Berlin szilveszter éjjel sérülés

Kaotikus szilveszter: petárdákkal támadták a berlini rendőröket, sokan megsérültek, több száz embert letartóztattak

2026. január 01. 12:43

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is sok munkájuk volt a mentőszolgálatoknak és a rendőrségnek Berlinben.

2026. január 01. 12:43
A rendőrség első értékelése szerint a berlini szilveszter nem volt annyira problémás, mint az előző években. „Nem volt annyi súlyos sérült a rendőrök és a mulatozók között, mint tavaly. És nem volt annyi súlyos incidens vagy anyagi kár sem” – mondta Florian Nath rendőrségi szóvivő az első előzetes értékelésben. 

A rendőrséget azonban többször is petárdákkal és rakétákkal támadták meg.

Huszonegy rendőr szenvedett könnyű sérüléseket robbanás okozta traumától, miután petárdák találták el őket – írja a Focus Online.

A berlini tűzoltóság 970 mentést jelentett újév reggelén. 

„Ez rekordot jelent az előző évekhez képest” – mondta Vizenz Kasch szóvivő a FOCUS online-nak. „Ezek között voltak levágott ujjak, törött kezek és arcsérülések.” 11 esetben a mentőket ünneplők támadták meg. Ez enyhe csökkenést jelent az előző évekhez képest.

A rendőrség több mint 400 gyanúsítottat vett őrizetbe. 

A letartóztatások veszélyes tűzijátékokkal és rakéták kilövésével voltak kapcsolatosak. Tizennégy gyanúsítottat előzetes letartóztatásba helyeztek, hogy megakadályozzák őket további bűncselekmények elkövetésében. A rendőrség hét feltételezett elkövető ellen kért letartóztatási parancsot, néhányuk ellen súlyos testi sértés vádjával.

A Marzahnban található berlini baleseti kórház 25 beteget jelentett, akik „néha súlyos kézsérüléseket szenvedtek, beleértve az ujjak vagy a kéz egyes részeinek részleges vagy teljes amputációját”. Égési sérülések, arcsérülések és szemkárosodások is előfordultak. „Különösen tragikus azonban, hogy közülük nyolc gyermek, akiknek életét ezek a súlyos sérülések örökre megváltoztatták.”

Összesen 4300 rendőrt vetettek be. Ezenkívül 1600 tűzoltó is részt vett a műveletben.

Nyitókép: Odd ANDERSEN / AFP

pina-noir-2
2026. január 01. 13:24
Önfeledt szórakozás a fejlett Nyugat-Európában... Ja..nem ide
5m007h 0p3ra70r
2026. január 01. 13:19
Pár éve a németeknél és a franciáknál sporttá vált a rendőrökön elkövetett szilveszteri erőszak. Persze ha engedik, az ezzel jár.
indaniso
2026. január 01. 13:18
Keresem a súlyos tűzeseteket, balhékat, robbanásokat itthon, de valahogy nem lelem. Csak ilyen berlini, svájci, amszterdami sztorikat találok. Érdekes. A 2. kerületben azt tűnt föl, hogy töredéke volt a tüzijáték a korábbinak, petárda meg alig durrant.
tikkadt-szocske
2026. január 01. 13:17
Megszámolták a leszakadt ujjakat és eggyel kevesebb jött ki mint a tavaly. Tehát jó irányba haladnak.
