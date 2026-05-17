A Bicskanyitogató Vándordíj e heti nyertese Tarr Zoltán, s igaza van: mutatjuk, miben hasonlított az Orbán-korszak a tatárdúlásra!

Keményen küzdöttek a magyarok a mongolok ellen – új kutatások tisztázzák a tatárjárás valóságát
„A magyarság kollektív ellenállása a mongolokkal szemben jelentősen nagyobb volt e vészterhes időkben, mint azt eddig sejtettük.” Korai nemzeti tragédiánk a tatárjárás, amibe a fiatal Magyar Királyság népességének jelentős része odaveszett – de magyar férfiak, nők és gyerekek tömegei együtt vették fel a harcot a pusztító ellenséggel szemben. Rosta Szabolcs régésszel beszélgettünk a bugaci és szanki feltárások tanulságairól, a 13. századi magyar valóságról és az új ismeretekről!