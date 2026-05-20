Karol Nawrocki Lengyelország látogatás Magyar Péter Donald Tusk

Magyar Péter látogatása nem aratott osztatlan sikert Lengyelországban

2026. május 20. 19:34

Donald Tusk látványos politikai gesztusokkal fogadta az új magyar miniszterelnököt Varsóban, ám több lengyel lap szerint a találkozó inkább volt kínos, mint történelmi jelentőségű. Magyar Péter látogatását több portál is kritikusan értékelte, és nemcsak a szimbolikus jeleneteket, hanem az elhangzott kijelentéseket is bírálták.

2026. május 20. 19:34
null

Magyar Péter első külföldi útja Lengyelországba vezetett, ahol Karol Nawrocki államfővel, Donald Tuskkal, valamint a lengyel parlament vezetőivel is találkozott. A TV Republika beszámolója szerint a tárgyalások középpontjában a lengyel–magyar kapcsolatok, a gazdasági együttműködés, valamint az orosz energiahordozóktól való függetlenedés kérdése állt. A lap arról is írt, hogy a felek a regionális együttműködésről, így a visegrádi négyekről, a Bukaresti Kilencekről és a Három Tenger Kezdeményezésről is egyeztettek.

Magyar Péter varsói útjáról több lengyel lap is kritikusan írt, különösen Donald Tusk gesztusait és a közös szereplések hangulatát bírálva.
Forrás: Wojtek RADWANSKI / AFP

A TV Republika kiemelte, hogy Karol Nawrocki már a választási eredmények után gratulált Magyar Péternek, és akkor arról beszélt, hogy a TISZA erős társadalmi felhatalmazást kapott. A lengyel államfő reményét fejezte ki, hogy a lengyel–magyar kapcsolatok hagyományosan jó iránya megmarad. A látogatás során Magyar Péter Krakkóban járt, majd Varsó után Gdanskba utazott, ahol Donald Tuskkal és Lech Wałęsával is találkozott. A TV Republika szerint az út szimbolikus jelentőségű volt, mivel ez volt az első hivatalos külföldi látogatása miniszterelnökké választása óta.

Magyar Péter és Tusk közös jeleneteit több lap is kifigurázta

A lengyel sajtó figyelmét azonban nem elsősorban a diplomáciai tárgyalások kötötték le, hanem Donald Tusk látványos gesztusai és Magyar Péter szereplése. A wPolityce.pl külön cikkben foglalkozott azzal, hogy a lengyel miniszterelnök egy magyar színekben készült szív alakú kitűzőt adott át a magyar kormányfőnek. A portál szerint Tusk „kínos ajándékkal” várta Magyar Pétert, aki a képsorok alapján inkább zavartan fogadta a gesztust. A lap idézte Donald Tusk szavait:

Nemsokára itt lesz Peter Magyar. Nézzétek, mit készítettem neki. A mi szívecskénk, de magyar színekben. Megérdemelte!

A találkozón Tusk később ezt mondta:

Igen, neked és Magyarországnak, hogy legyőzzétek a rosszat. Szívvel kell rendelkezned, és hinned kell a nemzetedben.

Magyar Péter válasza rövid volt:

Készen állok erre.

A wPolityce.pl ugyanakkor azt írta, hogy a magyar miniszterelnök inkább zavarodottnak és meglepettnek tűnt, mint boldognak. A Fronda.pl szintén élesen bírálta a találkozó hangulatát. A portál Marcin Przydaczot, az elnöki Nemzetközi Politikai Iroda vezetőjét idézte, aki szerint Karol Nawrocki és Magyar Péter megbeszélése jóval komolyabb és professzionálisabb volt, mint Donald Tusk szereplése. Przydacz úgy fogalmazott:

Pragmatikus volt, az érdekekre összpontosított, nem kis gesztusokra, érzelmekre és fényképekre.

Majd hozzátette:

Kicsit az az érzésem, hogy másképp, mint a Miniszterelnöki Hivatalban, nálunk professzionalizmus, ott pedig teljes infantilizmus.

