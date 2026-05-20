„Szigorú vizsgálatot indítok a szegedi BYD építkezésen felmerült szabálytalanságok ügyében.
A Csongrád-Csanád megyei kormányhivatal olyan súlyos szabálytalanságokat tárt fel a szegedi BYD gyár építésén, amelyek alapján rendőrségi feljelentést tett. A gyanú szerint az építkezés során kitermelt földet az előírt vizsgálatok elvégzése nélkül terítették szét a környező területeken. Korábbi mérések alapján fennáll annak a lehetősége, hogy az a talajréteg, ami a szegedi termőföldekre került, rákkeltő anyaggal, alkilbenzollal szennyezett. Stumpf Péter, a város országgyűlési képviselője részletesen tájékoztatott a helyzetről és kérte, hogy lépjek közbe a szegediek egészségének védelmében.
A kormányhivatalokat felügyelő miniszterként sürgős és szigorú vizsgálatot indítok, hogy a lehető leggyorsabban tisztázni tudjuk a talaj szennyezettségét, és azt is, történt-e mulasztás a hatóság részéről. Az emberséges és működő Magyarországon a hatóságoknak a legnagyobb körültekintéssel kell eljárniuk, minden ember egészségét meg kell védenünk a szennyező, ipari üzemektől.”
Nyitókép: Oláh Tamás / MTI
