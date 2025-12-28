Lukasenkát elgázolták, úgy kellett összekaparni

December 28-án ünnepi jégkorong gálameccset rendeztek Fehéroroszországban a breszti regionális csapat és belorusz vezetők között. Az 5–5-ös végeredménnyel zárult barátságos találkozó külön érdekességét adta az a jelenet, amikor Aljakszandr Lukasenka elnököt véletlenül saját csapattársa ütközte le úgy, hogy a sértettet végül szabályosan le kellett támogatni a pályáról.

Aljakszandr Lukasenka pórul járt az ünnepi gálameccsen (Fotó: RIA Novosti/Valerij Melnikov)

A vétkes egy egykori válogatott klasszis, a Keramin, a Junoszty és a Dinamo Minszk korábbi csatára, Jaroszlav Csuprisz volt, aki 2017-ben négyszeres fehérorosz bajnokként, exgólkirályként vonult vissza a Sahtyor Szoligorszk csapatából. A 44 éves balszélső hátrafelé korizás közben ütötte el a mérsékelt korcsolyázótudással megáldott Lukasenkát, akinek láthatóan nem esett jól, ahogy a hátrazuhanás közben bevágta a fejét a jégbe – végül Csuprisznak többedmagával kellett felsegítenie és letámogatni a pályáról.