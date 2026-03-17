A törökök szerint nehéz döntést kell hozni Sallairól, ez minden magyarnak fájhat

Mint ismert, szerdán este rendezik a Liverpool–Galatasaray Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő-visszavágót. Utóbbiban futballozik Sallai Roland, akivel kapcsolatban a török sajtó azt pedzegeti, hogy a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató angol csapat otthonában is kispados lehet.

A Magyar Nemzet a török Hürriyet cikkét szemlézte, amely a kezdőcsapat kapcsán találgatott. A szerző emlékeztetett arra, hogy az első mérkőzésen a belső hátvéd Davinson Sánchez sárga lapot kapott, így eltiltás miatt nem játszhat Angliában, ezért a védelmet biztosan át kell szervezni. A portál szerint Okan Buruk vezetőedző a kolumbiai helyett a jobbhátvéd Wilfried Singót húzhatja be középre, ugyanakkor így sem biztos, hogy Sallai Roland lesz a jobbhátvéd.