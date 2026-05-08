WC videó Szeged kajak-kenu

Elege lett a várakozásból – kitörte a budi ajtaját a németek olimpiai bajnoka Szegeden (VIDEÓ)

2026. május 08. 20:07

Nem várhatott tovább. Drasztikus döntésre szánta rá magát a németek klasszisa Szegeden.

null

Nem mindennapi kalandja volt Tom Liebscher-Lucznak (a háromszoros világbajnok korábbi kajakos, Lucz Dóra férje) a szegedi kajak-kenu világkupaversenyen. Az egyik szám előtt bennragadt a mellékhelyiségben – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Sport.

Liebscher-Lucz (balra) a németek többszörös olimpiai bajnokának kalandos napja volt Szegeden (Fotó: Bertrand Guay/AFP, archív)

„Szeretnék elnézést kérni a személyzettől – mondta a háromszoros olimpiai bajnok Liebscher-Lucz. – Fél órán át voltam benn a mellékhelyiségben a verseny előtt, majd megpróbáltam kimenni. Be volt zárva, de hiába próbáltam meg kinyitni, nem ment.

Hívtam az edzőket, hogy a kütyüikkel segítsenek, és meg is próbálták, de huszonöt perccel a verseny előtt azt mondtam, hogy elég. A vállammal kitörtem az ajtót. Sajnálom, az év hibám volt, csak megpróbáltam eljutni a futamomhoz.”


Újabb kilenc magyar egység a döntőben Szegeden

A péntek délutáni program során újabb kilenc magyar egység biztosította a helyét a szombati döntőkben a szegedi kajak-kenu világkupán, hazai szempontból azonban kellemetlen meglepetést okozott, hogy Varga Ádámnak nem sikerült bejutnia a legjobb kilenc közé K–1 1000 méteren – összegzett a Magyar Távirati Iroda.

Akárcsak délelőtt, a nyitónap délutánján is hat számban kezdődtek el a küzdelmek, azaz további 12 hazai egység mutatkozott be. Ezekben a számokban szombaton délután rendezik majd a döntőket.

A férfi kajakosoknál az 1000 méteres olimpiai számban hatalmas csata alakult ki a kilenc döntős helyért. Hét előfutamot rendeztek, a két magyar, az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Kopasz Bálint és a kétszeres ötkarikás ezüstérmes Varga Ádám magabiztosan kezdett – előbbi láthatóan tartalékolva harmadik hellyel, utóbbi futamgyőzelemmel –, majd jött a négy középfutam, amelyből csak az első két-két helyezett jutott biztosan a döntőbe. Kopasz ezúttal már többet beleadott, mint korábban, magabiztosan meg is nyerte versenyét, Varga azonban csupán hatodikként ért célba, így ő ezúttal nem küzdhet éremért.

„Nem örülök annak, ami történt és remélem, hogy ez nem egy lejtő kezdete, hanem csak egy kis gödör, amiben vagyok – értékelt a parton a Ferencváros kajakosa. – Azt már az elmúlt hetekben, a válogatón is éreztem, hogy valahogy nem találom az ezres iramot, sem az edzéseken, sem a versenyen nem megy a tempó. Ezzel együtt az előfutam ma jól esett, nem is hajtottam ki magam, de mégis talán jobban elfáradtam, mint a középfutamban. Most nem találtam a megfelelő tempót. A válogatón is azt éreztem, hogy az ötszáz jobban megy, mint az ezer, persze az is nagyon szoros lesz, de úgy érzem, ott jobb formát tudok majd mutatni, mint ezren.”

A nőknél K–1 500-on Gazsó Alida Dóra győzelemmel, Csikós Zsóka pedig harmadik hellyel nyitott, majd a középfutamban – az ötös és a hetes pályán lapátolva – együtt indultak. Gazsó 250 méternél még második volt, de az utolsó száz méterre nagyon elfáradt, s hatodik helyével lemaradt a fináléról, Csikós viszont jól osztotta be az erejét, s az új-zélandi Aimee Fisher mögött másodikként célba érve ott lehet a másnapi éremcsatában.

A férfi kajakosok sprintszámában a világbajnoki címvédő Csizmadia Kolos, valamint Balogh Gergely egyaránt futamgyőzelemmel mutatkozott be, a középfutamban pedig Balogh duplázott, ismét nyert, míg Csizmadia a litván Arturas Seja mögött másodikként berúgva a hajóját jutott a szombati fináléba.

A magyarok közül az előfutamból egyedül az Opavszky Réka, Paragi Petra kettős jutott tovább egyenes ágon C–2 200 méteren, első helye ugyanis egyből finálét ért. A szám másik magyar indulója, a Takács Kincső, Horányi Dóra duó előbb ötödik, majd második lett, így két hazai páros lesz a fináléban.

Ami a másik két kenus számot illeti, Csorba Zsófia egy második, Győre Panna pedig egy harmadik hellyel kezdett 500 méter egyesben, míg a férfiak hasonló számában Buday Domonkos másodikként, Uhrin Dávid negyedikként lépett tovább a középfutamba. A folytatásban aztán mindkét női versenyző remek teljesítménnyel rukkolt elő, Győre megnyerte második pályáját, Csorba pedig három századdal kikapott ugyan spanyol riválisától, de simán továbblépett a legjobb kilenc közé. Buday és Uhrin azonos középfutamban küzdött, előbbinek éppen sikerült az első három közé kerülnie, utóbbi viszont hatodik helyével a B-döntőbe került.

  • A szegedi vk-n, amely az olimpiai kvalifikációs versenysorozat része, 62 ország közel 700 versenyzője vesz részt, a magyar csapat 49 fős.

A pénteki előcsatározások után szombaton és vasárnap jönnek a döntők, amelyeket az M4 Sport, illetve az M4 Sport+ élőben közvetít. A belépés mindhárom versenynapra ingyenes.

A további program

szombat
döntők 10.04 és 14.04, előfutamok 15.45

vasárnap
középfutamok 9.00, döntők 12.04 és 14.04

