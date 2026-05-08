Elege lett a várakozásból – kitörte a budi ajtaját a németek olimpiai bajnoka Szegeden (VIDEÓ)



Újabb kilenc magyar egység a döntőben Szegeden

A péntek délutáni program során újabb kilenc magyar egység biztosította a helyét a szombati döntőkben a szegedi kajak-kenu világkupán, hazai szempontból azonban kellemetlen meglepetést okozott, hogy Varga Ádámnak nem sikerült bejutnia a legjobb kilenc közé K–1 1000 méteren – összegzett a Magyar Távirati Iroda.

Akárcsak délelőtt, a nyitónap délutánján is hat számban kezdődtek el a küzdelmek, azaz további 12 hazai egység mutatkozott be. Ezekben a számokban szombaton délután rendezik majd a döntőket.

A férfi kajakosoknál az 1000 méteres olimpiai számban hatalmas csata alakult ki a kilenc döntős helyért. Hét előfutamot rendeztek, a két magyar, az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Kopasz Bálint és a kétszeres ötkarikás ezüstérmes Varga Ádám magabiztosan kezdett – előbbi láthatóan tartalékolva harmadik hellyel, utóbbi futamgyőzelemmel –, majd jött a négy középfutam, amelyből csak az első két-két helyezett jutott biztosan a döntőbe. Kopasz ezúttal már többet beleadott, mint korábban, magabiztosan meg is nyerte versenyét, Varga azonban csupán hatodikként ért célba, így ő ezúttal nem küzdhet éremért.

„Nem örülök annak, ami történt és remélem, hogy ez nem egy lejtő kezdete, hanem csak egy kis gödör, amiben vagyok – értékelt a parton a Ferencváros kajakosa. – Azt már az elmúlt hetekben, a válogatón is éreztem, hogy valahogy nem találom az ezres iramot, sem az edzéseken, sem a versenyen nem megy a tempó. Ezzel együtt az előfutam ma jól esett, nem is hajtottam ki magam, de mégis talán jobban elfáradtam, mint a középfutamban. Most nem találtam a megfelelő tempót. A válogatón is azt éreztem, hogy az ötszáz jobban megy, mint az ezer, persze az is nagyon szoros lesz, de úgy érzem, ott jobb formát tudok majd mutatni, mint ezren.”