Liverpool nem felejt: elővették Carraghert, hatalmasat tévedett Szoboszlai kapcsán

Ekkora dicséretet sem kapott még Szoboszlai Szalahtól – ebben minden benne van (VIDEÓ)
A Liverpool legendája agyondicsérte a magyarok kiválóságát.
A magyar sztárközéppályás a mostani idényben csattanós választ adott fő kritikusának. A számok nem hazudnak: a Liverpool immár legfontosabb játékosa a góllövés terén is abszolút elitszintre emelkedett.
Unásig ismert sztori Jamie Carragher és Szoboszlai Dominik „románca”: a liverpooli klublegenda valamiért sosem rajongott a magyar játékosért – ezt konkrétan ki is mondta korábban –, így egy időben gyakorlatilag sportot űzött abból, hogy lehetőleg minden megnyilvánulásában megfogalmazzon némi kritikát irányába. Carragher sokáig foggal-körömmel és egyre izzadságszagúbban védte a saját igazát, aztán ahogy haladt előre a mostani idény, úgy lett egyre csendesebb a témában...
Noha Szoboszlai vitathatatlan kulcsszerepet játszott a Vörösök tavalyi bajnoki címében, az egykori védő fő kritikája az volt vele kapcsolatban, hogy tízes pozícióban játszva szerinte túl kevés gólt lő – e tekintetben a chelsea-s Cole Palmerhez és a Pool ikonjához, Steven Gerrardhoz hasonlította. Ebben a szezonban azonban Szoboszlai minden téren elitszintre ugrott, beleértve a góllövést is. A Liverpool.com hívja fel a figyelmet arra, hogy Carragher kritikái, trendi kifejezéssel élve, nem öregedtek túl jól:
a legutóbbi, Brighton elleni FA Kupa-meccsen a magyar sztár már idénybeli 10. találatát szerezte,
ezzel egyrészt második a házi góllövőlistán Hugo Ekitiké mögött (aki történetesen klasszikus középcsatár), másrészt ehhez hozzátett még hét gólpasszt is, így már most annyi gólban működött közre, mint a tavalyi kiírás során összesen. Mindezt úgy, hogy a hullámzó Liverpool jóformán egyetlen konzisztens játékosának tekinthető, aki ráadásul számos alkalommal játszott posztján kívül, valamilyen tűzoltó-szerepkörben (mint például az elmúlt hetek során többször is kényszerből jobbhátvédként). A portál végül roppant elegánsan adja meg a kegyelemdöfést Carraghernek: kijelentik,
ha valakiről maga Mohamed Szalah állítja, hogy jelenleg ő a világ egyik legjobb játékosa, akkor nem igazán van miről beszélni...
Az írás úgy zárul, éppen emiatt lenne kulcsfontosságú, hogy a klubvezetés minél hamarabb dűlőre jusson Szoboszlaival a szerződéshosszabbítását illetően. Elvégre a Real Madrid változatlanul lesben áll – márpedig, mint írják,
ha a Real sikeresen el tudott csábítani egy olyan saját nevelésű világklasszist, aki egész életében a liverpooli csapatkapitányságról álmodozott, akkor ugyanez mások esetében sem jelenthet gondot...
Az gyakorlatilag biztosra vehető, hogy Trent Alexander-Arnold a Real Madridhoz igazol, a kérdés már csak az, hogy mikor.
