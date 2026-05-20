Ft
Ft
23°C
9°C
Ft
Ft
23°C
9°C
05. 20.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 20.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
irán nato egyesült államok washington donald trump

Nincs teljes egyetértés: a NATO is készülhet a Hormuzi-szoros megnyitására

2026. május 20. 19:22

A megnyitásban részt venne a katonai szövetség, de nem háborúzna. Több tagállam továbbra is ellenzi a közvetlen szerepvállalást.

2026. május 20. 19:22
null

Az iráni konfliktus kezdete óta a Hormuzi-szoros hajóforgalma szinte teljesen leállt. Bár néhány teherhajó és olajszállító tanker időnként áthalad az útvonalon – olykor kikapcsolt jeladókkal –, a világ egyik legfontosabb energiaútvonala gyakorlatilag működésképtelenné vált – írja az Origo. A helyzetet azonban tovább súlyosbítja, hogy Irán új ellenőrző rendszert vezetett be a szoros felügyeletére, ami tovább növeli a feszültséget. Egyes értesülések szerint több NATO-tagállam támogatná az elképzelést a beavatkozásról a szoros megnyitása érdekében, azonban egyelőre nincs meg a szükséges teljes egyetértés. A kérdés várhatóan szóba kerülhet a NATO július 7-8-i ankarai csúcstalálkozóján is.

Ezt is ajánljuk a témában

Alexus Grynkewich, a NATO európai szövetséges erőinek főparancsnoka sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy először politikai döntésre van szükség, csak ezután kezdődhet meg a részletes katonai tervezés. A főparancsnok hozzátette: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

természetesen számolnak egy, a Hormuzi-szorosban végrehajtandó művelet lehetőségével. Irán azután zárta le a Hormuzi-szorost – amelyen a világ olaj- és LNG-szállításának mintegy ötöde halad át –, hogy február végén amerikai és izraeli támadások érték az országot.

Egy ilyen NATO-akció jelentős irányváltást jelentene, mivel a szövetség korábban azt hangsúlyozta: 

csak a harcok lezárulta után, egy szélesebb nemzetközi koalíció részeként vállalna szerepet a térség biztosításában.

A szoros lezárása komoly gazdasági hatásokkal jár világszerte. Az energiaárak meredeken emelkednek, miközben romlanak a gazdasági növekedési kilátások. Továbbra sem világos azonban, hogy a NATO miként tudná garantálni a kereskedelmi hajók biztonságos áthaladását.

Az Egyesült Államok korábbi próbálkozása gyors kudarcot vallott a kereskedelmi hajók szoroson való átkísérésére, annak ellenére, hogy Washington jelentős katonai erőt vezényelt a térségbe.

A konfliktus a NATO-tagállamok között is feszültségeket okozott. Több európai szövetséges elutasította Donald Trump amerikai elnök korábbi kérését, hogy aktívan segítsenek a szoros megnyitásában. Az amerikai elnök ezért többször is élesen bírálta partnereit, és Washington nemrég 5000 amerikai katona kivonását jelentette be Németországból.

A NATO egyik tisztviselője szerint ugyan több tagállam továbbra is ellenzi a közvetlen szerepvállalást, azonban ha a blokád tartós marad, az energiaválság és a gazdasági károk miatt egy esetleges beavatkozás támogatottság megnőhet.

Grynkewich hozzátette, hogy a hajóforgalom helyreállítása közös stratégiai érdek, különösen annak fényében, hogy Irán már NATO-területeket is elért rakétatámadásokkal. Hangsúlyozta: a gazdasági visszaesés hosszabb távon a hadiipari kapacitásokat is gyengítheti.

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: AFP

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!