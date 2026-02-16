Liverpool nem felejt: elővették Carraghert, hatalmasat tévedett Szoboszlai kapcsán

Unásig ismert sztori Jamie Carragher és Szoboszlai Dominik „románca”: a liverpooli klublegenda valamiért sosem rajongott a magyar játékosért – ezt konkrétan ki is mondta korábban –, így egy időben gyakorlatilag sportot űzött abból, hogy lehetőleg minden megnyilvánulásában megfogalmazzon némi kritikát irányába. Carragher sokáig foggal-körömmel és egyre izzadságszagúbban védte a saját igazát, aztán ahogy haladt előre a mostani idény, úgy lett egyre csendesebb a témában...

Szoboszlai a mostani idényben a Liverpool legfontosabb játékosává nőtte ki magát (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)

A Liverpool ikonja szerint nem lő elég gólt – megérkezett a válasz

Noha Szoboszlai vitathatatlan kulcsszerepet játszott a Vörösök tavalyi bajnoki címében, az egykori védő fő kritikája az volt vele kapcsolatban, hogy tízes pozícióban játszva szerinte túl kevés gólt lő – e tekintetben a chelsea-s Cole Palmerhez és a Pool ikonjához, Steven Gerrardhoz hasonlította. Ebben a szezonban azonban Szoboszlai minden téren elitszintre ugrott, beleértve a góllövést is. A Liverpool.com hívja fel a figyelmet arra, hogy Carragher kritikái, trendi kifejezéssel élve, nem öregedtek túl jól: