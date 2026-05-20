Bejelentést tett Forsthoffer Ágnes: eltávolítják az Országgyűlésből a házelnöki széket (VIDEÓ)

Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés házelnöke legújabb videójában arról számolt be, hogy múzeumba kerül az 1902-ben tölgyfából készült házelnöki szék.

„Amikor az elnöklést egymásnak átadták az elnökök, akkor megfordították a széknek az ülőlapját, hogy mindenki friss párnára ülhessen. Ez a szék fog a múzeumban kiállításra kerülni, nézzék meg minél többen” – fogalmazott a házelnök.