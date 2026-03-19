mérkőzés varga barnabás aek athén

Előkerült egy videó az AEK edzéséről: a görög sajtó döbbenten találgatja, mi történt Varga Barnabással

2026. március 19. 07:47

A látottak azonnal beindították a találgatásokat a görög médiában, különösen azért, mert a csapat fontos nemzetközi mérkőzésre készül.

null

Szokatlan jelenet keltett feltűnést az AEK Athén edzésén: Varga Barnabás nem a többiekkel készült, hanem külön munkát végzett – szúrta ki a Magyar Nemzet. A látottak azonnal beindították a találgatásokat a görög médiában, különösen azért, mert a csapat fontos nemzetközi mérkőzésre készül.

Az AEK csütörtökön a Konferencialiga nyolcaddöntőjének visszavágóján lép pályára a szlovén Celje ellen. A görög együttes rendkívül kedvező helyzetből várja az összecsapást, hiszen az első mérkőzésen idegenben 4–0-s győzelmet aratott, amelyhez Varga is góllal járult hozzá.

A nyilvános edzésen a magyar csatárt csak kocogás közben láthatták az újságírók, ami több helyi lap szerint arra utalhat, hogy nem lesz kezdő a visszavágón. Felvetődött az is, hogy ezúttal más támadó kaphat szerepet mellette vagy helyette.

Ugyanakkor klub közeli források igyekeztek megnyugtatni a kedélyeket: állításuk szerint Varga Barnabás nem sérült, csupán elővigyázatosságból végzett egyéni edzést. Ennek ellenére az sem zárható ki, hogy a biztosnak tűnő továbbjutás tudatában a szakmai stáb pihenteti vagy csak csereként számol vele.

Nyitókép forrása: aekfc.gr

 

