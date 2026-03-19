Brüsszel kőolaj Magyarország energia Ukrajna zsarolás Barátság kőolajvezeték Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor Európai Unió

Felháborító! Itt a videó, amelyben Zelenszkij az uniós vezetők előtt hazudott Orbánról és Magyarországról

2026. március 19. 19:37

Csoda, hogy nem szakadt le a plafon Brüsszelben. Orbán Viktor nem engedett a zsarolásnak: amíg Ukrajna nem indítja újra a vezetéket, addig nincs uniós hitel.

Beszállt a ringbe Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki részt vett EU-csúcson. A jelek szerint óriási szüksége lenne az uniós hitelre, éppen ezért hazudott Magyarországgal kapcsolatban a megszólalásakor.

„Számítunk önökre, hogy feloldják a 90 milliárd eurós pénzügyi biztonsági garanciacsomagot. Erre és a következő évre. Ennek a csomagnak már tavasszal működnie kellett volna, de blokkolták. Ukrajna a maga részéről megteszi, amit kell, beleértve az olajvezetékkel kapcsolatos lépéseket is” – mondta az ukrán elnök.

Persze arról már nem beszélt Zelenszkij, hogy fenyegetőzni kezdtek,

ahogy arról sem, hogy a magyar delegáció számára nem engedték meg, hogy felmérjék a Barátság kőolajvezeték állapotát. Ahogy arról sem esett szó, hogy a Tisza Párttal összefogva szeretnének gazdasági káoszt okozni Magyarországon.

Magyarország továbbra sem enged a zsarolásnak

A Mandiner is beszámolt róla csütörtökön, hogy másfél órás egyeztetés után a 27 tagállamból 25 elfogadott egy zárókövetkeztetést az Ukrajnának szánt 90 milliárdos uniós kölcsönre vonatkozóan. Magyarország és Szlovákia nem írta alá a dokumentumot.

A magyar és a szlovák fél tiltakozása jól mutatja, hogy az uniós vezetők számára fontosabb a háború további finanszírozása és a kontinens adósságba verése, mint a tagállamok energiabiztonsága.

Orbán Viktor miniszterelnök korábban többször is jelezte, hogy addig nem járul hozzá ahhoz, hogy kölcsönhöz jusson Ukrajna, amíg nem indítják újra a magyar és a szlovák energiabiztonságot garantáló Barátság kőolajvezetéket.

A döbbenetes felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

 

Összesen 45 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
5m007h 0p3ra70r
2026. március 19. 20:36
Felháboritó! A hazugok hazudnak!
Válasz erre
0
0
pollip
2026. március 19. 20:34
Zelenszkij hülyére vesz mindenkit, aki hagyja magát. Az uniós küldöttségnek bemutatta papíron a vezeték javítási tervét. A valódi sérüléseket senki nem látta!!!!
Válasz erre
0
0
nemecsekerno-007-01
2026. március 19. 20:26
Ez még mindig azt hiszi, hogy egy valóságshow-ban van.
Válasz erre
1
0
mnmn
2026. március 19. 20:25
cukigomboc 2026. március 19. 20:00 "Oroszoknak mert már szólni alázatosan a 200 kilós fostartály, hogy lehetőleg ne bombázzák le újra a vezetéket? Mert innen indult a sztori, ugyibugyi." Tiszapöcs, nálad máshonnan nem is indulhatna. Érdekes hogy a bombázás után a "lebombázott vezetéken" még két napig küldték az ukik a saját naftájukat, hogy ne vesszen kárba. Ez naplózva van.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!