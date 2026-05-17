tisza nemzetgazdasági minisztérium tarr zoltán nemzeti galéria karmelita kolostor Francesca Rivafinoli Magyar Péter tatárjárás

A Bicskanyitogató Vándordíj e heti nyertese Tarr Zoltán, s igaza van: mutatjuk, miben hasonlított az Orbán-korszak a tatárdúlásra!

2026. május 17. 09:29

Bár nyílvesszők záporoztak volna körülöttünk, nem pedig az egymilliós fizetések, amelyet a hős ellenálló Tarr Zoltán is felmarkolni volt kénytelen 2024 áprilisáig a Nemzetgazdasági Minisztérium háttérintézményénél.

Francesca Rivafinoli
Lehetséges megküzdési stratégiának is tekinthető az úgynevezett „gamifikáció”:

amikor az ember játékot csinál a dologból, ahelyett, hogy átadná magát az érrendszeri kockázatokkal járó permanens kiakadásnak.

Például hétfőn reggel megtippeli, melyik politikusé lesz a héten a Bicskanyitogató Vándordíj, aztán ha eltalálta, azért jár valami jutalom, ha pedig nem, akkor érkezhet valami vigaszdíj. Vagy növelhető a nyereményalap.

E hét hétfőjén például jó esélyekkel tehette meg bárki tétjeit a hivatalba lépő kormányfőre – ám a végén mégis izgalmassá vált a verseny.

Pedig gondolhatnánk, hogy az nemigen fokozható, amikor a saját tágas hegyvidéki otthonában Scheiber Hugó-festményt (is) tartó politikus

(félreértés ne essék, nem bűn efféle műalkotásokkal rendelkezni; telt rá a Diákhitel Központban jogszerűen felvett havi négymilliós fizetésből, „amikor a covidtól szenvedett az ország”, hogy egy minapi fordulatát idézzem),

tehát ez a politikus amiatt hergeli közönségét, hogy 0 forintunkba kerülő festmények lógnak a közvagyont képező Karmelita kolostor falán, ráadásul panorámaterasza is van a hegytetőn álló épületnek. Ugyanúgy, ahogyan egyébként a TISZA által elfoglalt Duna-parti Szabad György Irodaháznak is, vagy a párt (az Árad a Tisza Kft.) adófizetői mikroadományokból bérelt rózsadombi főhadiszállásának, azt azonban végtelenül demagóg vergődés lenne épületbejárás keretében mutogatni, ugye.

Mennyivel közszolgálatibb dolog azon szörnyülködni, hogy például Dóczyné Berde Amál Marokszedők c. műve nem a Nemzeti Galéria raktárában áll épp (mint a művek 95–98 százaléka), hanem a Karmelita egyik falán függ.

Apropó, raktár: 2019-ben, a fúj-fúj Liget Budapest Projekt keretében készült el (a Strabag kivitelezésében) az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ, amely a Szépművészeti, a Néprajzi Múzeum és a Nemzeti Galéria „összesen közel 350 ezer műtárgyának megőrzéséhez biztosít kiemelkedő szakmai feltételeket és technikai hátteret. Erről vajon hányan hallottak a statáriális leszámolás rajongói közül? Nem ciki-e olyanoknak játszania a festményekért aggódó műértőt, akik egészen eddig nem is tudtak a lepukkadt területen épült intézményről, amely a nemzeti közgyűjtemények „sok évtizedes gyűjteményi és raktározási problémáira jelent hosszú távú, megnyugtató megoldást”?

(A Fidesz pedig ezt is feljegyezheti a tanulságok közé – hány 8-10 másodperces videót juttattak el a 40 év alattiak képernyőire az összes efféle vívmányról, az első 2 másodpercbe berobbantva valami meghökkentő adatot, megakadályozandó a továbbgörgetést? Filléres meló, ma is elvégezhető lenne.)

