A Tisza embere nem bírta tovább, lerántotta a leplet a titkos egyezségről: Magyar Péterék gyomorforgató tervet szőnek Brüsszellel (VIDEÓ)

Kíméletlen leleplezés robbanthatja ki a gigabotrányt a Tisza Pártban: „Magyar Péter politikai formációja átverés”
Deutsch Tamás szerint Csercsa Balázs nyilatkozata két szempontból fontos.
Az sem lehet kérdéses többé, hogy a Tisza kormány beállna-e Ukrajna EU-csatlakozása mögé.
Megírtuk: Csercsa Balázs, a Tisza Párt egykori önkéntese és egyházpolitikai munkacsoportjának volt vezetője Kárász Róbertnek adott interjút a Másik Oldal Kárász Róberttel című műsorban szerdán. Csercsa többek között a párttól való távozásáról és a háttérben zajló folyamatokról is beszélt az adásban, melyet az Index szemlézett. A közel egy órás interjú két kritikus pontja a Tisza Párt Ukrajnához és a Manfred Weber vezette Néppárthoz fűződő viszonya voltak.
Az egyik legégetőbb téma Ukrajna EU-csatlakozása volt, pontosabban az, hogy a Tisza Párt támogatja-e azt.
Volt ugye egy szavazás, és akkor a Tisza Párt közösségének nagy része úgy szavazott, hogy Ukrajna uniós tagságát támogatni kell”
– idézte fel.
„Nyilván ebből is látszik, hogy már a közösség is ezt szeretné, és szerintem a párt ez elé nem is fog akadályt gördíteni” – tette hozzá.
Csercsa kérdésre válaszolva hozzátette, hogy ez volt az egyik olyan kérdés, „amiben nem volt egyértelmű egyetértés” a tiszások között – ezt szerinte az is jól mutatja, hogy a szokásos 90 százalékos összhang helyett „csak” 58 százalékuk szavazott Ukrajna uniós csatlakoztatása mellett.
Arra a kérdésre, hogy érzett-e bármikor feszültséget a Tiszán belül Ukrajna EU-csatlakozásának kérdésköre miatt, Csercsa úgy válaszolt:
A pártvezetésben nem éreztem ebben ellentétet. Egyértelműen azt gondolták, hogy igen – abban van vita, hogy milyen ütemben.”
Az egykori önkéntes azt is elmondta, szerinte miért annyira fontos a Tiszának Ukrajna uniós csatlakozása:
Nyilván ez is az Európai Néppártnak az egyik fontos kérdése, és ezért ehhez nekik is igazodni kell.”
Csercsa azt is kifejtette, hogy a pártban töltött hónapok alatt úgy látta, bizonyos stratégiai kérdésekben – például Ukrajna EU-csatlakozásának megítélésében – a pártvezetés álláspontja erősebb volt, mint a tagságon belüli megosztottság.
Ukrajna katonai támogatásával kapcsolatban Kárász megkérdezte, „hogyha esetleg az Európai Unió vezetése megüzenné azt, hogy a háború mellett kell kitartani, és akár a sorkatonai szolgálatot be kell vezetni, vagy részt kell venni valamilyen katonai akcióban, azt egy Tisza kormány – a győzelme esetén – támogatná-e?”. Erre Csercsa azonnal, gondolkodás nélkül vágta rá:
Igen, a Tisza kormány támogatna egy ilyen kezdeményezést az Európai Unió részéről”.
A beszélgetés másik fontos sarokpontja a Tisza és a Manfred Weber – Magyar Péter egyik legbefolyásosabb támogatója – vezette Európai Néppárt közötti viszony volt. Csercsa erről úgy nyilatkozott:
„Tarr Zoltán – aki a Tisza Párt európai képviselőcsoportjának vezetőcsoportjának a vezetője – tartja a kapcsolatot a Néppárttal és az Európai Unió vezetőivel, és van köztük egy olyasfajta megegyezés, hogy most, a kampányidőszak alatt még kiszólhatnak abból a narratívából, amit az Európai Néppárt képvisel,
de aztán, amikor a Tisza Párt kormányra kerül – azért cserébe, hogy ezek a támogatások (a visszatartott EU-s pénzek – a szerk.) Magyarországra érkezhessenek, és azért a támogatásért cserébe, amit az Európai Néppárt adott a Tiszának – végre kell hajtani az Európai Néppárt irányvonalához tartozó programelemeket.”
A kampányban tehát „békén hagyják a Tisza Párt képviselőit, nekik nem is kell az Európai Néppárttal együtt szavazni – annak érdekében, hogy a Tisza Párt hatalomra kerülhessen Magyarországon, de aztán majd később végre kell hajtani ezt az irányvonalat” – magyarázta Csercsa.
Nyitókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP)