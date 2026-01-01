„Békés” szilveszter Németországban: migráns hátterű férfiakkal gyűlt meg a baja a rendőrségnek (VIDEÓ)

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, jócskán akadt dolga szilveszter éjszaka a rendőröknek Berlinben. Annak ellenére, hogy a hatóság beszámolói szerint többször is petárdákkal és rakétákkal támadták meg munkatársaikat, úgy értékeltek, hogy

a berlini szilveszter nem volt annyira problémás, mint az előző években.

„Nem volt annyi súlyos sérült a rendőrök és a mulatozók között, mint tavaly. És nem volt annyi súlyos incidens vagy anyagi kár sem” – mondta Florian Nath rendőrségi szóvivő az első előzetes értékelésben.