Levelet írt Tarr Zoltánnak a szakszervezet: Ókovács Szilveszter azonnali felfüggesztését kérték

Eltitkolt betegségéről vallott Havasi Bertalan
A Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete május 20-i küldöttgyűlésén nyílt levélben fordult Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterhez, amelyben a szakszervezet a Magyar Állami Operaház főigazgatója, Ókovács Szilveszter azonnali hatályú felfüggesztését és az intézmény gazdasági, jogi és szakmai tevékenységének teljes körű vizsgálatát követeli – írja az Index.
A levél éles kritikát fogalmaz meg az Operaházban az elmúlt években zajló foglalkoztatáspolitikáról.
A szakszervezet szerint Ókovács Szilveszter szakmaiságot nélkülöző, személyes indíttatású döntések sorozatával gyakorlatilag felszámolta a magánénekesek, karmesterek, rendezők és korrepetitorok foglalkoztatását.
Bár a vezetés ezeket a lépéseket rendre gazdasági célszerűséggel vagy csoportos létszámleépítéssel indokolta, a levél aláírói szerint ezek az intézkedések idegenek a hazai és európai hagyományoktól, ráadásul az Operaház az érintett művészek számára az egyetlen releváns hazai munkahelyet jelentette.
A szakmai kontroll teljes hiányát kifogásolja a szakszervezet azáltal is, hogy a főigazgató megszüntette a főrendezői és más fontos művészeti vezetői pozíciókat.
Ezzel a döntéssel a levél szerint a főigazgató szubjektív döntései kerültek a szakmai szempontok helyébe.
A szakszervezet emellett sérelmezi az egyetemekkel való együttműködés hiányát, sőt, állításuk szerint az Operaház tudatosan hátrányba hozza a frissen végzett művészeket.
A nyílt levél súlyos vádakat fogalmaz meg a főigazgató munkáltatói magatartásával szemben: közel félszáz esetben bocsátottak el munkavállalókat véleményük kifejezése vagy szakszervezeti tevékenységük miatt.
Az intézmény a munkaügyi perei jelentős részét is elvesztette, amelyek így több száz milliós kárt okoztak a magyar költségvetésnek, miközben a főigazgató pozícióját.
A dokumentum záró gondolatként szögezi le, hogy az elmúlt másfél évtized alatt kialakult „alkotóidegen atmoszféra” mára az Operaházat a főigazgató és vezetőtársai egyéni karrierjének eszközévé tette.
A szakszervezet szerint ez a folyamat nemcsak a művészi hírnevet, hanem a dalszínház európai szinten is elismert nemzeti arculatát is aláásta.
Nem sokkal a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetének levele után Ókovács Szilveszter szintén nyíltlevélben válaszolt, amelyet az Index közölt.
A főigazgató egyértelműsítette: nem áll szándékában lemondani, egyúttal jelezte, hogy előkészített egy húszoldalas összefoglalót arra az esetre, ha a Tarr Zoltán érdemi lépéseket tenne az ügyben.
