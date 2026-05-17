A Bicskanyitogató Vándordíj e heti nyertese Tarr Zoltán, s igaza van: mutatjuk, miben hasonlított az Orbán-korszak a tatárdúlásra!

tehát ez a politikus amiatt hergeli közönségét, hogy 0 forintunkba kerülő festmények lógnak a közvagyont képező Karmelita kolostor falán, ráadásul panorámaterasza is van a hegytetőn álló épületnek. Ugyanúgy, ahogyan egyébként a TISZA által elfoglalt Duna-parti Szabad György Irodaháznak is, vagy a párt (az Árad a Tisza Kft.) adófizetői mikroadományokból bérelt rózsadombi főhadiszállásának, azt azonban végtelenül demagóg vergődés lenne épületbejárás keretében mutogatni, ugye.

Mennyivel közszolgálatibb dolog azon szörnyülködni, hogy például Dóczyné Berde Amál Marokszedők c. műve nem a Nemzeti Galéria raktárában áll épp (mint a művek 95–98 százaléka), hanem a Karmelita egyik falán függ.

Apropó, raktár: 2019-ben, a fúj-fúj Liget Budapest Projekt keretében készült el (a Strabag kivitelezésében) az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ, amely a Szépművészeti, a Néprajzi Múzeum és a Nemzeti Galéria „összesen közel 350 ezer műtárgyának megőrzéséhez biztosít kiemelkedő szakmai feltételeket és technikai hátteret”. Erről vajon hányan hallottak a statáriális leszámolás rajongói közül? Nem ciki-e olyanoknak játszania a festményekért aggódó műértőt, akik egészen eddig nem is tudtak a lepukkadt területen épült intézményről, amely a nemzeti közgyűjtemények „sok évtizedes gyűjteményi és raktározási problémáira jelent hosszú távú, megnyugtató megoldást”?