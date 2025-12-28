Ft
12. 28.
vasárnap
Lukasenkát elgázolták, úgy kellett összekaparni

Lukasenkát elgázolták, úgy kellett összekaparni

2025. december 28. 16:56

Balszerencsés ütközés: a fehérorosz elnököt egy jégkorong gálameccsen sodort el tulajdon csapattársa.

2025. december 28. 16:56
null

December 28-án ünnepi jégkorong gálameccset rendeztek Fehéroroszországban a breszti regionális csapat és belorusz vezetők között. Az 5–5-ös végeredménnyel zárult barátságos találkozó külön érdekességét adta az a jelenet, amikor Aljakszandr Lukasenka elnököt véletlenül saját csapattársa ütközte le úgy, hogy a sértettet végül szabályosan le kellett támogatni a pályáról. 

Aljakszandr Lukasenka pórul járt az ünnepi gálameccsen (Fotó: RIA Novosti/Valerij Melnikov)

A vétkes egy egykori válogatott klasszis, a Keramin, a Junoszty és a Dinamo Minszk korábbi csatára, Jaroszlav Csuprisz volt, aki 2017-ben négyszeres fehérorosz bajnokként, exgólkirályként vonult vissza a Sahtyor Szoligorszk csapatából. A 44 éves balszélső hátrafelé korizás közben ütötte el a mérsékelt korcsolyázótudással megáldott Lukasenkát, akinek láthatóan nem esett jól, ahogy a hátrazuhanás közben bevágta a fejét a jégbe – végül Csuprisznak többedmagával kellett felsegítenie és letámogatni a pályáról. 

(Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Alekszandr Kazakov)

 

Medici
2025. december 28. 17:39
Ő legalább egy karakán Tsz. elnök. Tartja magát ahhoz ami életének előző évtizedeiben is volt. Bezzeg a magyar tsz. elnökök inkább privatizáltak. Vállalkozók lettek, lenyúlták a közöst. A tagságnak pedig maradt a munkaegység...
akitiosz
2025. december 28. 17:27
Hoppá megint hazudik. Már a címből nyilvánvaló.
Welszibard
2025. december 28. 17:19
A lerúgási jelenettől függetlenül örülhetnek a beloruszok, hogy ilyen kani vezetőjük van, aki még sportol is.
