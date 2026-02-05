Ráadásul a Századvég bejegyzésében nem csupán a fenti táblázat szerepel, a kutatók egyéb kérdéseket is feltettek:

Az Európai Unió bővítési folyamata három fő lépésből áll: jelöltség, tagsági tárgyalások, csatlakozás. Stratégiájának középpontjában az érdemalapú csatlakozás elve álló. E szerint a közösség kapui nem politikai gesztusok vagy előre rögzített naptári céldátumok, hanem az egyéni teljesítmény alapján nyílnak meg a tagjelöltek előtt. Ez a megközelítés szakít a korábbi, tömbökben történő bővítési logikával (hazánkkal együtt 2004-ben másik kilenc országot vettek be egy tömbbe a tagok sorába), helyette szigorú, objektív feltételrendszert támaszt, miszerint a belépés záloga a jogállamisági reformok végrehajtása, a piacgazdaság megerősítése és az uniós joganyag maradéktalan átvétele. Ebben a rendszerben minden ország a saját tempójában haladhat, így a folyamat gyorsasága kizárólag a nemzeti szinten elvégzett »házi feladatok« minőségétől és a demokratikus intézményrendszer stabilitásától függ.

Az integrációs folyamat technikai gerincét 35 tárgyalási fejezet alkotja, ezek a mérföldkövek az uniós jogrendet fedik le, azaz EU több mint százezer oldalas joganyagát, az úgynevezett acquis communautaire-t.

A fejezeteket 2020-ban hat tematikus klaszterbe csoportosították. Ezek közül kiemelt jelentőségű az »alapvető kérdések« elnevezésű ‒ ami a bírósági függetlenséget, a jogállamiságot, a közbeszerzéseket, a statisztikákat, a pénzügyi ellenőrzést, a gazdasági kritériumokat, a közigazgatási reformot és a demokratikus intézmények működését foglalja magában –, tudniillik ezzel nyitják meg a tárgyalásokat, s azok végéig nyitva is marad. A folyamat során minden fejezetet egyenként kell lezárni és az acquis communautaire teljes átvétele kötelező.

E rendszer biztosítja az új tagállamok zökkenőmentes integrációját az unióba, miközben az egyes országok saját ütemben haladhatnak a közösségi normák teljes körű átvételéig. Az eltérő ütemre ékes példa, hogy Ausztriának, Finnországnak 1995-ben-mindössze 3 évre volt szüksége, Csehországnak, Lengyelországnak és Magyarországnak már 10-re, Romániának és Bulgáriának több mint 10 évre, Szerbia, Montenegró, Észak-Macedónia 2005 óta jelöltek, de a tárgyalások csak 2020-ban kezdődtek.