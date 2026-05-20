„1. Beindult a Tisza törvénygyára, és az alaptörvény első tiszás módosítását is benyújtották. Ezt a majdnem igazságügyi miniszter Melléthei-Barna Márton és Hantosi István jegyzi, és egy szimbolikus ügyről, a miniszterelnöki mandátum korlátozásáról szól.

2. »A miniszterelnököt az Országgyűlés a köztársasági elnökjavaslatára választja meg. Nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen – megszakításokkal együtt – már legalább nyolc évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. E nyolcéves időtartam számításakor az 1990. május 2. vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni« – áll a javaslatban, amelyet a Tisza a kétharmaddal simán el fog fogadni.