02. 27.
péntek
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Berlin budapest pride LMBT + Németország LMBT Magyarország Budapest pride Karácsony Gergely

Felkészült a támadásra Berlin: bármikor beavatkozhatnak Magyarország belpolitikájába

2026. február 27. 11:52

Megígérték, hogy innentől Budapesten tartják a szemüket.

2026. február 27. 11:52
null

Kai Wegner, Berlin főpolgármestere aggodalmát fejezte ki a budapesti LMBTQ-ellenes fejlemények és Karácsony Gergely főpolgármester elleni vádemelés miatt – írja a Tagesspiegel.

A berlini szenátus támogatja Karácsony Gergely elkötelezettségét, üdvözli részvételét a Berlin Pride-on, és kész további támogatást nyújtani Budapest számára.

Berlin figyelemmel kíséri az eseményeket, különösen a „Pride Season 2026” kapcsán. Művészeknek – köztük budapesti LMBTQ személyeknek – pedig lehetőséget kínálnak a szakmai kibontakozásra Berlinben.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Ronny HARTMANN / AFP

 

falcatus-2
2026. február 27. 13:16
"Művészeknek – köztük budapesti LMBTQ személyeknek – pedig lehetőséget kínálnak a szakmai kibontakozásra Berlinben...." Ajjaj! Milyen szakmában? Vagy inkább ne kérdezzem?
Válasz erre
0
0
zakar zoltán béla
2026. február 27. 13:06
A képen 9 kobak benne sós víz ?
Válasz erre
0
0
Chekke-Faint
2026. február 27. 13:02
Mi meg a szavazócédulán, a Fidesz melletti X-en tartjuk a szemünket.
Válasz erre
0
0
londonbaby
2026. február 27. 12:38
anyádba avatkozzál bele bazd meg mikor hason fekszik !!! tetves rohadt nási fasiszta hitleristák !!!! mé nem az Oroszoknál avatkoznátok bele !!! mert teleszarjátok a gatyátokat ha véletlen rátok nézne Putyin.. játsszátok azt a hülye náci agyatokat, míg pofán nem lesztek jól baszva !!!
Válasz erre
4
0
