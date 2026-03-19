Csőstül jön: a kiesés mellé még durva büntetést is kapott a Fradi

rasszista szurkolói megnyilvánulások miatt 20 ezer eurót (7,9 millió forint) kell fizetnie, illetve egy korábbi felfüggesztett büntetése is életbe lépett, így a következő nemzetközi hazai mérkőzésén a B2-es szektort nem nyithatja meg. A pirotechnika alkalmazása miatt további 11 250 (4,4 millió forint) euróra büntették az egyesületet.

További büntetésként két további szektorban, a C4-esben és a C5-ös 500 férőhelyt kell lezárnia, ezt azonban egy évre felfüggesztették.

Az El-búcsú után az FTC még két hazai sorozatban áll: az NB I-tabellán címvédőként egy ponttal a listavezető ETO mögött a második egy meccsel kevesebbet játszva, míg a Magyar Kupa elődöntőjében szintén a győriekkel csap össze április 22-én.