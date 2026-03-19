Felháborító! Itt a videó, amelyben Zelenszkij az uniós vezetők előtt hazudott Orbánról és Magyarországról

Beszállt a ringbe Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki részt vett EU-csúcson. A jelek szerint óriási szüksége lenne az uniós hitelre, éppen ezért hazudott Magyarországgal kapcsolatban a megszólalásakor.

„Számítunk önökre, hogy feloldják a 90 milliárd eurós pénzügyi biztonsági garanciacsomagot. Erre és a következő évre. Ennek a csomagnak már tavasszal működnie kellett volna, de blokkolták. Ukrajna a maga részéről megteszi, amit kell, beleértve az olajvezetékkel kapcsolatos lépéseket is” – mondta az ukrán elnök.