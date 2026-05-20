Megtörtént az egyezség: az EU aláírta a Ukrajnát támogató hitelprogrammal kapcsolatos megállapodást

Az Európai Bizottság aláírta azt az egyetértési megállapodást, amely megnyitja az utat az Ukrajna támogatására szolgáló hitelprogram keretében nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatás előtt – közölte szerdán az Európai Bizottság.

A tájékoztatás szerint a dokumentumot Valdis Dombrovskis gazdaságért és termelékenységért felelős uniós biztos írta alá a brüsszeli bizottság nevében, miután az európai uniós tagállamok május 18-án jóváhagyták a támogatási csomagot.