Mennyből a pokolba: Szoboszlaiék legyőzése után egy másik nagy csatát elveszített a friss kupagyőztes

Az angoloknak sem kegyelmeztek: a DAC után a kupagyőztest is elmeszelték
Aligha érte őket váratlanul a döntés.
A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) hétfőn elutasította a Crystal Palace labdarúgócsapatának fellebbezését, így az FA-kupa-győztes az Európa-liga helyett csak a Konferencia-ligában indulhat.
A londoni együttes a pályán elért teljesítménye alapján a második számú nemzetközi sorozatban, az Európa-ligában lett volna érdekelt, ám a The Eagle Football Group a többségi tulajdonosa a francia bajnokságban hatodik Olympique Lyonnak is, míg annak elnöke, John Textor a londoni gárdában is részesedéssel rendelkezik.
Az UEFA ezért úgy döntött, hogy a francia együttes játszhat az Európa-ligában, mert a saját bajnokságában előrébb végzett, mint az angol gárda, amelyik a Premier League-ben a 12. helyen zárt.
Ezt is ajánljuk a témában
Aligha érte őket váratlanul a döntés.
A Crystal Palace – amely vasárnap tizenegyesekkel legyőzte a Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal felálló Liverpoolt az angol Szuperkupáért kiírt mérkőzésen – a CAS-hoz fordult jogorvoslatért, a svájci illetőségű bíróság azonban elutasította kérelmét.
Mindez azt jelenti, hogy a londoniak csak a Konferencia-ligában indulhatnak, onnan viszont felkerül az angol bajnoki hetedik Nottingham Forest az Európa-ligába.
(MTI)
Nyitókép: GLYN KIRK / AFP