Erre várt mindenki, Szoboszlai végre üzent: „Egy vb-vel tartozunk nektek”

„Nincsenek szavak” – Marco Rossi szíve megszakad, Szoboszlai Dominik öt szóval reagált a drámára
A főszeplők is nehezen tudtak mit mondani a magyar válogatott 95. perces futballdrámája után.
Szoboszlai Dominik az Instagramon tett közzé egy bejegyzést az írek ellen elveszített mérkőzés másnapján.
Szoboszlai Dominik, a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya az írekkel szemben 3–2-re elbukott világbajnoki selejtezőt követően megtörten és nagyon szűkszavúan nyilatkozott az M4 Sportnak, a mérkőzés másnapján azonban higgadt fejjel összeszedte a gondolatait, és az Instagram-oldalán üzent a magyar szurkolóknak.
Ezt is ajánljuk a témában
A főszeplők is nehezen tudtak mit mondani a magyar válogatott 95. perces futballdrámája után.
„Fáj. Fáj, mert nagyon akartuk! Nemcsak magunkért, hanem értetek is. Értetek, akik mindig mellettünk álltok, és a világ végére is elkísérnétek minket. Csapatkapitányként sajnálom, hogy most nem sikerült… De végtelenül büszke vagyok minden játékosra, stábtagra és edzőre.
Imádok magyarnak lenni, még akkor is, amikor az élet próbára tesz. Egyszer minden részlet a helyére kerül majd, ezért dolgozunk újra és újra. Ti is, mi is. Egy vb-vel tartozunk nektek és magunknak! A munka újra elkezdődött. Szeretlek, Magyarország!”
– írta az Instagramon a Liverpool sztárja, akinek a posztját az első fél órában már több mint 70 ezren lájkolták.
Szoboszlai Dominik az írek elleni meccset is beleszámítva már 61-szer szerepelt a magyar válogatottban, de világversenyen még csak egyszer, a tavalyi Európa-bajnokságon léphetett pályára a nemzeti együttesben. A következő világbajnokság idején már közel lesz a 30. életévének a betöltéséhez.
Nyitókép: MTI / Illyés Tibor
Magyarország–Írország 2–3