Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink
keleti pályaudvar gödöllői rendőrkapitányság rendőr gödöllő

Mindeközben Isaszegen: szolgálatba helyezte magát az álrendőr, megvert pár fiatalt, majd büszkén jelentette ezt a valódi rendőröknek

2026. május 20. 20:42

A végén ő járt rosszul.

2026. május 20. 20:42
Május 16-án délután érkezett bejelentés a segélyhívóra egy férfitól, aki azt állította, hogy Isaszegen, a vasútállomás aluljárójában négy személyt tart vissza. N. Csaba azt állította, hogy szabadnapos rendőrként intézkedett velük szemben, mert gyanúsnak találta őket.

Kiderült, hogy a négy férfi közül hárman korábban a Keleti pályaudvarról Gödöllő felé tartó vonaton hangoskodtak, ezzel zavarva az utasokat. Ezt egy polgárőr vette észre, és értesítette a kollégáit. A trió végül Isaszegen szállt le a vonatról, ahol csatlakozott hozzájuk egy barátjuk is. A polgárőrök végül feltartóztatták őket, majd hívták a rendőröket.

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Ekkor jelent meg a helyszínen a 43 éves N. Csaba. A kabátját széthúzva egy „POLICE” feliratú nyakba akasztót mutatott fel, majd rendőrnek adta ki magát. A fiatalokat a falhoz állította, és felszólította őket, hogy tegyék fel a kezüket. Ezután átvizsgálta ruházatukat. 

Eközben többjüket megrúgta, illetve megütötte, ezt követően pedig értesítette a rendőröket, hogy drogosokat fogott.

A kiérkező egyenruhásoknak több szempontból is sántított a történet, ezért felszólították az intézkedő férfit, hogy igazolja magát, de erre nem volt hajlandó. A nyakában lógott egy tok, amelyben a személyi igazolványát tartotta, valamint abban volt a korábban említett, szám nélküli jelvényutánzat is.

A járőrök előállították az álrendőrt a Gödöllői Rendőrkapitányságra, majd a Pest megyei nyomozók eljárást indítottak ellene személyi szabadság megsértése miatt. Gyanúsítotti kihallgatására már őrizetbe vétele mellett került sor, kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.

Nyitókép: képernyőmentés

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
billysparks
2026. május 20. 22:31
Remélem a rendőrök a négy drogos cigányt elengedték.
Válasz erre
2
0
Obsitos Technikus
2026. május 20. 21:26
Barkóczi visszaköltözött? Pedig majdnem 4%-ot kapott, kimagaslott az 1.1%-os DK-ból :-D
Válasz erre
0
0
astracf
2026. május 20. 21:06
Ha nem is rendőr, jól tette amit tett! Kár ami mellément!
Válasz erre
4
0
johannluipigus
•••
2026. május 20. 20:47 Szerkesztve
Jellemző. A zsaruk a bűnözőket védik. Arról persze egy szó se esik, hogy mi történt a 4 fiatal köcsöggel.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!