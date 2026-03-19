Ft
Ft
12°C
3°C
Ft
Ft
12°C
3°C
03. 19.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 19.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
UEFA szektorbezárás európa-liga Braga Ferencváros büntetés FTC

Csőstül jön: a kiesés mellé még durva büntetést is kapott a Fradi

2026. március 19. 19:47

Az UEFA fegyelmi bizottsága pénzbüntetéssel és szektorbezárással sújtotta a Ferencvárost. A magyar bajnok Fradi a Braga elleni Európa-liga nyolcaddöntős párharc első, budapesti mérkőzésén történt rasszista szurkolói megnyilvánulások, illetve pirotechnika használata miatt bűnhődik.

Mint ismert, az Európa-liga-nyolcaddöntő első meccsén a portugál Braga ellen történelmi 2–0-s győzelmet arató Ferencváros a szerdai visszavágón 4–0-s vereséget szenvedett, ezzel búcsúzott a második számú kontinentális kupasorozattól. Ha ez önmagában nem lenne elég, az UEFA még megforgatta egy kicsit a kést a zöld-fehér szívekben: a kiesés másnapján súlyos büntetést szabott ki a Fradira az odavágón tapasztaltak miatt.

Braga-Fradi Gróf
Egy negyedik bragai gombóc a Fradi kapujában (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Ezt is ajánljuk a témában

Még felfüggesztettet is kapott a Fradi

Az UEFA csütörtöki közleménye szerint az FTC-nek 

rasszista szurkolói megnyilvánulások miatt 20 ezer eurót (7,9 millió forint) kell fizetnie, illetve egy korábbi felfüggesztett büntetése is életbe lépett, így a következő nemzetközi hazai mérkőzésén a B2-es szektort nem nyithatja meg. A pirotechnika alkalmazása miatt további 11 250 (4,4 millió forint) euróra büntették az egyesületet.

További büntetésként két további szektorban, a C4-esben és a C5-ös 500 férőhelyt kell lezárnia, ezt azonban egy évre felfüggesztették. 

Az El-búcsú után az FTC még két hazai sorozatban áll: az NB I-tabellán címvédőként egy ponttal a listavezető ETO mögött a második egy meccsel kevesebbet játszva, míg a Magyar Kupa elődöntőjében szintén a győriekkel csap össze április 22-én.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

* * *

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
tikkadt-szocske
•••
2026. március 19. 20:06 Szerkesztve
UEFA az EU nevezetű gittegylet algittegylete. Egyforma barmok hoznak diszkriminatív döntéseket.
Válasz erre
0
0
gullwing
2026. március 19. 19:55
Uefa egy szar szlovén köcsög által van vezetve...
Válasz erre
0
0
bagoly-29
2026. március 19. 19:51
Csányi UEFA alelnök elvtárs mit szól hozzá?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!