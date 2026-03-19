Csőstül jön: a kiesés mellé még durva büntetést is kapott a Fradi

Búcsúzóul még odaszúrt egyet a Fradinak a Braga edzője
Nagyon csalódott lett volna, ha kiesnek.
Az UEFA fegyelmi bizottsága pénzbüntetéssel és szektorbezárással sújtotta a Ferencvárost. A magyar bajnok Fradi a Braga elleni Európa-liga nyolcaddöntős párharc első, budapesti mérkőzésén történt rasszista szurkolói megnyilvánulások, illetve pirotechnika használata miatt bűnhődik.
Mint ismert, az Európa-liga-nyolcaddöntő első meccsén a portugál Braga ellen történelmi 2–0-s győzelmet arató Ferencváros a szerdai visszavágón 4–0-s vereséget szenvedett, ezzel búcsúzott a második számú kontinentális kupasorozattól. Ha ez önmagában nem lenne elég, az UEFA még megforgatta egy kicsit a kést a zöld-fehér szívekben: a kiesés másnapján súlyos büntetést szabott ki a Fradira az odavágón tapasztaltak miatt.
Ezt is ajánljuk a témában
Nagyon csalódott lett volna, ha kiesnek.
Az UEFA csütörtöki közleménye szerint az FTC-nek
rasszista szurkolói megnyilvánulások miatt 20 ezer eurót (7,9 millió forint) kell fizetnie, illetve egy korábbi felfüggesztett büntetése is életbe lépett, így a következő nemzetközi hazai mérkőzésén a B2-es szektort nem nyithatja meg. A pirotechnika alkalmazása miatt további 11 250 (4,4 millió forint) euróra büntették az egyesületet.
További büntetésként két további szektorban, a C4-esben és a C5-ös 500 férőhelyt kell lezárnia, ezt azonban egy évre felfüggesztették.
Az El-búcsú után az FTC még két hazai sorozatban áll: az NB I-tabellán címvédőként egy ponttal a listavezető ETO mögött a második egy meccsel kevesebbet játszva, míg a Magyar Kupa elődöntőjében szintén a győriekkel csap össze április 22-én.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd
* * *
Ezt is ajánljuk a témában
