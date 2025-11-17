Ft
11. 17.
hétfő
magyar válogatott Magyarország világbajnoki selejtező Szoboszlai Dominik Írország

Erre várt mindenki, Szoboszlai végre üzent: „Egy vb-vel tartozunk nektek”

2025. november 17. 16:57

Szoboszlai Dominik az Instagramon tett közzé egy bejegyzést az írek ellen elveszített mérkőzés másnapján.

2025. november 17. 16:57
null

Szoboszlai Dominik, a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya az írekkel szemben 3–2-re elbukott világbajnoki selejtezőt követően megtörten és nagyon szűkszavúan nyilatkozott az M4 Sportnak, a mérkőzés másnapján azonban higgadt fejjel összeszedte a gondolatait, és az Instagram-oldalán üzent a magyar szurkolóknak.

Ezt is ajánljuk a témában

„Fáj. Fáj, mert nagyon akartuk! Nemcsak magunkért, hanem értetek is. Értetek, akik mindig mellettünk álltok, és a világ végére is elkísérnétek minket. Csapatkapitányként sajnálom, hogy most nem sikerült… De végtelenül büszke vagyok minden játékosra, stábtagra és edzőre.

Imádok magyarnak lenni, még akkor is, amikor az élet próbára tesz. Egyszer minden részlet a helyére kerül majd, ezért dolgozunk újra és újra. Ti is, mi is. Egy vb-vel tartozunk nektek és magunknak! A munka újra elkezdődött. Szeretlek, Magyarország!”

– írta az Instagramon a Liverpool sztárja, akinek a posztját az első fél órában már több mint 70 ezren lájkolták.

 

Szoboszlai Dominik az írek elleni meccset is beleszámítva már 61-szer szerepelt a magyar válogatottban, de világversenyen még csak egyszer, a tavalyi Európa-bajnokságon léphetett pályára a nemzeti együttesben. A következő világbajnokság idején már közel lesz a 30. életévének a betöltéséhez.

Nyitókép: MTI / Illyés Tibor

Magyarország–Írország 2–3

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
SZEGYENVALOGATOTT_SZEGYEN_SZEGYEN
2025. november 17. 17:30
Az egyik cseléd, a pesti051 szerint "A kudarc, csalódás is az élet része..." NEKTEK MÁR 40 éve az életetek része te balf@sz!! Hogy a kurva anyátokba lehettek ilyen hülyék? 🤷‍♂lolll Negyven éve szoptok! Két generáció óta. Tények: Milliárdokból fizetett tehetségtelen focistáink most: Portugália 13 pont Írország 10 pont Magyarország 8 pont Focistáink milliárdok nélkül az 1998-as VB selejtező csoport végeredmény. 1. Norvégia 20 pont 2. Magyarország 12 pont Tapsoljatok ti balfaszok...hOw DaRe YoU 😅
balbako_
2025. november 17. 17:30
Így is kell hozzáállni! Viszont lehangoló olvasni, hogy vannak emberek akik a vereségnek, kudarcnak örülni tudnak! Egy sportversenyen hurrá nem a magyarok győztek! Nem tudom van-e a világon másutt is ilyen csőcselék, de az itteni nagyon szomorú. Hogy mit kell tenni ezután? Azt amit a Talpuk alatt fütyül a szél perzekutora mondott amikor bement a betyár csárdába, a kamera nem követte csak verekedés zaja hallatszott és kirepültek a pandúrok. - Most mit csináljunk perzekutor uram? -Kérdezte az egyik pandúr miközben porolták le a ruhájukat. - Hát mi lenne édes fiam bemegyünk! Azaz fel kell állni, okulni a vereségből és újra elindulni a nemzetközi versenyeken
Kétes
2025. november 17. 17:30
Üzenem az összes szar szemét ellendrukkernek, hogy menjenek a jó kurva anyjukba! Nyilván szomorúak vagyunk mert nem sikerült kijutni a vb-re. De hogy ne értékeljük a sok melót amit gyerekkoruktól kezdve beletettek ezek a srácok, mert nem sikerült, sőt még szidjuk is őket, az lehetetlen ép lélekkel! Mindegy, hogy tiszás-e vagy! Szar szemét vagy, ha gyalázod őket, mert okot nem adtak rá!
SZEGYENVALOGATOTT_SZEGYEN_SZEGYEN
2025. november 17. 17:29
Azt írja a közpénzekkel kitömött mandinerszaros propagandista az összeszerelő munkásoknak: "Erre várt mindenki, Szoboszlai végre üzent" 😂😂😂😂😂😂lolll Őszintén Pedókáim!! Komolyan azt vártátok, hogy a Szopóka üzenjen nektek? Miért hagyjátok, hogy ennyire hülyének nézzen benneteket ez a szar bulvármédia??
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!