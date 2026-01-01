Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
manuel ostermann erőszak szilveszter migráns rendőr németország szakszervezetek

„Békés” szilveszter Németországban: migráns hátterű férfiakkal gyűlt meg a baja a rendőrségnek (VIDEÓ)

2026. január 01. 22:05

„Ha az erőszak, az égő utcák, a sérült mentőszolgálatosok és a félelem a háttérzajhoz tartoznak, akkor valami alapvetően nem stimmel” – jelentette ki a rendőrségi szakszervezet alelnöke.

2026. január 01. 22:05
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, jócskán akadt dolga szilveszter éjszaka a rendőröknek Berlinben. Annak ellenére, hogy a hatóság beszámolói szerint többször is petárdákkal és rakétákkal támadták meg munkatársaikat, úgy értékeltek, hogy 

 a berlini szilveszter nem volt annyira problémás, mint az előző években.

„Nem volt annyi súlyos sérült a rendőrök és a mulatozók között, mint tavaly. És nem volt annyi súlyos incidens vagy anyagi kár sem” – mondta Florian Nath rendőrségi szóvivő az első előzetes értékelésben. 

De mint a Focus Online cikkéből kiderült, 

huszonegy rendőr szenvedett könnyű sérüléseket robbanás okozta traumától, miután petárdák találták el őket.

Az összeállításban arra is kitértek, hogy a rendőrség több mint 400 gyanúsítottat vett őrizetbe. A letartóztatások veszélyes tűzijátékokkal és rakéták kilövésével voltak kapcsolatosak. Tizennégy gyanúsítottat előzetes letartóztatásba helyeztek, hogy megakadályozzák őket további bűncselekmények elkövetésében. A rendőrség hét feltételezett elkövető ellen kért letartóztatási parancsot, néhányuk ellen súlyos testi sértés vádjával – írta a lap.

Hamburgban sem volt nyugodt az éjszaka

A Bild eközben a hamburgi szilveszterről közölt egy hosszabb beszámolót, melyben kiemelték, hogy 

az ottani rendőrség szilveszterkor (18 és 6 óra között) összesen 1398 bevetést regisztrált, ez közel 30 százalékkal több, mint az előző évben.

A bevetések során tíz rendőr – főként petárdák miatt megsérült – egy rendőr pedig egy esés után nem tudta folytatni szolgálatát.

Hozzátették, hogy először alkalmaztak drónokat is a petárdázó huligánok ellen, amelyeket a rendőrség központjából irányítottak. A rendőrség szerint a szilveszteri bevetésen több mint ezer munkatársuk vett részt – írta a lap.

A cikkben arra is kitértek, hogy az akciók Steilshoop városrészre összpontosultak,

ahol egymás után nagyobb csoportok gyűltek össze, és tűzijátékokkal dobálták vagy lőtték a járókelőket, az épületeket, az autósokat vagy a rendőröket. 

A rendőrség szóvivője a Bildnek hangsúlyozta, hogy a városrészben a rendfenntartóknak erőteljesebb beavatkozásra volt szükségük. A rendőrség bevetette a speciális egységét és egy drónt is.

„A Steilshoopban bevetett drónt először a rendőrségi főkapitányságról irányították. Így közvetlenül láthattuk, hová mozognak a zavargók, és hol van szükségünk erősítésre” – árulta el a szóvivő.

A rendőrségi szakszervezet alelnöke, Manuel Ostermann a Weltnek összegezte a szilveszter éjszakai történéseket. Mint fogalmazott, a korábbi évekhezhasonlóan most is erőszakos cselekmények árnyékolták be az újévet Németországban. Halálesetek, amputációk és rendőrség elleni támadások is történtek. 

A támadások és zavargások kapcsán Ostermann kiemelte, hogy 

az elkövetők férfiak voltak, sokan közülük bevándorló háttérrel rendelkezik”.

Itt felhívta arra a figyelmet, hogy jellemzően a fiatalok, gyakran a migrációs háttérrel rendelkezők körében egyre nő a brutalitás. Manuel Ostermann szerinte a szociális infrastruktúra hiányosságai és a következmények hiánya még inkább súlyosbítja ezt a helyzetet.

A szakszervezeti elnök X oldalán úgy fogalmazott, hogy szilveszter éjjelén a helyzet a német városok utcáin ismét eszkalálódott.

Ostermann posztjában reagált azokra a rendőrségi jelentésekre is, melyek azt állítotték, hogy Németországban a szilveszteri éjszaka „nagyrészt békésen” telt.

Ha az erőszak, az égő utcák, a sérült mentőszolgálatosok és a félelem a várható háttérzajhoz tartoznak, akkor valami alapvetően nem stimmel.

Ez nem válhat normává. Ez nem hagyhat minket nyugodni” – szögezte le a szakértő.

A német rendőrségi szakszervezet alelnökének értékelését alább tekintheti meg:

Nyitókép: Odd ANDERSEN / AFP

 

Összesen 5 komment

Burg_kastL71-C
•••
2026. január 01. 23:08 Szerkesztve
Ilyen rendezett, jól felkészült háttérrel készülnek az orosz ellen ?
Válasz erre
1
0
Ehetős Odó
2026. január 01. 22:58
Dajcsland kaputt. Ha nem sikerül hamar megszabadulniuk ettől a kormánytól, akkor hamarosan harangoznak nekik. Vagy inkább a müezzin üvölt a minaretből.
Válasz erre
1
0
europész
2026. január 01. 22:47
Mi van azokkal az esetekkel amit meg elhallgatnak?Majd nehany nap mulva a kozossegi mediakban felszinre kerul megint. Aztan egnek mint a rongy.
Válasz erre
1
0
astra04
2026. január 01. 22:44
Simán csak fejbe kéne lőni az arab/feka migránsgeciket, amint rendőrre támadnak! Egy idő után rend lenne! Mellesleg még egy pozitív hatása lenne: ritkulnának a hulladékok.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!