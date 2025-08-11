Mennyből a pokolba: Szoboszlaiék legyőzése után egy másik nagy csatát elveszített a friss kupagyőztes

A londoni együttes a pályán elért teljesítménye alapján a második számú nemzetközi sorozatban, az Európa-ligában lett volna érdekelt, ám a The Eagle Football Group a többségi tulajdonosa a francia bajnokságban hatodik Olympique Lyonnak is, míg annak elnöke, John Textor a londoni gárdában is részesedéssel rendelkezik.

Az UEFA ezért úgy döntött, hogy a francia együttes játszhat az Európa-ligában, mert a saját bajnokságában előrébb végzett, mint az angol gárda, amelyik a Premier League-ben a 12. helyen zárt.