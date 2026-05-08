Beigazolódott a legrosszabb: országos problémává vált az Ausztriából érkező azbesztszennyezés

Állami segítséget várnak az érintett önkormányzatok.
Vas Vármegyében akár negyven településen is előfordulhatott, hogy osztrák bányákból származó, erősen rákkeltő azbesztet tartalmazó kőzúzalékot terítettek ki utakra, parkolókra és más közterületekre – derült ki az RTL Híradó riportjából.
Miután Szombathelyen egy lakóparkban azbesztes zúzalékot találtak, sorra bukkannak elő a szennyezett területek.
Kőszegen több tucat, Őriszentpéteren legalább öt helyszínen, valamint Velemben és Lukácsházán is kimutatták a veszélyes anyagot.
A probléma átterjedt a szomszédos vármegyékre is: a Greenpeace Sopronban is igazolta az azbesztszennyezést, Zalaegerszegen pedig több parkolót és utcát kell lefedni a veszély miatt.
Orbán István, a Vas Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója elismerte, hogy az ügy immár országos méretű problémává vált.
Az érintett területek felmérése és a szennyezés kezelése meghaladja a helyi hatóságok kapacitását, ezért központi kormányzati segítséget kérnek. Hozzátette, hogy azóta fokozottan ellenőrzik az országba érkező kőszállítmányokat, a tüzépeket és az építőanyag-kereskedéseket is. A hatóságok vizsgálatai folyamatban vannak, azonban a szennyezett zúzalék eltávolítása vagy biztonságos ártalmatlanítása rendkívül drága. Emiatt az érintett önkormányzatok további állami támogatást és beavatkozást várnak a probléma megoldásához.
Nyitókép forrása: MTI/Filep István
