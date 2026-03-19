Hiába a biztos előny, Varga hiányában ráijesztett a Celje az AEK-ra

Előkerült egy videó az AEK edzéséről: a görög sajtó döbbenten találgatja, mi történt Varga Barnabással
A látottak azonnal beindították a találgatásokat a görög médiában, különösen azért, mert a csapat fontos nemzetközi mérkőzésre készül.
A szlovénok egy exdiósgyőri vezérletével már a félidőre lefelezték hátrányukat. Az athéni csapat azonban végül a folytatásra rápihenő Varga Barnabás nélkül is kibekkelte a továbbjutást a Konferencialiga negyeddöntőjébe.
A Konferencialiga-nyolcaddöntő első mérkőzésén szerzett biztosnak tűnő, 4–0-s előnye után a Celje elleni, csütörtöki visszavágón több alapemberét is kihagyta a kezdőcsapatból az AEK Athén szerb mestere, Marko Nikolics. Ahogyan azt előzetesen megírtuk, köztük volt a múlt heti kiütés során betaláló Varga Barnabás is, a magyar válogatott csatár hiányában azonban majdnem ráijesztett a görögökre a szlovén csapat.
A Celje ugyanis a 42. percre már a felére faragta párharcbeli összesített hátrányát Athénban (a második szlovén találatot az a Rudi Pozeg Vancas szerezte, akit a nyáron nem marasztaltak a jelenlegi NB I-kiesőjelölt Diósgyőrnél), és hiába volt végig a pályán a korábbi Real Madrid-csatár Luka Jovics, az AEK meglepetésre gólképtelen maradt saját közönsége előtt. A második félidőben azonban az athéniek Varga nélkül is kontrollálták a mérkőzést,
válogatott gólfelelősünk így rápihenhetett a görög bajnokság elképesztően izgalmas végjátékára, illetve a Konferencialiga negyeddöntőjére, amit a spanyol Rayo Vallecano és a török Samsunspor párharcának továbbjutójával vívnak majd.
