Ft
Ft
10°C
3°C
Ft
Ft
10°C
3°C
11. 21.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 21.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
bónusz UEFA Európa-Liga Fenerbahce Törökország Galatasaray prémium Ferencváros Sallai Roland FTC

Pénzzel motiválják a Fradi ellenfelét – ehhez Sallainak is lesz egy-két szava

2025. november 20. 12:48

A Fenerbahce elnöke bónuszpénzt ajánlott fel a játékosoknak. Ennek bezsebeléséhez a sárga-kékeknek a Ferencvárost is le kell győzniük az Európa-ligában.

2025. november 20. 12:48
null

Török sajtóértesülések szerint különleges bónuszt ajánlott fel a Fenerbahce elnöke, Sadettin Saran a labdarúgók számára. A sárga-kékekre az előttünk álló másfél hétben fontos mérkőzések várnak: 

  • most hétvégén a Mocsi Attilát is soraiban tudó Rizesporhoz látogatnak a bajnokságban, 
  • jövő csütörtökön (november 27-én) a Ferencvárost fogadják az Európa-ligában, 
  • majd az azt követő hétfőn (december 1-jén) Sallai Roland csapatával, a Galatasarayjal játszanak bajnoki rangadót.

Ha a Fener megnyerné ezt a három meccsét, akkor biztosan az élre állna a török élvonalban (jelenleg egy pont a hátránya a listavezető Galata mögött), az El-ben pedig javítana a mostani, 15. pozícióján.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A hírek szerint Saran extra motivációja 

a Kayserispor (ezt a meccset már megnyerték), a Rizespor és az FTC elleni találkozókra szól,

míg a Galatasaray elleni derbire külön bónusszal készül a klub első embere – írja a csakfoci.hu.

Az információknak már csak azért is lehet valóságalapja, mert Saran november elején, a Besiktas elleni sikerért is megjutalmazta a csapatot. A Fener azon a meccsen kétgólos hátrányból felállva győzött 3–2-re, így a játékosok összesen 1.2 millió eurós (58 millió török líra) prémiumot kaptak.

Nyitókép: YASIN AKGUL / AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!