Hiába a biztos előny, Varga hiányában ráijesztett a Celje az AEK-ra

A Celje ugyanis a 42. percre már a felére faragta párharcbeli összesített hátrányát Athénban (a második szlovén találatot az a Rudi Pozeg Vancas szerezte, akit a nyáron nem marasztaltak a jelenlegi NB I-kiesőjelölt Diósgyőrnél), és hiába volt végig a pályán a korábbi Real Madrid-csatár Luka Jovics, az AEK meglepetésre gólképtelen maradt saját közönsége előtt. A második félidőben azonban az athéniek Varga nélkül is kontrollálták a mérkőzést,