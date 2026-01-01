Kaotikus szilveszter: petárdákkal támadták a berlini rendőröket, sokan megsérültek, több száz embert letartóztattak

A rendőrség első értékelése szerint a berlini szilveszter nem volt annyira problémás, mint az előző években. „Nem volt annyi súlyos sérült a rendőrök és a mulatozók között, mint tavaly. És nem volt annyi súlyos incidens vagy anyagi kár sem” – mondta Florian Nath rendőrségi szóvivő az első előzetes értékelésben.

A rendőrséget azonban többször is petárdákkal és rakétákkal támadták meg.

Huszonegy rendőr szenvedett könnyű sérüléseket robbanás okozta traumától, miután petárdák találták el őket – írja a Focus Online.