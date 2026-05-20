tisza Magyar Péter orbán viktor

Orbán nem lehet többé miniszterelnök, csak ha kétharmaddal nyer újra

2026. május 20. 21:15

Ennek azonban most kicsinek tűnik a valószínűsége.

null
Dull Szabolcs
„1. Beindult a Tisza törvénygyára, és az alaptörvény első tiszás módosítását is benyújtották. Ezt a majdnem igazságügyi miniszter Melléthei-Barna Márton és Hantosi István jegyzi, és egy szimbolikus ügyről, a miniszterelnöki mandátum korlátozásáról szól.

2. »A miniszterelnököt az Országgyűlés a köztársasági elnökjavaslatára választja meg. Nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen – megszakításokkal együtt – már legalább nyolc évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. E nyolcéves időtartam számításakor az 1990. május 2. vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni« – áll a javaslatban, amelyet a Tisza a kétharmaddal simán el fog fogadni.

3. Jelenleg Orbán Viktor az egyetlen, akinek az újabb miniszterelnöki ciklusát megakadályozza ez a módosítás. Orbán nem lehet többé miniszterelnök, csak ha kétharmaddal nyer újra, és ezt megváltoztatja. Ennek azonban most kicsinek tűnik a valószínűsége.

4. De nemcsak Orbánról szól a történet: Magyar Péter önmagát is korlátozza ezzel a módosításal, amelyet a kampányban sokszor megígért. 2034-ben Magyar sem tud újra miniszterelnök lennék, ha eljut odáig. Persze addig még sok politikai és jogi változás lehet, például közvetlen elnökválasztás is.

5. A két mandátumos korlát lényege, hogy egy állami vezető a második ciklusában már nem a hatalom megtartásán dolgozik, hanem inkább a történelemkönyveknek dolgozva biztosan az ország jobbításán. Kérdés, hogy más pozíciókban, például a polgármesteri pozícióban is bevezetik-e majd. És az is kérdés politikailag, hogy Magyarnak bejön-e, hogy a legfőbb ellenfelét jogilag korlátozza. Így ugyanis kevésbé lehet majd orbánozni és Orbán visszatérésével riogatni a választókat a jövőben.”

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Apik
2026. május 20. 23:30
Ha! Csak szeretned!:)
1
0
cint04
2026. május 20. 23:26
revanced 2026. május 20. 22:22 "Orbánnak legfeljebb akkor lehet kétharmada, ha feltételesen szabadlábra helyezik a büntetése 2/3-ának letöltése után. Ha jól viselkedik a fegyházban." Álmodik az állatkert... Tulajdonképpen miniszterelnöknek akárkit IS meg lejhet választani ahogy miniszeterknek is.. Enek az oka egyszerű az első szabadon választot parlament tele volt pl olyanokkal akik ültek böriben. Pl maga göncz is ült böiben. Azért is van a lehető legtágabbra hagyva.
3
0
Salitis
2026. május 20. 23:24
Most, kisbarátom. De 37 perc múlva holnap lesz. Pakolj! 36...
3
0
cint04
2026. május 20. 23:23
Jahh Dull bazdmeg ... Megnyeru a Fityesz a választást, beültetik mancikát miniszterelnöknek Orbán beü külögyminiszternek vagy rendkívüli meghatalmazottminiszteri biztosnak és mindjért azt mondják hogy a rendkívüli vagy a külögyminiszter a miniszterelnök helyettese akit minden nemzetközi fürumn Orbán helyettesít... Olyan hülyék ezek mint a szar
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!