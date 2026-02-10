Varga Barnabást úgy kielemezték, hogy mindenki kapkodja a fejét 

Statisztikailag is kiemelkedő Varga teljesítménye: első góljának 0,39-es, másodiknak 0,45-ös xG értéke volt, összesen 0,98-as xG került a neve mellé, miközben kétszer is betalált, azaz eggyel többször, mint amennyi a helyzetei minősége alapján elvárható lett volna tőle. Bár a párharcokban nem volt túl sikeres (5/17) és cselei sem jöttek be többségében (1/4), a feladatait bőven teljesítette az elemzés szerint.

„Természetesen a legfontosabb az, hogy ő is sokat hozzájárul a lehetőségek kialakításához, mivel már három nagy lehetőséget is teremtett csapattársainak, és már bizonyítékot nyert, hogy