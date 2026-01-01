Kaotikus szilveszter: petárdákkal támadták a berlini rendőröket, sokan megsérültek, több száz embert letartóztattak
2026. január 01. 12:43
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is sok munkájuk volt a mentőszolgálatoknak és a rendőrségnek Berlinben.
2026. január 01. 12:43
A rendőrség első értékelése szerint a berlini szilveszter nem volt annyira problémás, mint az előző években. „Nem volt annyi súlyos sérült a rendőrök és a mulatozók között, mint tavaly. És nem volt annyi súlyos incidens vagy anyagi kár sem” – mondta Florian Nath rendőrségi szóvivő az első előzetes értékelésben.
A rendőrséget azonban többször is petárdákkal és rakétákkal támadták meg.
Huszonegy rendőr szenvedett könnyű sérüléseket robbanás okozta traumától, miután petárdák találták el őket – írja a Focus Online.
A berlini tűzoltóság 970 mentést jelentett újév reggelén.
„Ez rekordot jelent az előző évekhez képest” – mondta Vizenz Kasch szóvivő a FOCUS online-nak. „Ezek között voltak levágott ujjak, törött kezek és arcsérülések.” 11 esetben a mentőket ünneplők támadták meg. Ez enyhe csökkenést jelent az előző évekhez képest.
A rendőrség több mint 400 gyanúsítottat vett őrizetbe.
A letartóztatások veszélyes tűzijátékokkal és rakéták kilövésével voltak kapcsolatosak. Tizennégy gyanúsítottat előzetes letartóztatásba helyeztek, hogy megakadályozzák őket további bűncselekmények elkövetésében. A rendőrség hét feltételezett elkövető ellen kért letartóztatási parancsot, néhányuk ellen súlyos testi sértés vádjával.
A Marzahnban található berlini baleseti kórház 25 beteget jelentett, akik „néha súlyos kézsérüléseket szenvedtek, beleértve az ujjak vagy a kéz egyes részeinek részleges vagy teljes amputációját”. Égési sérülések, arcsérülések és szemkárosodások is előfordultak. „Különösen tragikus azonban, hogy közülük nyolc gyermek, akiknek életét ezek a súlyos sérülések örökre megváltoztatták.”
Összesen 4300 rendőrt vetettek be. Ezenkívül 1600 tűzoltó is részt vett a műveletben.