De komoly bicskanyitogatási potenciál rejlik abban is, amikor egy politikus, aki érzésre ezerszer szögezte le, hogy pártja „májustól 2,5 millió forintban maximalizálja a miniszterelnöki fizetést” (amit szimpatizánsainak 92,13 százaléka egy konzultáció keretében külön meg is szavazott), május 13-án nem ennek haladéktalan megvalósítását jelenti be, hanem azt, hogy a távozó miniszterek és államtitkárok számára egy fillért sem enged kifizetni a nekik járó végkielégítésből. Kivéve, ha megfelelő garanciát adnak arra, hogy valóban Kárpátaljára továbbítják az összeget, ahogyan ígérik, ő ugyanis ebben egyáltalán „nem biztos” –

mondja az a jogász-kormányfő, aki a (munka nélkül felvett) brüsszeli álomfizetése felének eladakozását ígérte és propagandaüzenetként terjesztette, vagyonnyilatkozata alapján azonban pont egy fillért sem adott senkinek.

Ilyen szankció sújtja tehát például Révész Máriuszt, az Aktív Magyarországért felelős államtitkárt is „az ország tönkretétele” miatt (többek között turistaház-fejlesztési programmal aknázta alá hazánkat – de inkább nem is reklámozom a jobbnál jobb erdei szálláshelyeket, még a végén legközelebb elhappolja valaki előlünk a kiszemelt házikót).

Potápi Árpád viszont már nem érte meg, hogy Magyar Péter önhatalmúlag büntetést rójon ki rá a sok-sok tönkretételért, így egyebek mellett a Határtalanul programért, amelynek keretében mára már jóval több mint félmillió fiatal kirándulhatott el hetedikes korában határon túli magyarlakta területekre.

Itt jegyzem meg, hogy bár a hangzatos ígéret májusi miniszterelnöki (és képviselői) fizetéscsökkentésről szólt (igaz, jobban belegondolva sosem tette elé az évszámot), most, május közepén a kormánnyal szimpatizáló portálok (a Kontrollal az élen) uniszónóban arról cikkeznek, hogy „Ha beváltja ígéretét Magyar Péter, (…) úgy az számára minimum 4-5 millió forintos lemondással járna havonta”. Ez most valami érzékenyítés akar lenni, hogy ne is merjük számonkérni az ígéretet, mert az méltánytalanul nagy áldozattal járna?

Legyen elég annak tudata, hogy képes volt ezt nagyjából két egész éven át önzetlenül ígérni?

A legfifikásabb azonban a 168 óra, amely egyenesen úgy tesz, mintha a dolog már hatályba is lépett volna: „Változik a kormányfői fizetés, Magyar Péter milliókról mond le” – hirdeti, miközben semmiféle ezirányú döntésről nem tud beszámolni (egészen parádés a fogalmazásmód: „már a kampányban elmondta, hogy szeretné maximalizálni a miniszterelnök fizetését, ami a jövőben 2,5 millió forint lesz. Azóta pedig már azt is bejelentette, hol lesznek a kormányülések”. Látod, polgár, ne elégedetlenkedj, a kormányülések helyszínét már be is jelentette, mi kell még, te telhetetlen, te?).

Na, de térjünk rá végre arra, hogy mindezek ellenére miért is nem Magyar Pétert illeti a héten a Bicskanyitogató Vándordíj: benyúlással megelőzte ugyanis Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter – aki szerint „a tatárjárás ahhoz képest egy laza hétvégi program, amit önök tettek az országgal”, mármint az eddigi kormánypártok.

A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a tatárjáráshoz hasonlítja az elmúlt 16 évet, szigorúan a tiszás és a nemtiszás tömb közötti megértés és megbékélés, valamint a felajzott állapot mérséklése jegyében.

A Fidesz miatt pszichiátriára járó gyerekeket vizionál (biztos Orbán szavaitól válik világszerte egyre elterjedtebbé a fiatalok körében például az önsértés), majd azzal a lendülettel provokál depressziót, illetve magas vérnyomást egy (többször is elismételt, a Facebookra is külön kitett) olyan állítással, amelynek értelmében ma valójában más sincs az országban, csak halálhörgés és siralom, négyzetre emelve.

Hiszen a kulturális miniszternek bizonyára nem kell bemutatni Rogerius mestert, aki ekképp számol be a tatárjárás viszonyairól:

„Ez a vész, ez a pusztulás, ez a romlás foglalta el kétnapi járóföldre az utakat, és az egész föld vértől vöröslött. (…) A víz kapta a halandók vízbe fulladt testét; ezeket a halak, a férgek és a vízimadarak falták fel.

