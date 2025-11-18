Ft
11. 18.
kedd
Így reagált a Liverpool arra, hogy a Real Madrid is megkörnyékezte Szoboszlait

2025. november 18. 08:08

A hírek szerint megtette első ajánlatát a magyar középpályásnak az angol klub. A Liverpool magához láncolná Szoboszlai Dominikot.

2025. november 18. 08:08
null

Nehéz napokon van túl Szoboszlai Dominik. A magyar labdarúgó-válogatott 25 éves csapatkapitánya a könnyeivel küszködve alighanem médiatörténeti „interjút” adott vasárnap, amely csupán öt szóból állt: nem, nagyon, úgy néz ki. Az Írország elleni 3–2-es vereség és a világbajnoki részvételről szőtt álmok szétzúzása után ugyanakkor hamar összeszedte gondolatait, és hétfőn már a közösségi médiában üzent. Bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy imád magyarnak lenni, szereti az országot, de azt is elismeri, tartoznak egy vb-vel a szurkolóknak és maguknak. A sebek nyalogatására mindenesetre nem sok ideje van: a napokban vissza kell térnie klubcsapatába, a 20-szoros angol bajnok Liverpoolhoz. 

Liverpool, Szoboszlai Dominik, Real Madrid, Manchester City
Szoboszlai Dominik (jobbra) hamarosan Liverpool felé veszi az irányt / Fotó: MTI/ Illyés Tibor

Liverpool: megtette első ajánlatát az angol klub Szoboszlainak

A Mersey-parti egyesületben is mozgalmas időszak elé néz, elsősorban a jövőjét övező kérdések tisztázása miatt. A világ egyik legmegbízhatóbb átigazolásokkal foglalkozó sportújságírója, az olasz Fabrizio Romano megerősítette, hogy a Vörösök szerződéshosszabbításról tárgyalnak vele. Romano úgy tudja, 

az első ajánlatot már megkapta a magyar középpályás, de az egyeztetések még folytatódnak.

Ez azért számít előrelépésnek, mert a spanyol AS nyomán a világsajtó is beszámolt 

Szoboszlai kapcsán, rámutatva, hogy a többiekhez képest viszonylag keveset, heti 130 ezer fontot (56,7 millió forint) keres Liverpoolban, ami szerintük „elhanyagolható összeg más európai topklubok hasonló pozícióban lévő játékosaihoz képest.”

Nyilván a hír a legjobbkor jött honfitársunk menedzsmentjének, amely ezzel kedvező tárgyalópozícióba került. A székesfehérvári futballista szerződése 2028 nyaráig szól, de egyrészt együttese legjobb formában játszó labdarúgója jelenleg, másrészt sokan a klublegenda Steven Gerrard utódját, a csapat lehetséges kapitányát látják benne, így érthető, miért akarják hosszú időre magukhoz láncolni az angolok. 

Eközben Manchesterben is szívesen látnák, mivel úgy vélik, „pontosan és erőteljesen képes fellőni a játékszert nagy távolságokból; jó szeme van ahhoz, hogy döntő passzokat osszon ki a támadó harmadban; energikusan fut a labdával és a nélkül”. Nekik is feltűnt, hogy Szoboszlai Dominik milyen „keményen dolgozik a csapatvédekezésben is, és nem bánja, ha a testét is kell használnia a mögüle érkező lövések blokkolására.”

A Real-drukkereket is meggyőzte az ellenük nyújtott teljesítménye a Bajnokok Ligájában, sokan már a Blancók mezében látják, és abban bíznak, a becserkészésében jó barátja, az éppen az Anfield Roadról a nyáron távozó angol válogatott jobbhátvéd, Trent Alexander-Arnold is besegít.

A nyolcadik helyen álló Liverpool legközelebb szombaton lép pályára a Premier League-ben, amikor a tizenkilencedik Nottingham Forest lesz a vendége. 

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

tutor
2025. november 18. 09:22
Ha Szobó aranylabdát szeretne, a Reálban a helye. A Liv-ben soha nem lesz aranylabdás.
Paplacs
2025. november 18. 09:01
Nekünk, átlagembereknek felfoghatatlan fizetések. Minden rosszindulat nélkül, tényleg érdekel: Vajon van még olyan iparág, ahol ennyit keresnek, akik a topon vannak? Illetve, mire tudják, vagy mire szokták a csúcsfocisták elkölteni ezt a rengeteg pénzt? Mert Ferrari, ok. De az ötödik után már az is uncsi (gondolom).
Tiszafa
2025. november 18. 08:23 Szerkesztve
Jelen pillanatban Szoboszlai a legalkalmasabb Toni Kroos pótlására. Ő játsza a visszavont szűrő de egyben irányító szerepet a legjobban. Nincsenek sokan akik ezt a pályán magas szinten és stabilan nyújtani tudják.
