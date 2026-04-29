Eltűnt egy 15 éves lány: segítséget kér a rendőrség

Szabó Tamara nagyjából 160 cm magas, átlagos testalkatú, vékony arcú, szőkés-barna hosszú hajú és barna szemű.
A hódmezővásárhelyi rendőrök az állampolgárok segítségét kérik egy 15 éves lány megtalálásában – írja a Police.hu.
A rendőrségre érkezett bejelentés szerint a 15 éves lány 2026. április 29-én reggel hódmezővásárhelyi lakhelyéről ismeretlen helyre távozott, azóta életjelet nem adott magáról.
Szabó Tamara kb. 160 cm magas, átlagos testalkatú, vékony arcú, szőkés-barna hosszú hajú és barna szemű. Eltűnésekor fekete színű nadrágot, fekete színű pulóvert és fekete sportcipőt viselt.
A Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható lány jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél. Telefonon a névtelenség megőrzése mellett bejelentés tehető a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság 06/62/562-400-as hívószámán, továbbá a 06-80/555-111-es „Telefontanú” zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon is.