A Do Rzeczy egy másik jelenetet emelt ki Magyar Péter látogatásából. A portál arról számolt be, hogy a TVP Info műsorvezetője, Karolina Opolska elismerően beszélt arról, hogy a magyar miniszterelnök turistaosztályon utazott Lengyelországba. A stúdióban azonban gyorsan vita alakult ki. Bartosz Cebeńko műsorvezető ugyanis azt mondta:

Ez már, őszintén szólva, kicsit szentebb a pápánál.

Majd így folytatta:

Könyörgöm, egy nagy ország miniszterelnöke turistaosztályon utazik, ez vicc.

A műsorban az is szóba került, hogy Magyar Péter a hétköznapi emberekhez közel álló politikusként próbál megjelenni. Erre reagálva Cebeńko kijelentette:

Kérlek, közel az emberekhez. Nem hiszek az ilyen mesékben.

Magyar Péter kijelentései és Tusk beszédei is vitát váltottak ki

A wPolityce.pl egy másik cikke Magyar Péter TVN24-nek adott interjúját emelte ki. A magyar miniszterelnök Marcin Romanowski ügyéről beszélt, és arról, hogy információi szerint a korábbi lengyel igazságügyi politikus elhagyhatta Magyarországot. A portál szerint Magyar Péter „magabiztos hangnemben” beszélt az ügyről. A lap idézte a kijelentését:

A kampány idején többször is kifejeztem azt a feltételezésemet, hogy a választások utáni napon elhagyják Magyarországot. Akkor még Ziobro mást mondott, és magabiztos volt. Később kiderült, hogy igazam volt.

Majd hozzátette:

Azt mondtam, hogy amíg a Tisza kormányoz, nemzetközi bűnözők nem tartózkodhatnak ott.

Magyar Péter arról is beszélt, hogy Romanowski Szerbia felé hagyhatta el Magyarországot, bár ezt még nem erősítették meg hivatalosan. A találkozók során Donald Tusk több alkalommal is erősen politikai hangvételű kijelentéseket tett. A Do Rzeczy szerint a gdanski közös szereplésen a lengyel kormányfő ismét a „rossz legyőzéséről” beszélt, és Magyar Pétert európai példaként méltatta. Tusk kijelentette:

Minden jó Európában Gdanskban kezdődött.

Majd hozzátette:

Minden jó Európában nemrég újra Budapesten kezdődött.

A lengyel miniszterelnök később arról beszélt, hogy Magyar Péter harca reményt jelent Európának, és ezt mondta:

Megölhetnek minket, de soha nem győznek le.

Tusk azt is kijelentette, hogy „az európai tavasz újra elindult”, és Magyar Péter látogatását történelmi jelentőségű eseményként próbálta bemutatni. A hivatalos tárgyalásokon ugyanakkor szó esett az energetikai együttműködésről és Ukrajnáról is. A wPolityce.pl szerint Donald Tusk felajánlotta Magyarországnak Lengyelország segítségét az orosz energiahordozóktól való függetlenedésben, míg Magyar Péter arról beszélt, hogy kész együttműködni Varsóval a visegrádi együttműködés újjáélesztésében.

Nyitókép: Sergei GAPON / AFP

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mysstes
2026. május 20. 20:09
NAGY SZERENCSE, HOGY MP NEM OLVASSA A MANDIT, EZÉRT NYUGODTAN ÍRHATUNK RÓLA ITT BÁRMIT - ÁRADJON! NEM FOGUNK 5 PERC MÚLVA ELLEN FB POSZTOT KAPNI TŐLE A NETEN.
dimaggio
2026. május 20. 20:08
Magyar Péter bidenkedett .
mreinstand-3
2026. május 20. 20:08
Nyilván az ottani illiberális csahos falka ugatott, dehát ez a söpredék itt is és ott is megbukott. Majd lesz börtön is szerencsére!
CirmoS
2026. május 20. 20:06
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Ezt a drogos teleszartgatyás SENKIT mindenhol KIRÖHÖGIK! Tudják, hogy csak egy pénzéhes, felbérelt csicska, akit mindenki és bárki úgy rángat ahogy akar, ennek a tetűnek és koszlott csürhéjének- kólásdobozok...csak a zsebüket kell megtömni és máris bólogatnak ezek a semmirevaló seggnyaló csicskák! A lengyel kormányszóvivő Orbán Viktor érkezését jelentette be! 🤣🤣🤣🤣🤣 A drogos szarosgatyás buzinak vajon mennyi xanax kellett??... 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!