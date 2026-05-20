Levelet írt Tarr Zoltánnak a szakszervezet: Ókovács Szilveszter azonnali felfüggesztését kérték

A Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete május 20-i küldöttgyűlésén nyílt levélben fordult Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterhez, amelyben a szakszervezet a Magyar Állami Operaház főigazgatója, Ókovács Szilveszter azonnali hatályú felfüggesztését és az intézmény gazdasági, jogi és szakmai tevékenységének teljes körű vizsgálatát követeli – írja az Index.

A levél éles kritikát fogalmaz meg az Operaházban az elmúlt években zajló foglalkoztatáspolitikáról.

A szakszervezet szerint Ókovács Szilveszter szakmaiságot nélkülöző, személyes indíttatású döntések sorozatával gyakorlatilag felszámolta a magánénekesek, karmesterek, rendezők és korrepetitorok foglalkoztatását.