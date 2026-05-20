Nincs itt semmi látnivaló – üzentek a kormányszóvivők Magyar Péter rendkívüli programváltozása kapcsán

Az osztrák Der Standard szellőztette meg délelőtt, hogy sürgős kormányzati teendőkre hivatkozva két ausztriai programját is lemondta Magyar Péter, ennek értelmében a frissen beiktatott miniszterelnök nem vesz részt a Göttweigi apátságban megrendezett Wachau Európa-fórum csütörtöki napján.

Ezen felül a miniszterelnöki programból törölték az Osztrák Szövetségi Gazdasági Kamara rendezvényén való részvételét is. Előbbi azért is érdekes, mert az Európa-fórum egyik kiemelt vendégeként tartották számon a Tisza Párt vezetőjét, aki beszédet is mondott volna. A Die Presse eközben arról írt, hogy Magyar mindössze pár órát fog Bécsben tartózkodni, majd visszautazik Budapestre.