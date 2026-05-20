azbeszt-ügy Bécs Magyar Péter környezetszennyezés Ausztria

Magyar Péterre újabb kellemetlen ügy vár Bécsben, válságstáb felállítását szorgalmazzák

2026. május 20. 21:54

Súlyos környezetvédelmi botránnyá nőtte ki magát az osztrák azbesztes sóder ügye, amely már több magyar települést is érinthet. Magyar Péter számára is kellemetlen helyzetet teremthet a botrány, amely miatt már válságstábot követelnek.

A Világgazdaság beszámolója szerint újabb fordulatot vett az osztrák azbesztbotrány, amely már nemcsak Burgenlandban, hanem Magyarországon is egyre komolyabb aggodalmat vált ki. A Greenpeace szerint az Ausztriából származó, azbeszttel szennyezett sóder több magyarországi helyszínre is eljuthatott, és az eddigi vizsgálatok alapján már több mint harminc település lehet érintett.

A környezetvédő szervezet különösen azért tartja súlyosnak a helyzetet, mert a szennyezett anyagot utakhoz és különböző beruházásokhoz is felhasználhatták. A botrány ráadásul közvetlenül Magyar Péter bécsi látogatása előtt kapott új lendületet, ami politikailag is érzékennyé teszi az ügyet.

A Greenpeace azt állítja, hogy bizonyos magyarországi helyszíneken rendkívül magas azbesztszál-koncentrációt mértek a levegőben. Egyes mérések szerint köbméterenként 35 ezer és 292 ezer közötti értékeket regisztráltak, miközben a burgenlandi munkacsoport ajánlása alapján az 1000 szál/köbméter alatti szint számít elfogadhatónak.

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

A Greenpeace azonnali lépéseket sürget az ügyben. A szervezet szerint nem elegendő az érintett területek egyszerű lefedése vagy leaszfaltozása, mert ez csak ideiglenesen csökkenti a veszélyt, a probléma gyökerét nem oldja meg. A szervezet követelései között szerepel, hogy Ausztria vegye vissza a Magyarországra került szennyezett törmeléket, valamint biztosítson pénzügyi segítséget az érintett önkormányzatoknak, vállalkozásoknak és magánszemélyeknek is.

Emellett válságstáb felállítását is szükségesnek tartják.

Stefan Stadler, a Greenpeace szakértője a Kuriernek adott nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy ez korunk legnagyobb osztrák és magyar környezetvédelmi botránya. A szakember szerint különösen aggasztó, hogy egy régóta tiltott, rákkeltő anyag ilyen nagy mennyiségben kerülhetett emberek közelébe.

A magyar fél szerint az osztrák hatóságok nem tájékoztatták megfelelően Magyarországot a veszélyről. Emiatt a magyar kormány átfogó vizsgálatot és segítséget kért Ausztriától.

Szombathely környékén különösen komoly lehet a probléma. Győző László alpolgármester arról beszélt egy online sajtótájékoztatón, hogy folyamatosan érkeznek az újabb bejelentések. Az Olad Plató városrészben egy mintegy 17 kilométeres útszakasz is érintett lehet. 

Az ügy Ausztriában is komoly belpolitikai vitát váltott ki. Az SPÖ álláspontja szerint országos szintű szabályozásra lenne szükség az azbeszttartalmú kőzetek kezelésével kapcsolatban. A párt úgy véli, hogy az eddigi intézkedések nem elegendők egy ilyen volumenű probléma kezelésére. Az ÖVP politikusai ezzel szemben azt hangsúlyozzák, hogy már működik egy tartományi munkacsoport, ezért szerintük nincs szükség újabb válságstáb létrehozására.

A botrány előzményei hónapokra nyúlnak vissza. Az év elején négy burgenlandi sóderbányát is bezártak, miután felmerült az azbesztszennyezés gyanúja. Azóta több helyszínen – játszótereken, utak mellett és pihenőhelyeken – is vizsgálatokat végeztek.

A részletes szakértői jelentések ugyanakkor továbbra is hatósági ellenőrzés alatt állnak, így az ügy minden részlete még nem ismert. A Greenpeace és több magyar érintett azonban gyors és átfogó intézkedéseket sürget, mert szerintük hosszú távon súlyos egészségügyi következményei lehetnek az azbeszttel való érintkezésnek.

Nyitókép: Sergei GAPON / AFP

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Agricola
2026. május 20. 23:03
"Emellett válságstáb felállítását is szükségesnek tartják." Legyen jó nagy, a fizetések még nagyobbak, és működjön időtlen időkig.
Bitrex®
2026. május 20. 23:01
Poloska mit hord mostanában a zakója hajtókáján? Mindent élőben közvetít?
Búvár Kund
2026. május 20. 22:36
Kúrjanak egyet az asztbesztes úton a förszt lédi radnaival szárazon!
Hohokam
2026. május 20. 22:24
Ez a bepödört haj ebből a szögből még röhejesebb..... nagypofájú üresfejű arrogáns bájgúnár.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!