája márciusi nyolcaddöntőjében a Galatasaray, Juventus, FC Bruges, Atlético Madrid négyes egyike ellen lép majd pályára.

Nyitókép: Darren Staples / AFP

