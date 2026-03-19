Felháborító! Itt a videó, amelyben Zelenszkij az uniós vezetők előtt hazudott Orbánról és Magyarországról

Elszabadul a pokol Brüsszelben: nincs vége a napnak, még a legrosszabbra is felkészült Orbán Viktor (VIDEÓ)
„Nagyon durva lesz” – szögezte le a miniszterelnök.
Csoda, hogy nem szakadt le a plafon Brüsszelben. Orbán Viktor nem engedett a zsarolásnak: amíg Ukrajna nem indítja újra a vezetéket, addig nincs uniós hitel.
Beszállt a ringbe Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki részt vett EU-csúcson. A jelek szerint óriási szüksége lenne az uniós hitelre, éppen ezért hazudott Magyarországgal kapcsolatban a megszólalásakor.
„Számítunk önökre, hogy feloldják a 90 milliárd eurós pénzügyi biztonsági garanciacsomagot. Erre és a következő évre. Ennek a csomagnak már tavasszal működnie kellett volna, de blokkolták. Ukrajna a maga részéről megteszi, amit kell, beleértve az olajvezetékkel kapcsolatos lépéseket is” – mondta az ukrán elnök.
Persze arról már nem beszélt Zelenszkij, hogy fenyegetőzni kezdtek,
ahogy arról sem, hogy a magyar delegáció számára nem engedték meg, hogy felmérjék a Barátság kőolajvezeték állapotát. Ahogy arról sem esett szó, hogy a Tisza Párttal összefogva szeretnének gazdasági káoszt okozni Magyarországon.
A Mandiner is beszámolt róla csütörtökön, hogy másfél órás egyeztetés után a 27 tagállamból 25 elfogadott egy zárókövetkeztetést az Ukrajnának szánt 90 milliárdos uniós kölcsönre vonatkozóan. Magyarország és Szlovákia nem írta alá a dokumentumot.
A magyar és a szlovák fél tiltakozása jól mutatja, hogy az uniós vezetők számára fontosabb a háború további finanszírozása és a kontinens adósságba verése, mint a tagállamok energiabiztonsága.
Orbán Viktor miniszterelnök korábban többször is jelezte, hogy addig nem járul hozzá ahhoz, hogy kölcsönhöz jusson Ukrajna, amíg nem indítják újra a magyar és a szlovák energiabiztonságot garantáló Barátság kőolajvezetéket.
A döbbenetes felvételt itt tudja megtekinteni:
Nyitókép: JOHN THYS / AFP