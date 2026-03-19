Összejöhetett volna a várva várt zöld-fehér párharc: kiderült, ki lett volna a Fradi következő ellenfele az Európa-ligában

A harmadik számú európai kupasorozatban, a Konferencialigában a Rayo Vallecano végül egy gólt megtartott összesített előnyéből a török Samsunsporral szemben, így a spanyol csapat lesz az AEK Athén és Varga Barnabás ellenfele a negyeddöntőben. A sorozat egyik esélyese, az El-ből tulajdonosi összeférhetetlenség miatt a Kl-be lecsúszó angol Crystal Palace a vártnál sokkal nehezebben, csak hosszabbítás után tudott továbbvergődni a visszavágót kettős emberhátrányban befejező ciprusi AEK Larnaca otthonában.