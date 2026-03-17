Liverpool Galatasaray Bajnokok Ligája Sallai Roland

A törökök szerint nehéz döntést kell hozni Sallairól, ez minden magyarnak fájhat

2026. március 17. 16:34

Megy a találgatás. Nagy kérdés, hogy Sallai Roland kezd-e a Liverpool otthonában.

null

Mint ismert, szerdán este rendezik a Liverpool–Galatasaray Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő-visszavágót. Utóbbiban futballozik Sallai Roland, akivel kapcsolatban a török sajtó azt pedzegeti, hogy a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató angol csapat otthonában is kispados lehet.

A Magyar Nemzet a török Hürriyet cikkét szemlézte, amely a kezdőcsapat kapcsán találgatott. A szerző emlékeztetett arra, hogy az első mérkőzésen a belső hátvéd Davinson Sánchez sárga lapot kapott, így eltiltás miatt nem játszhat Angliában, ezért a védelmet biztosan át kell szervezni. A portál szerint Okan Buruk vezetőedző a kolumbiai helyett a jobbhátvéd Wilfried Singót húzhatja be középre, ugyanakkor így sem biztos, hogy Sallai Roland lesz a jobbhátvéd.

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb

A Hürriyet ezután megmagyarázta, hogy a tréner miért is áll nehéz döntés előtt.

„A hírek szerint Buruk már csak egy poszton bizonytalan. Singót fogja Abdülkerim mellé rakni a védelem közepén Sánchez távollétében.

Ebben az esetben azonban nem világos, hogy Sallai vagy Sacha Boey fog-e játszani jobb hátvédként. Burukot lenyűgözte mindkét játékos támadó és védekező képessége, ugyanakkor a meccsterv fogja meghatározni a döntését.”

Egygólos előnyben Sallaiék

Sallaiék előnyből várhatják a Liverpool elleni visszavágót (Fotó: Ozan Kose/AFP)

A két csapat első, isztambuli mérkőzésén – amelyet a Galatasaray Mario Lemina találatával 1–0-ra megnyert – Sallai a 77. percben állt be.

Nyitókép: Valery Hache/AFP

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
