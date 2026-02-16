Premier League: ez a lista még nem Szoboszlairól, hanem egy másik magyarról szól

A statisztikai adatokkal foglalkozó Opta nemzetenkénti bontásban összegyűjtötte a Premier League történetének legtöbb gólt szerző játékosait. A magyarok rangsorában egyelőre nem Szoboszlai Dominik (Liverpool) áll az élen, hanem Gera Zoltán, aki a West Bromwich Albion és a Fulham színeiben 2004 és 2014 között 172 mérkőzésen összesen 17 találatot ért el az angol élvonalban.

Gera az egyik legemlékezetesebb gólját 2012. augusztus 18-án éppen a Liverpoolnak lőtte, a West Brom azt a mérkőzést 3–0-ra megnyerte.