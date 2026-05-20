Benyújtotta a Tisza az Alaptörvény Orbán Viktorra szabott módosítását
A kétharmados kormánypárti többség első Alaptörvény-módosítása Orbán Viktor ellen irányul.
„1. Beindult a Tisza törvénygyára, és az alaptörvény első tiszás módosítását is benyújtották. Ezt a majdnem igazságügyi miniszter Melléthei-Barna Márton és Hantosi István jegyzi, és egy szimbolikus ügyről, a miniszterelnöki mandátum korlátozásáról szól.
2. »A miniszterelnököt az Országgyűlés a köztársasági elnökjavaslatára választja meg. Nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen – megszakításokkal együtt – már legalább nyolc évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. E nyolcéves időtartam számításakor az 1990. május 2. vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni« – áll a javaslatban, amelyet a Tisza a kétharmaddal simán el fog fogadni.
3. Jelenleg Orbán Viktor az egyetlen, akinek az újabb miniszterelnöki ciklusát megakadályozza ez a módosítás. Orbán nem lehet többé miniszterelnök, csak ha kétharmaddal nyer újra, és ezt megváltoztatja. Ennek azonban most kicsinek tűnik a valószínűsége.
4. De nemcsak Orbánról szól a történet: Magyar Péter önmagát is korlátozza ezzel a módosításal, amelyet a kampányban sokszor megígért. 2034-ben Magyar sem tud újra miniszterelnök lennék, ha eljut odáig. Persze addig még sok politikai és jogi változás lehet, például közvetlen elnökválasztás is.
5. A két mandátumos korlát lényege, hogy egy állami vezető a második ciklusában már nem a hatalom megtartásán dolgozik, hanem inkább a történelemkönyveknek dolgozva biztosan az ország jobbításán. Kérdés, hogy más pozíciókban, például a polgármesteri pozícióban is bevezetik-e majd. És az is kérdés politikailag, hogy Magyarnak bejön-e, hogy a legfőbb ellenfelét jogilag korlátozza. Így ugyanis kevésbé lehet majd orbánozni és Orbán visszatérésével riogatni a választókat a jövőben.”
