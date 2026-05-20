Nincs itt semmi látnivaló – üzentek a kormányszóvivők Magyar Péter rendkívüli programváltozása kapcsán

Szondi Vanda szerint egy hivatalos látogatás programja folyamatosan változik.
Az osztrák Der Standard szellőztette meg délelőtt, hogy sürgős kormányzati teendőkre hivatkozva két ausztriai programját is lemondta Magyar Péter, ennek értelmében a frissen beiktatott miniszterelnök nem vesz részt a Göttweigi apátságban megrendezett Wachau Európa-fórum csütörtöki napján.
Ezen felül a miniszterelnöki programból törölték az Osztrák Szövetségi Gazdasági Kamara rendezvényén való részvételét is. Előbbi azért is érdekes, mert az Európa-fórum egyik kiemelt vendégeként tartották számon a Tisza Párt vezetőjét, aki beszédet is mondott volna. A Die Presse eközben arról írt, hogy Magyar mindössze pár órát fog Bécsben tartózkodni, majd visszautazik Budapestre.
A Telex a programváltozás okairól megkérdezte a kormányszóvivőket, Szondi Vanda úgy reagált, hogy „egy hivatalos látogatás programja folyamatosan változik. Ahogy a felek egyeztetnek, bizonyos programpontok bekerülnek, mások pedig kikerülnek.
Ez egy teljesen szokványos diplomáciai folyamat, most is csupán ennyi történt.”
