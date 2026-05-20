európai unió kijev ukrajna európai bizottság oroszország

Megtörtént az egyezség: az EU aláírta a Ukrajnát támogató hitelprogrammal kapcsolatos megállapodást

2026. május 20. 21:26

A hitelmegállapodás értelmében Kijevnek csak akkor kell visszafizetnie az összeget, amikor a Oroszország kártérítést fizet az általa okozott pusztításért.

Az Európai Bizottság aláírta azt az egyetértési megállapodást, amely megnyitja az utat az Ukrajna támogatására szolgáló hitelprogram keretében nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatás előtt – közölte szerdán az Európai Bizottság.

A tájékoztatás szerint a dokumentumot Valdis Dombrovskis gazdaságért és termelékenységért felelős uniós biztos írta alá a brüsszeli bizottság nevében, miután az európai uniós tagállamok május 18-án jóváhagyták a támogatási csomagot.

A memorandum ukrán fél részéről történő aláírása és ratifikációja után az Európai Bizottság megkezdheti a további eljárási lépéseket annak érdekében, hogy 

2026 második negyedévében folyósíthassa az első, 3,2 milliárd eurós részletet, amennyiben Ukrajna teljesíti a kapcsolódó feltételeket.

A memorandum rögzíti a makroszintű pénzügyi támogatás fő elemeit, így a részletek várható összegét és a folyósítás feltételeit. Ezek között szerepel, hogy Ukrajnának továbbra is tiszteletben kell tartania a demokratikus intézményrendszert, a jogállamiságot – beleértve a korrupció elleni fellépést -, valamint az emberi jogokat.

A megállapodás meghatározza azokat a reformlépéseket is, amelyeket Ukrajnának teljesítenie kell az egyes részletek lehívása előtt. A feltételek három fő területre összpontosítanak: az állami bevételek növelésére, a közkiadások hatékonyságának javítására és az államháztartási irányítás megerősítésére.

Az első kifizetés feltételei között szerepel egyebek között a digitális platformokon szerzett jövedelmek adóztatásának előkészítése, az állami beruházások ágazati stratégiáinak kidolgozása, valamint az ukrán vámkódex módosítása.

Valdis Dombrovskis a közlemény szerint hangsúlyozta: 

az uniós támogatás hozzájárul Ukrajna gazdasági ellenálló képességének fokozásához, az állami bevételek növeléséhez és a korrupció elleni küzdelemhez, egyúttal ismét megerősíti az Európai Unió elkötelezettségét Ukrajna támogatása mellett.

A hitelmegállapodás értelmében Kijevnek csak akkor kell visszafizetnie az összeget, amikor a Oroszország kártérítést fizet az általa okozott pusztításért.

(MTI)

Nyitókép forrása: MTI/EPA/Olivier Matthys

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2026. május 20. 22:30
Ukrajnában akinek a véleménye nem egyezik meg Zselenszkijjével, azt oroszbarátnak bélyegezik. Börtön, kínzás, a front vagy kivégzés a sorsa a másképpen gondolkodóknak. Tombol a náci terror Ukrajnában! A véreskezű, terrorista Zselenszkij támogatása az erkölcs teljes hiányát jelzi. Zselenszkij Ukrajna hóhéra. Zselenszkij támogatottsága Ukrajnában kb. 4%. A háború folytatását az ukránok kevesebb mint 20%-a támogatja. Az ukrán nép érdeke az, hogy a Zselenszklj diktatúra minél előbb megbukjon! Szabadságot és békét Ukrajnának!
MálingerGyörgy
2026. május 20. 21:50
Na ablakon kidobtuk a pénzt-megint...
alenka
•••
2026. május 20. 21:38 Szerkesztve
A lejárt szavatosságú és európai "partnerei" jobban félnek a békétől, mint a háborútól!...Pedig az ukiiiikiiikriiiijniii mint Oroszország - ellenes projekt kudarcot vallott. Egy rendszer teljes összeomlásának vagyunk a tanúi. A banderista náci rendszer életképtelen. Hamarosan a lejárt szavatosságú ukiiiikiiikriiiijniii - ban magára marad. Vadászat folyik az " elnök " belső köre ellen. Várom a bukását. Akkor Európa sok- sok milliárdja sem menti meg... Vovát. Oroszország Anyácska, előre!
Gubbio
•••
2026. május 20. 21:37 Szerkesztve
Remélem, Magyarország gazdasága belerokkan majd az anyagi terhekbe. Ami a tiszásoknak nyomor lesz, és vonyítani fognak tőle, mint a veszett kutya, az nekünk tisztes szegénység - amit kibírunk, mert van benne történelmi tapasztalatunk. És utána Orbánt majd a vállukon viszik vissza a Kármelitába.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!