Összejöhetett volna a várva várt zöld-fehér párharc: kiderült, ki lett volna a Fradi következő ellenfele az Európa-ligában

Csőstül jön: a kiesés mellé még durva büntetést is kapott a Fradi
A szöveg a szokásos: rasszizmus, pirotechnika...
Sztárjátékosok és egy igazi edzőlegenda jött volna Budapestre... A visszavágón a Panathinaikoszt kiütő Real Betis lesz a Fradit búcsúztató Braga ellenfele az Európa-liga-negyeddöntőben, kozmetikáztak siralmas európai mérlegükön az angol csapatok.
A szerdai Braga–Ferencváros összecsapás után csütörtök este a többi visszavágót is lejátszották az Európa-liga nyolcaddöntőjében. Mint ismert, a Fradi 4–0-s portugáliai vereségével a legjobb 16 között búcsúzott a második számú európai kupasorozattól, és végül az FTC ágán lévő másik párharcot is meg tudta fordítani az első meccsen betliző favorit.
A legendás Manuel Pellegrini és az exdiósgyőri Fernando Fernández által irányított, számos európai klasszist – pl. Isco, Giovani Lo Celso, Antony, Marc Bartra – soraiban tudó Real Betis tavaly Konferencialiga-döntőt játszott a Chelsea ellen, a spanyol bajnokságban pedig jelenleg is top 5-ös. A patinás sevillai klub az odavágó váratlan 1–0-s veresége után a csütörtöki hazai felvonáson sima 4–0-ra győzte le a görög Panathinaikoszt, így
a meglepően gazdag magyar történelemmel bíró andalúz együttes csap össze a nyolc között a Fradit búcsúztató Bragával – fájdalom, nem lesz hát zöld-fehér rangadó az FTC és a Betis között...
Közben az alapszakaszban a magyar bajnoknak szintén négyet lövő Nottingham Forest nem kis meglepetésre csak hosszabbítás és tizenegyesrúgások után tudta magát továbbizzadni a dán Midtjyllandon, az Aston Villa viszont kettős győzelemmel, 3–0-s összesítéssel búcsúztatta a francia Lille-t, a két Premier League-klub így kozmetikázott valamicskét az angol csapatok alapvetően siralmas idei egyenes kieséses mérlegén.
A harmadik számú európai kupasorozatban, a Konferencialigában a Rayo Vallecano végül egy gólt megtartott összesített előnyéből a török Samsunsporral szemben, így a spanyol csapat lesz az AEK Athén és Varga Barnabás ellenfele a negyeddöntőben. A sorozat egyik esélyese, az El-ből tulajdonosi összeférhetetlenség miatt a Kl-be lecsúszó angol Crystal Palace a vártnál sokkal nehezebben, csak hosszabbítás után tudott továbbvergődni a visszavágót kettős emberhátrányban befejező ciprusi AEK Larnaca otthonában.
