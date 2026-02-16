Premier League: ez a lista még nem Szoboszlairól, hanem egy másik magyarról szól

Liverpool nem felejt: elővették Carraghert, hatalmasat tévedett Szoboszlai kapcsán
Egyelőre Gera Zoltán a Premier League történetének legtöbb gólt szerző magyar játékosa. Szoboszlai Dominik lemaradása négy gólt a West Bromwich és a Fulham korábbi futballistája mögött.
A statisztikai adatokkal foglalkozó Opta nemzetenkénti bontásban összegyűjtötte a Premier League történetének legtöbb gólt szerző játékosait. A magyarok rangsorában egyelőre nem Szoboszlai Dominik (Liverpool) áll az élen, hanem Gera Zoltán, aki a West Bromwich Albion és a Fulham színeiben 2004 és 2014 között 172 mérkőzésen összesen 17 találatot ért el az angol élvonalban.
Gera az egyik legemlékezetesebb gólját 2012. augusztus 18-án éppen a Liverpoolnak lőtte, a West Brom azt a mérkőzést 3–0-ra megnyerte.
Szoboszlai eddigi mérlege
93 meccsen 13 gól és 12 gólpassz a PL-ben,
melynek az egyiptomi Mohamed Szalah (190 gól) a legeredményesebb külföldi labdarúgója.
a Premier League fennállásának legjobb góllövője, míg a legtöbb gólt jegyző ír futballista Robbie Keane (126), a Ferencváros jelenlegi vezetőedzője.
Az összeállításban kiemelik, 93 országnak van olyan játékosa, aki eljutott legalább öt találatig a Premier League-ben.
