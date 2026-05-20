Mindeközben Isaszegen: szolgálatba helyezte magát az álrendőr, megvert pár fiatalt, majd büszkén jelentette ezt a valódi rendőröknek

Május 16-án délután érkezett bejelentés a segélyhívóra egy férfitól, aki azt állította, hogy Isaszegen, a vasútállomás aluljárójában négy személyt tart vissza. N. Csaba azt állította, hogy szabadnapos rendőrként intézkedett velük szemben, mert gyanúsnak találta őket.

Kiderült, hogy a négy férfi közül hárman korábban a Keleti pályaudvarról Gödöllő felé tartó vonaton hangoskodtak, ezzel zavarva az utasokat. Ezt egy polgárőr vette észre, és értesítette a kollégáit. A trió végül Isaszegen szállt le a vonatról, ahol csatlakozott hozzájuk egy barátjuk is. A polgárőrök végül feltartóztatták őket, majd hívták a rendőröket.