A föld azok felett a testek felett nyerte el az uralmat, amelyek a mérgezett lándzsáktól, kardoktól és nyilaktól hullottak el; ezeket a vérüktől veres égi madarak és a fogakkal rendelkező szelíd és vadállatok rágták össze harapásaikkal gyalázatos módon, egészen a csontokig. (…) Találni lehetett sok helyen még igen hosszú ideig megfeketedett, de el nem enyészett bőrrel bevont csontvázakat, mert az ilyenek az állatoknak nem szolgálnak kedvelt étekül, csak akkor, ha másféleképpen mentek tönkre. (…) És a levegő a bűztől annyira megromlott és megfertőződött, hogy azok az emberek, akik sebeiktől félholtan a mezőkön, utakon és erdőkben maradtak, és akik talán még élhettek volna, a levegő szennyezettsége miatt kilehelték lelküket.

Ó, bár ezt a laza délutáni programot kaptuk volna a 91 kórház- , 107 mentőállomás- és 54 szakrendelő-felújítás helyett!

Bár lepték volna el inkább keselyűk az országot, mint a köz- és magánépületekre telepített napelemek!

Bár nyílvesszők záporoztak volna körülöttünk, nem pedig az egymilliós fizetések, amelyet a hős ellenálló Tarr Zoltán is felmarkolni volt kénytelen 2024 áprilisáig a Nemzetgazdasági Minisztérium háttérintézményénél, miután egy Batu kán seregénél is kegyetlenebb HR-es biztos kényszerítette, hogy az addigi 750 ezres jövedelmét kormányzati fizetésre cserélje!

Néhány éve a Mandinernek egy régész mesélt az általa vezetett kiskunsági ásatásokról. Az ottani XIII. századi leletek egy az egyben igazolni látszanak Rogerius mester leírását: a csontok elhelyezkedése alapján „az áldozatok döntő hányada az egykori felszínen heverve végül az enyészeté lett”.

Ugyanakkor a kutatónak van egy gondolatmenete, amelynél érezhetünk valamiféle hasonlóságot az elmúlt évekkel – ez azonban Tarr Zoltán társadalom- és történelemértelmezésével ellentétben a következő: 

a magyar ellenállás jóval nagyobb szerepet játszott az események végső kimenetelének alakulásában, mint ahogy azt korábban feltételezték”;

„a végső soron egyértelmű mongol győzelemmel végződő összecsapás folyamán voltak pillanatok, amikor a magyar erők egyenrangú ellenfelei voltak a világverő mongol hadnak”. Ez már ugye – mutatis mutandis – ismerősebb szituációnak tűnik az orbáni évekből, mint az orrfacsaró hullaszag.

Keményen küzdöttek a magyarok a mongolok ellen – új kutatások tisztázzák a tatárjárás valóságát

„A magyarság kollektív ellenállása a mongolokkal szemben jelentősen nagyobb volt e vészterhes időkben, mint azt eddig sejtettük.” Korai nemzeti tragédiánk a tatárjárás, amibe a fiatal Magyar Királyság népességének jelentős része odaveszett – de magyar férfiak, nők és gyerekek tömegei együtt vették fel a harcot a pusztító ellenséggel szemben. Rosta Szabolcs régésszel beszélgettünk a bugaci és szanki feltárások tanulságairól, a 13. századi magyar valóságról és az új ismeretekről!

De ma szerencsére megengedő kedvemben vagyok, így felőlem jöhetünk tatárjárásos hasonlatokkal, egy feltétellel: ha most, a „tatárdúlás” elmúlásakor a keresztény vezető legott zárdába adja valamely gyermekét, hálából az ország megmeneküléséért.

Cogito ergo sum
2026. május 17. 10:19
Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda Goebbelsi pozíciója Tarr Zoltáné
5m007h 0p3ra70r
2026. május 17. 10:19
Ne lepődjünk meg, hogy egy történelemből bukott a kultuszminiszter. Hiszen a főnöke a jogdoktorok jogdoktor leszármazottainak jogdoktor rokona, egy rendeletet nem tud hibátlanul megjelentetni. 🤣🤣🤣🤣 Cirkuszország cirkuszkirálya. 🤹🤡🎪🤴
antoniosalazar
2026. május 17. 10:18
1-2comantoniosalazar 2026. május 17. 10:05 Hát hol van te kibaszott kretén? A Kossuth téri metró állomástól hány száz kilométerre laksz?
led-zeppelin1960
2026. május 17. 10:18
Se
