Felkészült a támadásra Berlin: bármikor beavatkozhatnak Magyarország belpolitikájába

Most kell résen lenniük a magyaroknak: játszadozni kezdett Von der Leyen – mindenkinek a tyúkszemére lépett Orbán
Egyre kifinomultabb eszközökhöz folyamodik az Európai Bizottság.
Megígérték, hogy innentől Budapesten tartják a szemüket.
Kai Wegner, Berlin főpolgármestere aggodalmát fejezte ki a budapesti LMBTQ-ellenes fejlemények és Karácsony Gergely főpolgármester elleni vádemelés miatt – írja a Tagesspiegel.
A berlini szenátus támogatja Karácsony Gergely elkötelezettségét, üdvözli részvételét a Berlin Pride-on, és kész további támogatást nyújtani Budapest számára.
Berlin figyelemmel kíséri az eseményeket, különösen a „Pride Season 2026” kapcsán. Művészeknek – köztük budapesti LMBTQ személyeknek – pedig lehetőséget kínálnak a szakmai kibontakozásra Berlinben.
