„Szigorú vizsgálatot indítok a szegedi BYD építkezésen felmerült szabálytalanságok ügyében.

A Csongrád-Csanád megyei kormányhivatal olyan súlyos szabálytalanságokat tárt fel a szegedi BYD gyár építésén, amelyek alapján rendőrségi feljelentést tett. A gyanú szerint az építkezés során kitermelt földet az előírt vizsgálatok elvégzése nélkül terítették szét a környező területeken. Korábbi mérések alapján fennáll annak a lehetősége, hogy az a talajréteg, ami a szegedi termőföldekre került, rákkeltő anyaggal, alkilbenzollal szennyezett. Stumpf Péter, a város országgyűlési képviselője részletesen tájékoztatott a helyzetről és kérte, hogy lépjek közbe a szegediek egészségének védelmében.