Pénzzel motiválják a Fradi ellenfelét – ehhez Sallainak is lesz egy-két szava

Török sajtóértesülések szerint különleges bónuszt ajánlott fel a Fenerbahce elnöke, Sadettin Saran a labdarúgók számára. A sárga-kékekre az előttünk álló másfél hétben fontos mérkőzések várnak:

most hétvégén a Mocsi Attilát is soraiban tudó Rizesporhoz látogatnak a bajnokságban,

jövő csütörtökön (november 27-én) a Ferencvárost fogadják az Európa-ligában,

majd az azt követő hétfőn (december 1-jén) Sallai Roland csapatával, a Galatasarayjal játszanak bajnoki rangadót.

Ha a Fener megnyerné ezt a három meccsét, akkor biztosan az élre állna a török élvonalban (jelenleg egy pont a hátránya a listavezető Galata mögött), az El-ben pedig javítana a mostani, 15. pozícióján.