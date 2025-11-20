Pénzzel motiválják a Fradi ellenfelét – ehhez Sallainak is lesz egy-két szava

Nemcsak az Európa-ligában harmadik a Fradi – ezen a listán is a legjobbak között
A Fenerbahce elnöke bónuszpénzt ajánlott fel a játékosoknak. Ennek bezsebeléséhez a sárga-kékeknek a Ferencvárost is le kell győzniük az Európa-ligában.
Török sajtóértesülések szerint különleges bónuszt ajánlott fel a Fenerbahce elnöke, Sadettin Saran a labdarúgók számára. A sárga-kékekre az előttünk álló másfél hétben fontos mérkőzések várnak:
Ha a Fener megnyerné ezt a három meccsét, akkor biztosan az élre állna a török élvonalban (jelenleg egy pont a hátránya a listavezető Galata mögött), az El-ben pedig javítana a mostani, 15. pozícióján.
Nagyszerű formában van a Ferencváros Európában.
A hírek szerint Saran extra motivációja
a Kayserispor (ezt a meccset már megnyerték), a Rizespor és az FTC elleni találkozókra szól,
míg a Galatasaray elleni derbire külön bónusszal készül a klub első embere – írja a csakfoci.hu.
Az információknak már csak azért is lehet valóságalapja, mert Saran november elején, a Besiktas elleni sikerért is megjutalmazta a csapatot. A Fener azon a meccsen kétgólos hátrányból felállva győzött 3–2-re, így a játékosok összesen 1.2 millió eurós (58 millió török líra) prémiumot kaptak.
