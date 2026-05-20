Magyar Péterre újabb kellemetlen ügy vár Bécsben, válságstáb felállítását szorgalmazzák

A Világgazdaság beszámolója szerint újabb fordulatot vett az osztrák azbesztbotrány, amely már nemcsak Burgenlandban, hanem Magyarországon is egyre komolyabb aggodalmat vált ki. A Greenpeace szerint az Ausztriából származó, azbeszttel szennyezett sóder több magyarországi helyszínre is eljuthatott, és az eddigi vizsgálatok alapján már több mint harminc település lehet érintett.

A környezetvédő szervezet különösen azért tartja súlyosnak a helyzetet, mert a szennyezett anyagot utakhoz és különböző beruházásokhoz is felhasználhatták. A botrány ráadásul közvetlenül Magyar Péter bécsi látogatása előtt kapott új lendületet, ami politikailag is érzékennyé teszi az ügyet.

A Greenpeace azt állítja, hogy bizonyos magyarországi helyszíneken rendkívül magas azbesztszál-koncentrációt mértek a levegőben. Egyes mérések szerint köbméterenként 35 ezer és 292 ezer közötti értékeket regisztráltak, miközben a burgenlandi munkacsoport ajánlása alapján az 1000 szál/köbméter alatti szint számít elfogadhatónak.