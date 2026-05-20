tarr zoltán ókovács szilveszter magyar állami operaház főigazgató felfüggesztés levél

Levelet írt Tarr Zoltánnak a szakszervezet: Ókovács Szilveszter azonnali felfüggesztését kérték

2026. május 20. 16:15

A levél éles kritikát fogalmaz meg az Operaház elmúlt éveinek vezetéséről.

A Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete május 20-i küldöttgyűlésén nyílt levélben fordult Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterhez, amelyben a szakszervezet a Magyar Állami Operaház főigazgatója, Ókovács Szilveszter azonnali hatályú felfüggesztését és az intézmény gazdasági, jogi és szakmai tevékenységének teljes körű vizsgálatát követeli – írja az Index.

A levél éles kritikát fogalmaz meg az Operaházban az elmúlt években zajló foglalkoztatáspolitikáról. 

A szakszervezet szerint Ókovács Szilveszter szakmaiságot nélkülöző, személyes indíttatású döntések sorozatával gyakorlatilag felszámolta a magánénekesek, karmesterek, rendezők és korrepetitorok foglalkoztatását.

Bár a vezetés ezeket a lépéseket rendre gazdasági célszerűséggel vagy csoportos létszámleépítéssel indokolta, a levél aláírói szerint ezek az intézkedések idegenek a hazai és európai hagyományoktól, ráadásul az Operaház az érintett művészek számára az egyetlen releváns hazai munkahelyet jelentette.

A szakmai kontroll teljes hiányát kifogásolja a szakszervezet azáltal is, hogy a főigazgató megszüntette a főrendezői és más fontos művészeti vezetői pozíciókat.

Ezzel a döntéssel a levél szerint a főigazgató szubjektív döntései kerültek a szakmai szempontok helyébe.

A szakszervezet emellett sérelmezi az egyetemekkel való együttműködés hiányát, sőt, állításuk szerint az Operaház tudatosan hátrányba hozza a frissen végzett művészeket.

A nyílt levél súlyos vádakat fogalmaz meg a főigazgató munkáltatói magatartásával szemben: közel félszáz esetben bocsátottak el munkavállalókat véleményük kifejezése vagy szakszervezeti tevékenységük miatt.

Az intézmény a munkaügyi perei jelentős részét is elvesztette, amelyek így több száz milliós kárt okoztak a magyar költségvetésnek, miközben a főigazgató pozícióját.

A dokumentum záró gondolatként szögezi le, hogy az elmúlt másfél évtized alatt kialakult „alkotóidegen atmoszféra” mára az Operaházat a főigazgató és vezetőtársai egyéni karrierjének eszközévé tette. 

A szakszervezet szerint ez a folyamat nemcsak a művészi hírnevet, hanem a dalszínház európai szinten is elismert nemzeti arculatát is aláásta.

Nem sokkal a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetének levele után Ókovács Szilveszter szintén nyíltlevélben válaszolt, amelyet az Index közölt. 

A főigazgató egyértelműsítette: nem áll szándékában lemondani, egyúttal jelezte, hogy előkészített egy húszoldalas összefoglalót arra az esetre, ha a Tarr Zoltán érdemi lépéseket tenne az ügyben.

Nyitókép: Balogh Zoltán / MTI

Összesen 48 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
states-2
2026. május 20. 19:12
Április 12-én beüzemelték a Magyar Tébolydát.
salátás
2026. május 20. 19:03
"ráadásul az Operaház az érintett művészek számára az egyetlen releváns hazai munkahelyet jelentette" magyarul lófaszra se voltak jók és nulla piacképes tudás. a gonosz pedig nem akarta őket azért alkalmazni, mert lipsik.
zseblámpa
2026. május 20. 19:02
Tehát alapvetően jól végezte a munkáját, csak nem rúgott ki elég sok szemétládát.
Dixtroy
2026. május 20. 18:58
Mivel a választáson sem számított, hogy a képviselő hogyan végezte a munkáját, csak a "mindent eltörölni", ezért Ókovácsot is ki fogják fúrni, most az összes balfasz rohadék, akinek kapcsolata van, pozíciót akar szerezni.
