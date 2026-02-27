Felkészült a támadásra Berlin: bármikor beavatkozhatnak Magyarország belpolitikájába

„Az Európai Unió Bírósága ellopja a tagállamok hatásköreit” – az MCC konferenciája az európai bíróságok helyzetéről

A konferencián felszólaló jogászok, politikusok és szakértők arra a kérdésre keresték a választ, vajon mi állhat annak a jelenségnek a hátterében, hogy az Európai Unióban egyre több politikai vita köt ki a bíróságokon. Külön kiemelték az Európai Unió Bíróságát, amely saját hatáskörén átlépve avatkozik bele a nemzeti bíróságok működésébe.