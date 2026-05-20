Bejelentést tett Forsthoffer Ágnes: eltávolítják az Országgyűlésből a házelnöki széket (VIDEÓ)

Döntött az Országgyűlés Hivatala: múzeumba kerül Tisza István elnöki széke
Az állami tulajdonú alsóházi elnöki szék 2013 óta a Parlament plenáris üléstermében volt a terem eredeti berendezéseként, azóta használta azt Kövér László házelnök.
Az új vezető az Országgyűlést egy új székről fogja irányítani.
Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés házelnöke legújabb videójában arról számolt be, hogy múzeumba kerül az 1902-ben tölgyfából készült házelnöki szék.
„Amikor az elnöklést egymásnak átadták az elnökök, akkor megfordították a széknek az ülőlapját, hogy mindenki friss párnára ülhessen. Ez a szék fog a múzeumban kiállításra kerülni, nézzék meg minél többen” – fogalmazott a házelnök.
Az új vezető az Országgyűlést egy új székről fogja irányítani, amit meg is mutatott a videóban.
Ezt is ajánljuk a témában
Az állami tulajdonú alsóházi elnöki szék 2013 óta a Parlament plenáris üléstermében volt a terem eredeti berendezéseként, azóta használta azt Kövér László házelnök.
Nyitókép forrása: Facebook