Döntött az Országgyűlés Hivatala: múzeumba kerül Tisza István elnöki széke

Az Országgyűlés Hivatala a Telex-szel közölte, hogy bár Forsthoffer Ágnes házelnök az Országgyűlés alakuló ülését még Tisza István egykori elnöki székéből vezette le, a továbbiakban másik széket használ majd.

A kiemelkedő történeti és műtárgyi értékű bútordarabot múzeumi kiállításon helyezik el.

Válaszukban hangsúlyozták: az állami tulajdonú alsóházi elnöki szék 2013 óta a Parlament plenáris üléstermében van a terem eredeti berendezéseként, azóta használta azt Kövér László leköszönő házelnök.