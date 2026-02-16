Ft
Gera Zoltán Robbie Keane Liverpool Premier League Szoboszlai Dominik

Premier League: ez a lista még nem Szoboszlairól, hanem egy másik magyarról szól

2026. február 16. 18:49

Egyelőre Gera Zoltán a Premier League történetének legtöbb gólt szerző magyar játékosa. Szoboszlai Dominik lemaradása négy gólt a West Bromwich és a Fulham korábbi futballistája mögött.

2026. február 16. 18:49
null

A statisztikai adatokkal foglalkozó Opta nemzetenkénti bontásban összegyűjtötte a Premier League történetének legtöbb gólt szerző játékosait. A magyarok rangsorában egyelőre nem Szoboszlai Dominik (Liverpool) áll az élen, hanem Gera Zoltán, aki a West Bromwich Albion és a Fulham színeiben 2004 és 2014 között 172 mérkőzésen összesen 17 találatot ért el az angol élvonalban.

Gera az egyik legemlékezetesebb gólját 2012. augusztus 18-án éppen a Liverpoolnak lőtte, a West Brom azt a mérkőzést 3–0-ra megnyerte.

Szoboszlai eddigi mérlege 

93 meccsen 13 gól és 12 gólpassz a PL-ben,

melynek az egyiptomi Mohamed Szalah (190 gól) a legeredményesebb külföldi labdarúgója. 

  • Az argentinok közül Sergio Agüero (184), 
  • a franciák összevetésében Thierry Henry (175), 
  • a hollandokat vizsgálva Robin van Persie (144) 

a Premier League fennállásának legjobb góllövője, míg a legtöbb gólt jegyző ír futballista Robbie Keane (126), a Ferencváros jelenlegi vezetőedzője.

Az összeállításban kiemelik, 93 országnak van olyan játékosa, aki eljutott legalább öt találatig a Premier League-ben.

Nyitókép: Darren Staples / AFP

Búvár Kund
2026. február 16. 19:56
Szoboszlait állandóan Gerrardhoz hasonlítgatják Liverpoolban is meg itthon is. Meg hogy kevés gólt lő . Ma kíváncsiságból kikerestem Gerrard statjait gólszámban. Válogatott szinten már nem emlékszem a konkrét számra, de ha jól néztem, ott Szoboszlai már többet lőtt, min Gerrard. Megnéztem az évenkénti lőtt gólok számát a Liverpoolban. Gerrardnak volt két egymást követő jó éve a Liverpoolban, ha jól emlékszem a 2007-2009-es bajnoki szezonok, amikor 21, és 23 gólt lőtt abban a két bajnoki szezonban mindenhol együttvéve a Liverpoolban. Amúgy egyébként az évi 7-10 lőtt gól volt az általános. Tehát még a klublegenda Gerrardhoz viszonyítva sem lő kevés gólt Szoboszlai.
