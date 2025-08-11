Ft
UEFA UEFA Európa-Liga nemzetközi Sportdöntőbíróság Olympique Lyon Konferencia-liga Crystal Palace

Mennyből a pokolba: Szoboszlaiék legyőzése után egy másik nagy csatát elveszített a friss kupagyőztes

2025. augusztus 11. 16:03

A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) hétfőn elutasította a Crystal Palace labdarúgócsapatának fellebbezését, így az FA-kupa-győztes az Európa-liga helyett csak a Konferencia-ligában indulhat.

2025. augusztus 11. 16:03
null

A londoni együttes a pályán elért teljesítménye alapján a második számú nemzetközi sorozatban, az Európa-ligában lett volna érdekelt, ám a The Eagle Football Group a többségi tulajdonosa a francia bajnokságban hatodik Olympique Lyonnak is, míg annak elnöke, John Textor a londoni gárdában is részesedéssel rendelkezik.

Az UEFA ezért úgy döntött, hogy a francia együttes játszhat az Európa-ligában, mert a saját bajnokságában előrébb végzett, mint az angol gárda, amelyik a Premier League-ben a 12. helyen zárt.

A Crystal Palace – amely vasárnap tizenegyesekkel legyőzte a Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal felálló Liverpoolt az angol Szuperkupáért kiírt mérkőzésen – a CAS-hoz fordult jogorvoslatért, a svájci illetőségű bíróság azonban elutasította kérelmét.

Mindez azt jelenti, hogy a londoniak csak a Konferencia-ligában indulhatnak, onnan viszont felkerül az angol bajnoki hetedik Nottingham Forest az Európa-ligába.

(MTI)

Nyitókép: GLYN KIRK / AFP

