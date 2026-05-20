Magyar Péter látogatása nem aratott osztatlan sikert Lengyelországban

Magyar Péter első külföldi útja Lengyelországba vezetett, ahol Karol Nawrocki államfővel, Donald Tuskkal, valamint a lengyel parlament vezetőivel is találkozott. A TV Republika beszámolója szerint a tárgyalások középpontjában a lengyel–magyar kapcsolatok, a gazdasági együttműködés, valamint az orosz energiahordozóktól való függetlenedés kérdése állt. A lap arról is írt, hogy a felek a regionális együttműködésről, így a visegrádi négyekről, a Bukaresti Kilencekről és a Három Tenger Kezdeményezésről is egyeztettek.

Magyar Péter varsói útjáról több lengyel lap is kritikusan írt, különösen Donald Tusk gesztusait és a közös szereplések hangulatát bírálva.

A TV Republika kiemelte, hogy Karol Nawrocki már a választási eredmények után gratulált Magyar Péternek, és akkor arról beszélt, hogy a TISZA erős társadalmi felhatalmazást kapott. A lengyel államfő reményét fejezte ki, hogy a lengyel–magyar kapcsolatok hagyományosan jó iránya megmarad. A látogatás során Magyar Péter Krakkóban járt, majd Varsó után Gdanskba utazott, ahol Donald Tuskkal és Lech Wałęsával is találkozott. A TV Republika szerint az út szimbolikus jelentőségű volt, mivel ez volt az első hivatalos külföldi látogatása miniszterelnökké választása óta.