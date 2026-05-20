byd szennyezés Szeged vizsgálat termőföld

Szigorú vizsgálatot indítok a szegedi BYD építkezésen felmerült szabálytalanságok ügyében

2026. május 20. 16:58

Fennáll annak a lehetősége, hogy az a talajréteg rákkeltő anyaggal, alkilbenzollal szennyezett.

null
Dr. Lőrincz Viktória
„Szigorú vizsgálatot indítok a szegedi BYD építkezésen felmerült szabálytalanságok ügyében.

A Csongrád-Csanád megyei kormányhivatal olyan súlyos szabálytalanságokat tárt fel a szegedi BYD gyár építésén, amelyek alapján rendőrségi feljelentést tett. A gyanú szerint az építkezés során kitermelt földet az előírt vizsgálatok elvégzése nélkül terítették szét a környező területeken. Korábbi mérések alapján fennáll annak a lehetősége, hogy az a talajréteg, ami a szegedi termőföldekre került, rákkeltő anyaggal, alkilbenzollal szennyezett. Stumpf Péter, a város országgyűlési képviselője részletesen tájékoztatott a helyzetről és kérte, hogy lépjek közbe a szegediek egészségének védelmében.

A kormányhivatalokat felügyelő miniszterként sürgős és szigorú vizsgálatot indítok, hogy a lehető leggyorsabban tisztázni tudjuk a talaj szennyezettségét, és azt is, történt-e mulasztás a hatóság részéről. Az emberséges és működő Magyarországon a hatóságoknak a legnagyobb körültekintéssel kell eljárniuk, minden ember egészségét meg kell védenünk a szennyező, ipari üzemektől.”

Nyitókép: Oláh Tamás / MTI

Összesen 68 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ornagyornagy
2026. május 20. 20:00
Vikike, te amúgy tudod, melyik minisztérium élére kerültél a kadarkúti testületből?
Embersárkány
2026. május 20. 19:46
jó is ez. akkor ezek szerint a magyar állam - pontosabban a Szeged Önkormányzata - szennyezett területet adott el nekik? most meg számonkérik, hogy azt elszállították? ha nem, akkor honnan tudják ilyen biztosan, hogy fertőzött? remélem Kína beint, és elviszi az üzletet a túloldalra, Szerbiába. ott munkaerő, és nyugalom is van főként ettől a dilettáns kormányzattól
A ráció prófétája
2026. május 20. 19:32
Annyira környezet-szennyező a BYD, hogy még a meg nem épült gyáruk is szennyez.
kiss.istvan770
2026. május 20. 19:24 Szerkesztve
Hszi Csin-ping nem államfőként kezelte Ursulát, csak egy fehér túristabuszt küldött eléjük a reptérre, ezt meg kell bosszulni! És különben is hogy képzeli egy tartomány, hogy az engedélye nélkül autógyára legyen, ami ráadásul nem német parancsnokság alatt áll! A fentiekért Vikike megkapta a parancsot, hogy nem épülhet BYD autógyár Magyarországon. Nem Kínából hozták a szétterített földet, ha valóban szennyezett, akkor eddig is az volt. Ilyen hülye ürügyet is csak Peti szolgája tud kitalálni. (Ennél a bandánál még Fletó is jobb volt. Ha nem takarodnak el elég gyorsan, akkor Magyarországnak vége.)
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!