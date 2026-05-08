Beigazolódott a legrosszabb: országos problémává vált az Ausztriából érkező azbesztszennyezés

Vas Vármegyében akár negyven településen is előfordulhatott, hogy osztrák bányákból származó, erősen rákkeltő azbesztet tartalmazó kőzúzalékot terítettek ki utakra, parkolókra és más közterületekre – derült ki az RTL Híradó riportjából.

Miután Szombathelyen egy lakóparkban azbesztes zúzalékot találtak, sorra bukkannak elő a szennyezett területek.

Kőszegen több tucat, Őriszentpéteren legalább öt helyszínen, valamint Velemben és Lukácsházán is kimutatták a veszélyes anyagot.