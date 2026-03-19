A svájciak állítják: az Európai Unió példátlan támadást indít Magyarország ellen

2026. március 19. 10:36

Brüsszel és Berlin mindent megtesz annak érdekében, hogy kormányváltás legyen Magyarországon, mert a Tisza Párt és Magyar Péter nem vétózná meg az Ukrajnának szánt eurómilliárdokat. De Orbán Viktor győzelmére is van egy terv.

2026. március 19. 10:36

A Die Weltwoche cikke szerint az Európai Unió és Németország példátlan nyomást gyakorol Magyarországra, különösen Orbán Viktor miniszterelnökre, ami jelentős diplomáciai feszültséget okoz Berlin és Budapest között. A szerző szerint

Brüsszel orosz befolyásról szóló vádakkal próbálja delegitimálni a közelgő magyar választásokat, előkészítve a terepet egy esetleges Orbán-győzelem nemzetközi megkérdőjelezésére. A cikk azt írja, az EU vezetése támogatja az ellenzéki Magyar Pétert, miközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök személyesen is fenyegette Orbán Viktort.

Nyitókép: AFP/Frederick Florin *** A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

