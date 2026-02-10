Varga Barnabást úgy kielemezték, hogy mindenki kapkodja a fejét 

Magyar „gyilkos” Görögországban: Varga nem véletlenül került a címlapokra
Most nemcsak fejjel, hanem lábbal is betalált.
A magyar válogatott csatár már az első görögországi hónapjában meggyőzte az AEK Athén szurkolóit és szakértőit kiemelkedő teljesítményével. Varga Barnabás játékát a Panszerraikosz elleni bajnoki után részletesen elemezték.
Varga Barnabás már az első görögországi hónapjában meggyőzte az AEK Athén szurkolóit és szakértőit, miután kiemelkedő teljesítményt nyújt a csapatban. A sport24.gr elemzése – amelyet a Csakfoci.hu szemlézett – szerint a magyar válogatott csatár eddigi teljesítménye miatt Marko Nikolicnak komoly fegyvere lehet a támadósorban:
„Luka Joviccsal együtt már két kiváló csatára van a görög csapatnak”,
írják, kiemelve Varga folyamatos fejlődését és góltermelő képességét.
Ahogy arról beszámoltunk, Varga végigjátszotta a Panszerraikosz elleni bajnokit, és duplázott, 25 labdaérintéssel zárva a meccset, ezek fele (12) az ellenfél tizenhatosán belül történt. A csapat 20 lövéséből hétben is közreműködött: „4-szer ő maga próbálkozott, 3-szor előkészített. Ezzel is bizonyítja, hogy aktívan részt vesz a csapat játékában, és nem csak egy klasszikus csatár, akit jó labdákkal kell megtalálni, hogy gólt tudjon szerezni.”
Statisztikailag is kiemelkedő Varga teljesítménye: első góljának 0,39-es, másodiknak 0,45-ös xG értéke volt, összesen 0,98-as xG került a neve mellé, miközben kétszer is betalált, azaz eggyel többször, mint amennyi a helyzetei minősége alapján elvárható lett volna tőle. Bár a párharcokban nem volt túl sikeres (5/17) és cselei sem jöttek be többségében (1/4), a feladatait bőven teljesítette az elemzés szerint.
„Természetesen a legfontosabb az, hogy ő is sokat hozzájárul a lehetőségek kialakításához, mivel már három nagy lehetőséget is teremtett csapattársainak, és már bizonyítékot nyert, hogy
ő az egyik leghatásosabb januári igazolás, ráadásul igen rövid idő alatt berobbanva”
– zárul a görög elemzés.
