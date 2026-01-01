„Békés” szilveszter Németországban: migráns hátterű férfiakkal gyűlt meg a baja a rendőrségnek (VIDEÓ)

Kaotikus szilveszter: petárdákkal támadták a berlini rendőröket, sokan megsérültek, több száz embert letartóztattak
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is sok munkájuk volt a mentőszolgálatoknak és a rendőrségnek Berlinben.
„Ha az erőszak, az égő utcák, a sérült mentőszolgálatosok és a félelem a háttérzajhoz tartoznak, akkor valami alapvetően nem stimmel” – jelentette ki a rendőrségi szakszervezet alelnöke.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, jócskán akadt dolga szilveszter éjszaka a rendőröknek Berlinben. Annak ellenére, hogy a hatóság beszámolói szerint többször is petárdákkal és rakétákkal támadták meg munkatársaikat, úgy értékeltek, hogy
a berlini szilveszter nem volt annyira problémás, mint az előző években.
„Nem volt annyi súlyos sérült a rendőrök és a mulatozók között, mint tavaly. És nem volt annyi súlyos incidens vagy anyagi kár sem” – mondta Florian Nath rendőrségi szóvivő az első előzetes értékelésben.
De mint a Focus Online cikkéből kiderült,
huszonegy rendőr szenvedett könnyű sérüléseket robbanás okozta traumától, miután petárdák találták el őket.
Az összeállításban arra is kitértek, hogy a rendőrség több mint 400 gyanúsítottat vett őrizetbe. A letartóztatások veszélyes tűzijátékokkal és rakéták kilövésével voltak kapcsolatosak. Tizennégy gyanúsítottat előzetes letartóztatásba helyeztek, hogy megakadályozzák őket további bűncselekmények elkövetésében. A rendőrség hét feltételezett elkövető ellen kért letartóztatási parancsot, néhányuk ellen súlyos testi sértés vádjával – írta a lap.
A Bild eközben a hamburgi szilveszterről közölt egy hosszabb beszámolót, melyben kiemelték, hogy
az ottani rendőrség szilveszterkor (18 és 6 óra között) összesen 1398 bevetést regisztrált, ez közel 30 százalékkal több, mint az előző évben.
A bevetések során tíz rendőr – főként petárdák miatt megsérült – egy rendőr pedig egy esés után nem tudta folytatni szolgálatát.
Hozzátették, hogy először alkalmaztak drónokat is a petárdázó huligánok ellen, amelyeket a rendőrség központjából irányítottak. A rendőrség szerint a szilveszteri bevetésen több mint ezer munkatársuk vett részt – írta a lap.
A cikkben arra is kitértek, hogy az akciók Steilshoop városrészre összpontosultak,
ahol egymás után nagyobb csoportok gyűltek össze, és tűzijátékokkal dobálták vagy lőtték a járókelőket, az épületeket, az autósokat vagy a rendőröket.
A rendőrség szóvivője a Bildnek hangsúlyozta, hogy a városrészben a rendfenntartóknak erőteljesebb beavatkozásra volt szükségük. A rendőrség bevetette a speciális egységét és egy drónt is.
„A Steilshoopban bevetett drónt először a rendőrségi főkapitányságról irányították. Így közvetlenül láthattuk, hová mozognak a zavargók, és hol van szükségünk erősítésre” – árulta el a szóvivő.
A rendőrségi szakszervezet alelnöke, Manuel Ostermann a Weltnek összegezte a szilveszter éjszakai történéseket. Mint fogalmazott, a korábbi évekhezhasonlóan most is erőszakos cselekmények árnyékolták be az újévet Németországban. Halálesetek, amputációk és rendőrség elleni támadások is történtek.
A támadások és zavargások kapcsán Ostermann kiemelte, hogy
az elkövetők férfiak voltak, sokan közülük bevándorló háttérrel rendelkezik”.
Itt felhívta arra a figyelmet, hogy jellemzően a fiatalok, gyakran a migrációs háttérrel rendelkezők körében egyre nő a brutalitás. Manuel Ostermann szerinte a szociális infrastruktúra hiányosságai és a következmények hiánya még inkább súlyosbítja ezt a helyzetet.
A szakszervezeti elnök X oldalán úgy fogalmazott, hogy szilveszter éjjelén a helyzet a német városok utcáin ismét eszkalálódott.
Ostermann posztjában reagált azokra a rendőrségi jelentésekre is, melyek azt állítotték, hogy Németországban a szilveszteri éjszaka „nagyrészt békésen” telt.
Ha az erőszak, az égő utcák, a sérült mentőszolgálatosok és a félelem a várható háttérzajhoz tartoznak, akkor valami alapvetően nem stimmel.
Ez nem válhat normává. Ez nem hagyhat minket nyugodni” – szögezte le a szakértő.
A német rendőrségi szakszervezet alelnökének értékelését alább tekintheti meg:
