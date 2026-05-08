05. 08.
péntek
szennyezés Ausztria azbeszt

Beigazolódott a legrosszabb: országos problémává vált az Ausztriából érkező azbesztszennyezés

2026. május 08. 22:11

Állami segítséget várnak az érintett önkormányzatok.



Vas Vármegyében akár negyven településen is előfordulhatott, hogy osztrák bányákból származó, erősen rákkeltő azbesztet tartalmazó kőzúzalékot terítettek ki utakra, parkolókra és más közterületekre – derült ki az RTL Híradó riportjából.

Miután Szombathelyen egy lakóparkban azbesztes zúzalékot találtak, sorra bukkannak elő a szennyezett területek.

Kőszegen több tucat, Őriszentpéteren legalább öt helyszínen, valamint Velemben és Lukácsházán is kimutatták a veszélyes anyagot.

A probléma átterjedt a szomszédos vármegyékre is: a Greenpeace Sopronban is igazolta az azbesztszennyezést, Zalaegerszegen pedig több parkolót és utcát kell lefedni a veszély miatt.

Orbán István, a Vas Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója elismerte, hogy az ügy immár országos méretű problémává vált.

Az érintett területek felmérése és a szennyezés kezelése meghaladja a helyi hatóságok kapacitását, ezért központi kormányzati segítséget kérnek. Hozzátette, hogy azóta fokozottan ellenőrzik az országba érkező kőszállítmányokat, a tüzépeket és az építőanyag-kereskedéseket is. A hatóságok vizsgálatai folyamatban vannak, azonban a szennyezett zúzalék eltávolítása vagy biztonságos ártalmatlanítása rendkívül drága. Emiatt az érintett önkormányzatok további állami támogatást és beavatkozást várnak a probléma megoldásához.

Nyitókép forrása: MTI/Filep István

Alte
2026. május 08. 22:45
Hogyhogy osztrák településekre nem jutott ebből a kőből?
westend
2026. május 08. 22:39
semmi gond, pötike állatkerti minisztere már hétfőn megoldja ezt IS.
pollip
2026. május 08. 22:36
Az Orbán kormány korábban megígérte a mentesítéshez szükséges állami támogatást. Most a tiszánál pattog a labda és gyors döntés kell, nem lehet vakarózni, mint ahogy MP tette az EP -ben. Aztán banánt sem lehet mutogatni......
Welszibard
2026. május 08. 22:24
Akkor ez sem az Orbán kőbányákból való kőzúzalék volt. Ezek szerint mégsem minden arany, ami fénylik és külföldről jön.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!