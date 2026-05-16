Ft
Ft
16°C
11°C
Ft
Ft
16°C
11°C
05. 16.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 16.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
forsthoffer ágnes tisza istván Kövér László országház házelnök parlament szék

Döntött az Országgyűlés Hivatala: múzeumba kerül Tisza István elnöki széke

2026. május 16. 09:46

Az állami tulajdonú alsóházi elnöki szék 2013 óta a Parlament plenáris üléstermében volt a terem eredeti berendezéseként, azóta használta azt Kövér László házelnök.

2026. május 16. 09:46
null

Az Országgyűlés Hivatala a Telex-szel közölte, hogy bár Forsthoffer Ágnes házelnök az Országgyűlés alakuló ülését még Tisza István egykori elnöki székéből vezette le, a továbbiakban másik széket használ majd. 

A kiemelkedő történeti és műtárgyi értékű bútordarabot múzeumi kiállításon helyezik el.

Válaszukban hangsúlyozták: az állami tulajdonú alsóházi elnöki szék 2013 óta a Parlament plenáris üléstermében van a terem eredeti berendezéseként, azóta használta azt Kövér László leköszönő házelnök.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A lap arra is kitért, hogy az Országgyűlés Hivatalának egy külön szervezeti egysége muzeális intézményként működik, az Országgyűlés történetéhez, a Kossuth Lajos térhez és az Országház ipar- és képzőművészetéhez, építéstörténetéhez kapcsolódó kulturális javakat gyűjti, őrzi, dolgozza fel és adja közre.

Nyitókép: Forsthoffer Ágnes Facebook-oldala

 

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Halder_1899
2026. május 16. 10:14
Tisza István komcsik általi megölése a történelmi magyar állam bukását hozta magával. Csupa magyarságot/kereszténységet eláruló/gyűlölő került hatalomba akkor 1918 őszén, ennek katasztrofális eredménye lett a nemzetre. Így Tisza egy jelkép lett. Most is lehet az lesz. Reméljük nem.
Válasz erre
0
0
auditorium
2026. május 16. 10:12
Merjünk kicsik lenni: "Új és használt hivatali székek széles választékát találja a butor-outlet oldalakon." Tisza István elnöki székét múzeumba viszik. Nem túl szerencsés döntés, mert a történelmi elnöki széket kiszakitva az eredeti környezetből, azaz a Parlamentből és egy múzeumba fiasco lehet. Ahogy a Szent Koronával történt. Amióta a Parlamentben látható, rengeteg turista akarja látni, a Parlament előtt hosszú sorok várakoznak.
Válasz erre
0
0
Burdisgarage
2026. május 16. 10:11
magyar-ország jobban teljesít mindjárt, addig érjétek be ezekkel, még megjön az imf hitelke
Válasz erre
0
0
kombinator-0
2026. május 16. 10:09
Ágnes asszony döntött, de vajon mivel magyarázza? éppenséggel az országházban van a helye a múltat és a hagyományt őrző tárgyaknak ... a padsorokat nem akarja kidobni? ... egyáltalán van-e joga hozzá? ... vagy esetleg ha egy új szárnyat építene betonból, azt is engedélyeznék neki? végső soron arra gondolok, hogy Kövér Lászlónak akar emléket állítani, mint utolsó házelnöknek és a 16 évnek ... vagy esetleg miután ő is ült benne egyszer, ez fog szereplni majd a múzeumi ismertető táblácsakán: Tisza Kálmán ült először ezen székben, utoljára meg a tiszás Forsthoffer asszonyság fingott bele...
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!