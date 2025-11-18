Így reagált a Liverpool arra, hogy a Real Madrid is megkörnyékezte Szoboszlait

az első ajánlatot már megkapta a magyar középpályás, de az egyeztetések még folytatódnak.

Ez azért számít előrelépésnek, mert a spanyol AS nyomán a világsajtó is beszámolt

a Real Madrid és

a Manchester City érdeklődéséről

Szoboszlai kapcsán, rámutatva, hogy a többiekhez képest viszonylag keveset, heti 130 ezer fontot (56,7 millió forint) keres Liverpoolban, ami szerintük „elhanyagolható összeg más európai topklubok hasonló pozícióban lévő játékosaihoz képest.”

Nyilván a hír a legjobbkor jött honfitársunk menedzsmentjének, amely ezzel kedvező tárgyalópozícióba került. A székesfehérvári futballista szerződése 2028 nyaráig szól, de egyrészt együttese legjobb formában játszó labdarúgója jelenleg, másrészt sokan a klublegenda Steven Gerrard utódját, a csapat lehetséges kapitányát látják benne, így érthető, miért akarják hosszú időre magukhoz láncolni az angolok.